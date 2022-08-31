Окупанти планують знищити археологічну пам’ятку - курган Дід у Маріуполі, - Андрющенко

У захопленому Маріуполі російські окупанти задумали знищити історичну пам’ятку V тис. до н.е. курган Дід. На його місці загарбники планують почати будівництво.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своєму каналі в Telegram повідомив радник законного міського голови Петро Андрющенко. Історична пам'ятка розташована на вулиці Пилипа Орлика.

За його словами, лише минулого року влада Маріуполя ухвалила рішення про збереження цієї пам'ятки.

Андрющенко наголосив, що спротив передав копії документів, які свідчать про забудову в місці розташування кургану, що повністю його знищить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заливають бетоном тіла загиблих у Драмтеатрі в Маріуполі, а запах "ховають" хлоркою, - Стратком ЗСУ

За нищення кургану відповідальним призначено цивільного окупанта - забудовника Ящука Доната Всеволодовича з Таганрога.

"Це ще один злочин проти людства з боку Росії. Так нищиться історія України. Так нишиться історія світу. Необільшовицький фашизм Росії на марші", - написав радник.





Також дивіться: Через обстріли окупантів пошкоджено архітектурну пам'ятку Харкова - колишню пожежну частину 1887 року побудови, - ДСНС. ФОТОрепортаж









