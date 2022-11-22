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Новини
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Окупанти хочуть облаштувати лінію оборони в заповіднику "Кам’яні могили", - Андрющенко

маріуполь

Біля Маріуполя ворог хоче облаштувати фортифікаційні споруди та лінію оборони на території заповідника "Кам’яні могили", куди він відвів частину своїх військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко та опублікував відповідні супутникові знімки.

"В результаті відстеження руху колони військової техніки та поки живої сили окупантів в напряму Нікольське - Розівка в кількості близько 350 одиниць, встановлено що колона до Розівки не дійшла. Перед селом Кальчинівка колона рушила з траси вправо на грунтову дорогу в бік заповідника "Кам’яні могили". На повороті на ґрунтову дорогу також встановлено шлагбаум та охорону, що унеможливлює подальшу фіксацію. Це може вказувати на облаштування фортифікаційних споруд та ліній оборони на території заповідника, який зручно розташований на віддаленні від населених пунктів", - написав Андрющенко.

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Окупанти хочуть облаштувати лінію оборони в заповіднику Кам’яні могили, - Андрющенко 01

Він зазначив, що в разі проведення загарбниками подібних дій, це може призвести до знищення ще однієї природньо-історичної пам’ятки України.

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Окупанти хочуть облаштувати лінію оборони в заповіднику Кам’яні могили, - Андрющенко 02

"Вважаємо, що подібне варварство в разі підтвердження має бути висвітлено та потрапити в перелік військових злочинів росії. Тому звертаємось до журналістів, що мають доступ до супутникових даних, по допомогу у встановленні реального стану заповідника "Кам’яні могили", - наголосив радник мера.

Кам'яні могили – відділення Українського державного степового природного заповідника. Комплексний заповідник розташований біля села Назарівка в Микільському районі Донецької області та Розівському районі Запорізької області вздовж правого берега річки Каратиш, лівої притоки річки Берди. Заснований 5 квітня 1927 року. У 2008 році заповідник "Кам'яні могили" потрапив до топ-21 всеукраїнського конкурсу "Сім природних чудес України".

Автор: 

історія (1071) Маріуполь (3245) пам’ятник (932) Андрющенко Петро (698)


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Топ коментарі
+9
Кам"яна могила - най могилою стане...
тих хто турбує спокій стародавніх культових місць і поховальних курганів - той наврочує собі кару...
так що - кара в карму, дикуни кацапські...
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22.11.2022 19:29 Відповісти
+7
Заповедник жалко, но место для каZZапов самое подходящее.
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22.11.2022 19:07 Відповісти
+6
Там Кучма хотів проводити розкопки.Їх ініціатор помер з нез'ясованих обставин.Там щось знайшли чи щось побачили.Розкопки припинили.Куди мокші лізуть?
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22.11.2022 19:48 Відповісти
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Ну, що ж, панове, як то кажуть - не будемо заважати
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22.11.2022 19:06 Відповісти
во во...цю наволоч в заповідник і по периметру колючий дріт...
камяні могили? свинособакам хіба що.-болотяні могили
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22.11.2022 19:06 Відповісти
Заповедник жалко, но место для каZZапов самое подходящее.
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22.11.2022 19:07 Відповісти
гарна назва для останього прихистка окупанта
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22.11.2022 19:09 Відповісти
Пусть сразу курган какой-то натягают, чтобы все понимали где скот полёг..
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22.11.2022 19:11 Відповісти
Кам:яні могили буде захищати отряд Дерев:яна Башка .
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22.11.2022 19:12 Відповісти
Дааа.Там вночі не рекомендується знаходитись.Легенди говорять, що там знаходяться скарби царських скіфів.Намолене місце з прадавніх часів.Не заздрю я мокшанцям.Кам'яна Могила вбиває.
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22.11.2022 19:17 Відповісти
Кам"яна могила - най могилою стане...
тих хто турбує спокій стародавніх культових місць і поховальних курганів - той наврочує собі кару...
так що - кара в карму, дикуни кацапські...
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22.11.2022 19:29 Відповісти
Там Кучма хотів проводити розкопки.Їх ініціатор помер з нез'ясованих обставин.Там щось знайшли чи щось побачили.Розкопки припинили.Куди мокші лізуть?
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22.11.2022 19:48 Відповісти
ідиётів навіть радіаційний Рудий ліс не відлякував...що вже про кургани казати
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22.11.2022 19:56 Відповісти
Дуже таємниче місце, багато нез'ясованого.
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22.11.2022 20:11 Відповісти
Та царскі скіфи перемогли царя Дарія десь під Мелітополем.А, тут орки...Предки українців стануть на захист своєї Вітчизни.Є таке повір'я.І воно збудеться .Вірю.
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22.11.2022 20:27 Відповісти
Якщо там дійсно шумерське письмо, то це за кілька тисяч років до скіфів.
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22.11.2022 20:30 Відповісти
Одне одному не суперечить.Там колиска нашої цивілізації.
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22.11.2022 20:34 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, місце зветься "Кам'яна могила". Ми з родиною там були - там є написи шрифтом схожим на шумерський. Це ж не просто історія, а майже максимально прадавня історія цивілізації (коли писемність з'явилась). Врешті-решт, це ж і їхня історія теж, хоч трошки поваги - не до нас, до себе.
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22.11.2022 20:10 Відповісти
Свинособаки хочуть загидити заказник своїм гниючим м'ясом.
Це ЕКОЦИД !!!
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22.11.2022 20:28 Відповісти
Кам'яна могила - є одним з найпотужніших енергетичних центрів планети, вважають її дослідники, археологи та вчені!!!

Вона набагато старше пірамід Єгипту і легендарного Стоунхенджа. Це місце в Приазовської степу було «Меккою» могутніх жерців давнини, які назавжди залишили тут свої релігійні сакральні знаки, що не втратили сили і до цього дня.

Сюди двічі приїздив ДАЛАЙ ЛАМА для медитації!!!
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22.11.2022 20:48 Відповісти
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22.11.2022 20:50 Відповісти
Тут є портал, в який попадають люди. Місцеві розповідають, що дівчинка йшовши до школи через Кам'яну могилу зникла аж на дві доби. Хоча дитина стверджувала, що запізнилася в школу лише на пару хвилин. І це дійсно вражає!!!
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22.11.2022 20:51 Відповісти
Деякі дослідники прийшли до висновку, що під товщею землі знаходиться цілий комплекс прямокутних залів та кімнат. Вірогідно, що в них криються якісь таємниці людства.

Таємниця схована буквально під ногами … І в цьому, напевно, її сила. Помічено: коли люди занадто близько підбираються до потаємнх знань, включаються невідомі механізми, що зупиняють людину у самого порога відкриття.
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22.11.2022 20:53 Відповісти
Є така інформація, що Гітлер також досліджував це місце. В роки окупації України інтерес до Кам'яної могили виявив куратор інститут «Аненербе» рейхсфюрер СС Гіммлер. Він розглядав Кам'яну могилу як найдавнішу сакральну пам'ятку … аріїв. Ось чому, коли восени 1941 р. вермахт захопив Мелітополь, сюди прибули експерти «Аненербе», які організували в 1942-43 рр. розкопки Кам'яної могили.

Вони робили якісь замальовки та записи, виносили звідси якісь креслення. Але яку інформацію він звідси виніс ніхто достеменно не знає або ж поки від нас приховують. Відомо лише, що в Гроті Собаки німецьким експертам вдалося прочитати 40 «протошумерських написів».
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22.11.2022 20:54 Відповісти
Це нічим не доведене припущення наших істориків, точніше Тішина. Аненербе на території України проводили розкопки лише на Хортиці та в Криму.
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22.11.2022 23:27 Відповісти
Багато разів археологи робили спроби розкопок на древньому святилищі. Та щоразу експеременти закінчувались трагедією для дослідників. Одна з найпоширеніших версій дослідників полягає в тому, що Кам'яна Могила - це скіфський некрополь. А турбувати предків не варто!

Подейкують, що святилище має свій енергетичний захист від «вторгнення» в його простір.

Можливо, людство просто не готове до таємниць, які приховує древнє святилище?
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22.11.2022 20:55 Відповісти
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22.11.2022 20:56 Відповісти
найкраще місце для тих, хто хоче глибше зрозуміти себе самого, усвідомити свою місію у всеосяжному Всесвіті.
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22.11.2022 20:58 Відповісти
Гість з храму предків Автор: Лев Силенко
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23.11.2022 00:01 Відповісти
Окупанти хочуть облаштувати лінію оборони в заповіднику "Кам'яні могили", - потрібно щоб ЗСУ втілили бажання кацапів в реальність
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22.11.2022 21:11 Відповісти
Й ніхто не дивується, навіщо раднику голови Маріуполя про події біля Мелітополя повідомляти, а нічого що міста ті в різних областях знаходяться? А в тексті ж вказано, що пам'ятка "Кам'яні могили", поблизу Маріуполя розташована - то на межі Запорізької і Донецької областей, а та, яку всі коментують - під Мелітополем, й то різні заповідники Приазов'я зі схожими назвами.

Це урочище на р.Кальчик відоме тим, що поблизу 31 травня 1223 року відбулася битва на Калці, за участі війська київського князя Мстислава Романовича та монголо-татарської орди.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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22.11.2022 23:28 Відповісти
 
 