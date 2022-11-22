Окупанти хочуть облаштувати лінію оборони в заповіднику "Кам’яні могили", - Андрющенко

Біля Маріуполя ворог хоче облаштувати фортифікаційні споруди та лінію оборони на території заповідника "Кам’яні могили", куди він відвів частину своїх військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко та опублікував відповідні супутникові знімки.

"В результаті відстеження руху колони військової техніки та поки живої сили окупантів в напряму Нікольське - Розівка в кількості близько 350 одиниць, встановлено що колона до Розівки не дійшла. Перед селом Кальчинівка колона рушила з траси вправо на грунтову дорогу в бік заповідника "Кам’яні могили". На повороті на ґрунтову дорогу також встановлено шлагбаум та охорону, що унеможливлює подальшу фіксацію. Це може вказувати на облаштування фортифікаційних споруд та ліній оборони на території заповідника, який зручно розташований на віддаленні від населених пунктів", - написав Андрющенко.

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Він зазначив, що в разі проведення загарбниками подібних дій, це може призвести до знищення ще однієї природньо-історичної пам’ятки України.

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"Вважаємо, що подібне варварство в разі підтвердження має бути висвітлено та потрапити в перелік військових злочинів росії. Тому звертаємось до журналістів, що мають доступ до супутникових даних, по допомогу у встановленні реального стану заповідника "Кам’яні могили", - наголосив радник мера.

Кам'яні могили – відділення Українського державного степового природного заповідника. Комплексний заповідник розташований біля села Назарівка в Микільському районі Донецької області та Розівському районі Запорізької області вздовж правого берега річки Каратиш, лівої притоки річки Берди. Заснований 5 квітня 1927 року. У 2008 році заповідник "Кам'яні могили" потрапив до топ-21 всеукраїнського конкурсу "Сім природних чудес України".