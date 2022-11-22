Окупанти хочуть облаштувати лінію оборони в заповіднику "Кам’яні могили", - Андрющенко
Біля Маріуполя ворог хоче облаштувати фортифікаційні споруди та лінію оборони на території заповідника "Кам’яні могили", куди він відвів частину своїх військ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко та опублікував відповідні супутникові знімки.
"В результаті відстеження руху колони військової техніки та поки живої сили окупантів в напряму Нікольське - Розівка в кількості близько 350 одиниць, встановлено що колона до Розівки не дійшла. Перед селом Кальчинівка колона рушила з траси вправо на грунтову дорогу в бік заповідника "Кам’яні могили". На повороті на ґрунтову дорогу також встановлено шлагбаум та охорону, що унеможливлює подальшу фіксацію. Це може вказувати на облаштування фортифікаційних споруд та ліній оборони на території заповідника, який зручно розташований на віддаленні від населених пунктів", - написав Андрющенко.
Він зазначив, що в разі проведення загарбниками подібних дій, це може призвести до знищення ще однієї природньо-історичної пам’ятки України.
"Вважаємо, що подібне варварство в разі підтвердження має бути висвітлено та потрапити в перелік військових злочинів росії. Тому звертаємось до журналістів, що мають доступ до супутникових даних, по допомогу у встановленні реального стану заповідника "Кам’яні могили", - наголосив радник мера.
Кам'яні могили – відділення Українського державного степового природного заповідника. Комплексний заповідник розташований біля села Назарівка в Микільському районі Донецької області та Розівському районі Запорізької області вздовж правого берега річки Каратиш, лівої притоки річки Берди. Заснований 5 квітня 1927 року. У 2008 році заповідник "Кам'яні могили" потрапив до топ-21 всеукраїнського конкурсу "Сім природних чудес України".
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камяні могили? свинособакам хіба що.-болотяні могили
тих хто турбує спокій стародавніх культових місць і поховальних курганів - той наврочує собі кару...
так що - кара в карму, дикуни кацапські...
Це ЕКОЦИД !!!
Вона набагато старше пірамід Єгипту і легендарного Стоунхенджа. Це місце в Приазовської степу було «Меккою» могутніх жерців давнини, які назавжди залишили тут свої релігійні сакральні знаки, що не втратили сили і до цього дня.
Сюди двічі приїздив ДАЛАЙ ЛАМА для медитації!!!
Таємниця схована буквально під ногами … І в цьому, напевно, її сила. Помічено: коли люди занадто близько підбираються до потаємнх знань, включаються невідомі механізми, що зупиняють людину у самого порога відкриття.
Вони робили якісь замальовки та записи, виносили звідси якісь креслення. Але яку інформацію він звідси виніс ніхто достеменно не знає або ж поки від нас приховують. Відомо лише, що в Гроті Собаки німецьким експертам вдалося прочитати 40 «протошумерських написів».
Подейкують, що святилище має свій енергетичний захист від «вторгнення» в його простір.
Можливо, людство просто не готове до таємниць, які приховує древнє святилище?
Це урочище на р.Кальчик відоме тим, що поблизу 31 травня 1223 року відбулася битва на Калці, за участі війська київського князя Мстислава Романовича та монголо-татарської орди.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8