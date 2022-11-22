В сериале Netflix Ярослава Мудрого назвали "севернороссийским" князем, в Минкульте ждут исправления

В январе на стриминговой платформе Netflix появится второй сезон сериала "Викинги: Вальгалла".

На официальном твиттер-аккаунте проекта презентовали новых героев, передает Цензор.НЕТ.

Среди них – киевский князь Ярослав Мудрый, которого создатели сериала назвали "правителем Северной России".

Министерство культуры и информационной политики отреагировало на историческую ошибку тоже в твиттере.

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"О, пожалуйста, Netflix, Ярослав Мудрый был великим князем киевским с 1019 года до самой смерти. Время, когда России вообще не было. Киевская Русь – это не Россия", – призвали в ведомстве, добавив ссылку на тематический просветительский ролик.

В пресс-службе МКИП проинформировали LIGA.Life, что уже был разговор с региональным директором Netflix Алексом Лонгом, поэтому ждут "исправления этой ситуации".

На момент публикации новости из твиттер-аккаунта сериала "Викинги: Вальгалла" сообщение убрано, никаких пояснений в аккаунте нет.

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