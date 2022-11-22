В сериале Netflix Ярослава Мудрого назвали "севернороссийским" князем, в Минкульте ждут исправления
В январе на стриминговой платформе Netflix появится второй сезон сериала "Викинги: Вальгалла".
На официальном твиттер-аккаунте проекта презентовали новых героев, передает Цензор.НЕТ.
Среди них – киевский князь Ярослав Мудрый, которого создатели сериала назвали "правителем Северной России".
Министерство культуры и информационной политики отреагировало на историческую ошибку тоже в твиттере.
"О, пожалуйста, Netflix, Ярослав Мудрый был великим князем киевским с 1019 года до самой смерти. Время, когда России вообще не было. Киевская Русь – это не Россия", – призвали в ведомстве, добавив ссылку на тематический просветительский ролик.
В пресс-службе МКИП проинформировали LIGA.Life, что уже был разговор с региональным директором Netflix Алексом Лонгом, поэтому ждут "исправления этой ситуации".
На момент публикации новости из твиттер-аккаунта сериала "Викинги: Вальгалла" сообщение убрано, никаких пояснений в аккаунте нет.
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Новгород і Псков це були міста - республіки де населення складалось зі словян на відміну від московитів фіноугрів Суздаль Володимірського князівства.
Суздаль Володимірська земля то було Залесся, пора би вже це знати.
У Залешанні жили раби Київа - фіноугорські племена які не тяготілися своїм рабством і нічого не мали проти Київа.
А до чого тут знати чи не знати? Я кажу, що отой самий Святослав правив у Ростові, тобто у тому самому Заліссі. Виходить він був ще й фіноугорський князь, правив кацапами, був кацапським князем.
Як що англійці правлять індусами, то вони індустські князі ?, чи може вони піданні корони Великобританії.
Звідкіля там було словянам взятися як що жінки в експедіційні завоювання з чоловіками не ходили за тисячі кілометрів, були лише словянські намісники з дружиною яка правила фіноугорським населенням.
все інше перекладалося місцевому фіноугорському населенню через толкмачей, перекладачів.
Заканчуй свою кацапську пропаганду.
Меря, мокша, ерзя, карели і далі по списку всі фіноугорські народи і племена це не словяни.
Йди вже по адресі руского корабля зі своєю кацапською пропагандою.
Не іноземці заснували Киїів і словянські племена.
Загляни в Вікіпедію скільки років Київу і скільки Новгороду.
І Новгороді і Ростов і раком близько біля Київа не стояли по значущості і авторитету.
Читай історію що там ще варяги в Європі захопили.
Краще читай
Так скільки там років Київу, прохфесор.
Київ йому дебілу не подобоається.
Нетфлікс повинні визнати свою помилку привселюдно, не ховаючись.
Так доказали или разнесли?
>Имя Рюрик не популярно среди славянских племен
А кто сказал, что Рюрик - славянин? Вы хоть помните, о чем спорите?
>Люди под управлением князя Владимира, называли своих детей Владимиром, Ярослав, Святослав
На протяжении долгого времени эти имена использовалось исключительно среди князей Рюриковичей. Имя «Владимир», несмотря на существование святого, появляется за пределами княжеской семьи достаточно поздно - лишь в XIV веке.
Имена с окончанием на "-слав" вообще были нетипичны для восточнославянского ономастикона, что подтверждается чрезвычайно редким их употреблением даже на северо-западе Руси, если судить по новгородским берестяным грамотам (не более 3%)[Словарь берестяных грамот XI-XII вв. М. 2016, стр. 30-48. Всего 394 имени. На "-слав" заканчиваются только 12 из них].
Твердила, Жадок, Жаден, Кощей, Дрочила, Душила, Насила, Незнанок, Дристлив, Носок, Борз, Храп, Говен, Блуд, Третьяк и т. п. - имена такого типа здесь были наиболее распространены.
Кстати, мама у Валдмарра - Рогнеда Рогволодовна. Она же - Горислава. Она же - Анастасия... Сын Владимира Мономаха Мстислав имел второе имя Харальд, под которым он фигурирует в сагах, а Хильдульв было вторым именем сына Ярослава Мудрого Изяслава...
>нет упоминаний о Рюрике
Может, еще и о рюриковичах? Есть так же и в скандинавских. Кстати, византийские и греческие - одно и тоже.
2 - Нет археологических доказательств о Рюрике. Ни его могилы, ни его принадлежностой - полный ноль короче. Хоть и основатель Руси...
3 - Нет упоминания о Рюрике и в авторитетных, паралельных источниках.
Но кремлевская пропаганда с пеной у рта доказывает что был какой то Рюрик которого никто не знал и никто с ним не считался.
А то что Рюриком славяне своих детей не называли, так это нормально - детей именами мифических персонажей называют очень редко.
То есть, про "династию рюриковичей" вы сдали назад? Были и Хельги и Игвар и Свен...? Только против Рюрика?
>всплывает в 19 веке. Летописцы походу не знали
Древнейшим сохранившимся источником о Рюрике является сказание о призвании варягов, содержащееся в списках «Повести временных лет» (первым документально зафиксированным летописным сообщением о Рюрике является суздальская Лаврентьевская летопись 1377 года), восходящих к редакциям начала XII века. Независимым от «Повести временных лет» источником является Новгородская первая летопись младшего извода. "и сел старший, Рюрик, в Новгороде".
>Нет археологических доказательств о Рюрике
Только вот у рюриковичей генетически общий предок.
>Ни его могилы
Могилы Гитлера тоже нет.
>кремлевская пропаганда с пеной у рта доказывает что был
Немного наоборот. Там как раз за скрепнославянскость. И никаких норманов. Похоже, что и вы с ними заодно.
Существует история фактическая, а существует история мифологическая, а в мифологии истины 0 целых 001 десятая. Так вот - вероятность что существовал Рюрик 0.001 десятая.
https://history.wikireading.ru/hNlg0tYLS3
А вы пишете:"Первое упоминание всплывает в 19 веке". Вообще-то ПВЛ - источник 1110-х годов. Обрывается записью от 1117 года. Я и писал:"восходящих к редакциям начала XII века". 1377, это датировка архивного экземпляра.
>Русь существовала с 800-х годов... Или до Рюрика Руси не было?
Вы уж определитесь... Русь, это племя. Оно существовало, но в Скандинавии.
"И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, - вот так и эти".
>из церковных мифов.
Вы тут много распинались о паралельных источниках... Что же, сличайте.
ПВЛ:"Пошли Аскольд и Дир войной на греков и пришли к ним в 14-й год царствования Михаила. Царь же был в это время в походе на агарян, дошел уже до Чёрной реки, когда епарх прислал ему весть, что русь идет походом на Царьград".
Иоанн Диакон, посол венецианского дожа Пьетро II Орсеоло и автор «Венецианской хроники», сообщает:«В это время народ норманнов [Normannorum gentes] на трёхстах шестидесяти кораблях осмелился приблизиться к Константинополю".
Никита Пафлогонянин:"народ, называемый Рос, по Эвксинскому понту придя к Стенону и разорив все селения, все монастыри, теперь уж совершал набеги на находящиеся вблизи Византия..."...
Император Константин Багрянородный тоже "церковный миф"?
>Существует история фактическая
Да. Только вы в ней - полный невежда.
>фактически доказали ... https://history.wikireading.ru
"Куник предположил... Иловайский предложил... по мысли Шахматова..."...
>больше исторических данных и инструментов
Документы те же. А вот инструментов добавились. Радиоуглеродный анализ доказал, что не "19-й век", а ДНК анализ, что старшая линия рюриковичей принадлежит к ветви N1a-Y10931 и восходит к предку, жившему в VI-IX веках нашей эры.
А вот Шахматов с Куником, не документы и не инструменты.
Надобраніч...все буде Україна.. Господь казав а я Чув 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧
Главы из книги Билинського "Країна Моксель,або Московія "читає приятный женский голос...👍
Сплю....
После развала Золотой орды, на ее териториях образовалась Московия. И уже во времена Московии - Новгород был оккупирован московитами и отрезан от Руси. Россия появилась на руинах Московии во времена Петра первого в 17 веке.
Теперь главный вопрос - Почему рашисты во временном периоде 16-го века претендуют на Новгород, если Новгород в 16-м веке никакого отношения к современной рашке не имел?
Як кажуть підороси; "що влоб, що полбу все одно"...!!!
ТАКОЇ нації, як росіяни НЕМАЄ...!!!
Є УСКІЄ (вузькоокі) кацапоморді НЕДОРОСИ-ПІДОРОСИ…!!!
100% ускіє кацапоморді недороси-підороси ( буддисти, шаманісти та ісламісти) НЕМАЮТЬ ніякого відношення до ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ...!!!
Є кацапоморді вузькоокі мокші тупі манкурти котрих називали УСКІМІ, нагуляна орда УСКІХ (потім додали з початку букву Р) кацапомордих байстрюків, шльондр, злодіїв і вбивць з земель ДИКОГО заходу та сходу СИБІРУ ТА МОНГОЛІЇ «ОРДА»...!!!
Є орда вузькооких (ускіх) кацапомордих: мерю, мокшу, ерзю і вепс (мордва), мари, мари-эл, чухня, мещера, уйгури, мурома, весь, тива, чудь, пермь, ямь, сосоли, комь, чуваши, якути, алеути, абазіни, чукчи, коряки, удмурти, ітельмени, нанайци, карели, калмикі, нганасани, ханти, мансі, евенки, ненци, буряти, юкагіри (одул - іркін азуу), татари, чуваші, інгуши, адигі (черкеси), чечени, евенкі, тива, самоїди, тунгуси, лопари, хакаси, ойрот, ціни, даури, солони, (а кіріков залишилось всього 8 чоловік,-остальні 120 записались «р'ускімі») торгоути (потомки кереітів)
Всього 160 неслов'янських народів.
"УСКІЄ недороси-підороси кацапи" -це їх загальна назва..!!!
І немає в Р'УСКІХ КАЦАПІВ НЕДОРОСІВ-ПІДОРОСІВ "руської федеративної республіки".
Немає в Р'УСКІХ КАЦАПІВ НЕДОРОСІВ-ПІДОРОСІВ адміністративної одиниці де живуть так називаємі себе ускіє-"р'ускіє" .
Татарстан є, Дагестан є, Тува є, Чечня є, Чукотка є,Ханти-Мансійськ є, а "Рускійстан" - НЕМАЄ…!!!!
Хоч всрайся, хоч свисти, хоч кричи до нестями... !!! НЕМАЄ !!!!
*P.s. Хто міг передбачити, що майже через 9 століть, увесь світ долучиться до загону в стійло та приборкання цієї дикої, безмізглої монгола-уськоокої недоросо-підоросої чумової орди кацапомордих нагуляних мокшанських байстрюків ..!!!
Московське ханське поселення заснував ХАН Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУР у 1272році.
Москва і московія є продуктом діяльності монгола-татарської орди та особистим рішенням ХАНА Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУРА.
МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО УСКІХ БУЛО СКЛАДОВОЮ ТЕРИТОРІЄЮ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ДО 1480 РОКУ, ПО ФАКТУ ДО 1505 РОКУ.
УКРАЇНА - ПЕРША ЗГАДКА В 1187 РОЦІ.
УКРАЇНА З'ЯВИЛАСЯ НА КАРТІ ЄВРОПИ В 1224 РОЦІ
УКРАЇНЦІ- СПАДКОЄМЦІ КИЇВСЬКОГО ХРЕЩЕННЯ 860р.(КНЯЗЬ АСКОЛЬД) 988 РОКУ (КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР).
НІКОМУ НЕ ВІДІБРАТИ в УКРАЇНЦІВ ПАМ'ЯТЬ І ДУХОВНІСТЬ, ДАНУ НАМ ВСЕМОГУТНІМ І ВСЕВИШНІМ !!!
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Л.К. Толстой писав
"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.
Усім дивитися 5 серій документального фільму
Україна. Повернення своєї історії. Частина 1.
https://www.youtube.com/watch?v=j3LhEdsdAo8
І будете знати, як нагуляна орда кацапомордих підоросів, байстрюків, злодіїв і вбивць захотіла стати росіянами ВИКРАДАЮЧИ ЧУЖІ ІСТОРИЧНІ АРТИФАКТИ і спотворюючи ІСТОРІЮ УКРАЇНИ...!!!