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Окупанти планують знищити археологічну пам’ятку - курган Дід у Маріуполі, - Андрющенко

курган

У захопленому Маріуполі російські окупанти задумали знищити історичну пам’ятку V тис. до н.е. курган Дід. На його місці загарбники планують почати будівництво.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це на своєму каналі в Telegram повідомив радник законного міського голови Петро Андрющенко. Історична пам'ятка розташована на вулиці Пилипа Орлика.

За його словами, лише минулого року влада Маріуполя ухвалила рішення про збереження цієї пам'ятки.

Андрющенко  наголосив, що спротив передав копії документів, які свідчать про забудову в місці розташування кургану, що повністю його знищить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заливають бетоном тіла загиблих у Драмтеатрі в Маріуполі, а запах "ховають" хлоркою, - Стратком ЗСУ

Окупанти планують знищити археологічну пам’ятку - курган Дід у Маріуполі, - Андрющенко 01

За нищення кургану відповідальним призначено цивільного окупанта - забудовника Ящука Доната Всеволодовича з Таганрога.

"Це ще один злочин проти людства з боку Росії. Так нищиться історія України. Так нишиться історія світу. Необільшовицький фашизм Росії на марші", - написав радник.


Окупанти планують знищити археологічну пам’ятку - курган Дід у Маріуполі, - Андрющенко 02

Також дивіться: Через обстріли окупантів пошкоджено архітектурну пам'ятку Харкова - колишню пожежну частину 1887 року побудови, - ДСНС. ФОТОрепортаж




Окупанти планують знищити археологічну пам’ятку - курган Дід у Маріуполі, - Андрющенко 03

Автор: 

історія (1071) Маріуполь (3220) спадок (22) пам'ятник (926) Андрющенко Петро (692)


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Топ коментарі
+10
больше, больше гуманитарных виз оркам
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31.08.2022 22:39
+9
Так закопайте їх під Курганом. А то пишуть про плани орків,як на роки. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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31.08.2022 22:40
+5
Навіщо? В нас тепер є партія росіян, де Арєстовіч з російськими нацистами буде іти у ВР. Замість віз - паспорти
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31.08.2022 22:47
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больше, больше гуманитарных виз оркам
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31.08.2022 22:39 Відповісти
Навіщо? В нас тепер є партія росіян, де Арєстовіч з російськими нацистами буде іти у ВР. Замість віз - паспорти
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31.08.2022 22:47 Відповісти
Так закопайте їх під Курганом. А то пишуть про плани орків,як на роки. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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31.08.2022 22:40 Відповісти
Вірно, накрити на кургані, дід точно подякує
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01.09.2022 00:57 Відповісти
финны примут к себе этих деятелей, гуманитарно
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31.08.2022 22:46 Відповісти
У орків теж є своє Велике будівництво.
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31.08.2022 22:49 Відповісти
"Ящука Доната Всеволодовича" - second name "донат" means "еврєй, раб руської імперії".
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31.08.2022 23:01 Відповісти
А на расєє є архітектурні знахідки,датовані 5 тис.до нашої ери? Скоріш за все нема,ось вони і нищать українські.
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31.08.2022 23:15 Відповісти
Ще з древніх часів відомо, що племя, до якого відносить ЧеПушилін (мокша та єрзя), називалось андрофагами (пожирателями себе подобних). Ну а кургани почав ворушити ще князь Урусов, бо хотів знайти спорідненість андрофагів з словянами з точки зору антрпологіії, але таки не знайшов. А що цей прищ хоче знайти ? Родіну слонов ?
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31.08.2022 23:22 Відповісти
Новітня більшовицька Орда нищить все до чого дотягуються руки. Їм потрібна пустеля і раби
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31.08.2022 23:47 Відповісти
Твари, хотят полностью уничтожить историческую память. А где же министр культуры? Мог бы и обратиться в Юнеско.
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01.09.2022 10:28 Відповісти
 
 