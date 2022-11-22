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В сериале Netflix Ярослава Мудрого назвали "севернороссийским" князем, в Минкульте ждут исправления

В январе на стриминговой платформе Netflix появится второй сезон сериала "Викинги: Вальгалла".

На официальном твиттер-аккаунте проекта презентовали новых героев, передает Цензор.НЕТ.

Среди них – киевский князь Ярослав Мудрый, которого создатели сериала назвали "правителем Северной России".

Министерство культуры и информационной политики отреагировало на историческую ошибку тоже в твиттере.

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"О, пожалуйста, Netflix, Ярослав Мудрый был великим князем киевским с 1019 года до самой смерти. Время, когда России вообще не было. Киевская Русь – это не Россия", – призвали в ведомстве, добавив ссылку на тематический просветительский ролик.

В сериале Netflix Ярослава Мудрого назвали севернороссийским князем, в Минкульте ждут исправления 01

В пресс-службе МКИП проинформировали LIGA.Life, что уже был разговор с региональным директором Netflix Алексом Лонгом, поэтому ждут "исправления этой ситуации".

На момент публикации новости из твиттер-аккаунта сериала "Викинги: Вальгалла" сообщение убрано, никаких пояснений в аккаунте нет.

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Автор: 

история (2017) ошибки (88) Ярослав Мудрый (15) Netflix (23)


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Топ комментарии
+34
Кацапські свині кругом насрали...
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22.11.2022 19:38 Ответить
+25
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22.11.2022 19:49 Ответить
+18
это раССея

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22.11.2022 19:42 Ответить
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Так це була північ Київської держави чи північ расєї ? Думаю різниця як між слоном і морським слоном.
Новгород і Псков це були міста - республіки де населення складалось зі словян на відміну від московитів фіноугрів Суздаль Володимірського князівства.
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22.11.2022 22:40 Ответить
Столиця була в яку платили податки, а країни не було )
Суздаль Володимірська земля то було Залесся, пора би вже це знати.
У Залешанні жили раби Київа - фіноугорські племена які не тяготілися своїм рабством і нічого не мали проти Київа.
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22.11.2022 23:02 Ответить
Так Новгород на чолі із Ярославом як раз і відмовився платити податки Києву. Бо купа князівств на чолі з однією династією - то лише умовно можно назвати єдиною державою. Лише номінально.

А до чого тут знати чи не знати? Я кажу, що отой самий Святослав правив у Ростові, тобто у тому самому Заліссі. Виходить він був ще й фіноугорський князь, правив кацапами, був кацапським князем.
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22.11.2022 23:10 Ответить
Логіка не кацапська ?
Як що англійці правлять індусами, то вони індустські князі ?, чи може вони піданні корони Великобританії.
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22.11.2022 23:16 Ответить
Ага, а єдинороги у тебе по небу не літають часом.
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22.11.2022 23:30 Ответить
Чую кацапський дух.

Звідкіля там було словянам взятися як що жінки в експедіційні завоювання з чоловіками не ходили за тисячі кілометрів, були лише словянські намісники з дружиною яка правила фіноугорським населенням.
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22.11.2022 23:36 Ответить
Ніхто там словянського не знав Лахта, по словянському розмовляла дружина, правителі,
все інше перекладалося місцевому фіноугорському населенню через толкмачей, перекладачів.
Заканчуй свою кацапську пропаганду.
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22.11.2022 23:47 Ответить
Такіж фіноугри як і ти за платню пішли працювати до нових господарів з Київа.
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22.11.2022 23:52 Ответить
Словянські землі це тобі не твоя Залешанська фіноугорська земля Московії і Володимир Суздальскі землі.
Меря, мокша, ерзя, карели і далі по списку всі фіноугорські народи і племена це не словяни.
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23.11.2022 00:21 Ответить
Лахта, твоб Вікі може редагувати кожен кацап.
Йди вже по адресі руского корабля зі своєю кацапською пропагандою.
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23.11.2022 00:27 Ответить
Испокон веков использовалась формула: Армия.Мова.Вира. Переселения не было, ассимиляция разве что пограничных. Династических наследников было много, вот и вершили экспансию в угрофинскин земли вместе с армией и миссионерами занимаясь орусачиванием финоугров. Уже в 16 веке из 10 жителей улуса было 9 финнов. С13 по 15 век там доминировал ислам, а потому что скрепов славянских не было.
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23.11.2022 00:00 Ответить
Київські князі, а не іноземні, це кацапськи наративи по "ВНЄШНЄЄ УПРАВЛЄНІЄ".
Не іноземці заснували Киїів і словянські племена.
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22.11.2022 23:33 Ответить
Годі гнати кацапську пропаганду.
Загляни в Вікіпедію скільки років Київу і скільки Новгороду.
І Новгороді і Ростов і раком близько біля Київа не стояли по значущості і авторитету.
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22.11.2022 23:51 Ответить
Мєрзотно кацапів читати, хай сдохнуть зі своїми фантазіями.
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23.11.2022 00:11 Ответить
Це звичайний переворот, Київ як був словянською столицею, так нею і залишився.
Читай історію що там ще варяги в Європі захопили.
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23.11.2022 00:10 Ответить
Що ти там хочеш, а що не хочеш нікого не хвилює, а є авторитети всіми визнані як Київ.
Краще читай
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23.11.2022 00:16 Ответить
Про муйню розмовляти не збираюсь на користь кацапам.
Так скільки там років Київу, прохфесор.
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23.11.2022 00:25 Ответить
Після цього з тобою розмовляти немає про що. Адьйоз.
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23.11.2022 00:57 Ответить
Дебілам звісно діла немає до законів людських, тому я з ними і не спілкуюсь.
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23.11.2022 01:11 Ответить
Кацап скоро тавоя москва буде знова палати, готуйся.
Київ йому дебілу не подобоається.
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24.11.2022 14:47 Ответить
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23.11.2022 00:14 Ответить
это же нетфликс,скажите спасибо что князь не чернокожый альбинос инвалид трансгендер
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22.11.2022 21:21 Ответить
Прежде чем обвинять какой то нетфликс, ответьте на вопрос что делает РПЦ в центре Киева в Киево-Печерской Лавре- самом туристическом месте Украины? Вы думаете они туристам про Киевскую Русь рассказывают? Или про одиннарот, рузгий язык и *исконно рузгие территории*....
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22.11.2022 21:26 Ответить
Нен треба плутати внутрішні проблеми України на рівні Лаври і всесвітньйо відомий стрім бренд по якому зараз молодь у всьому світі вчить історію.
Нетфлікс повинні визнати свою помилку привселюдно, не ховаючись.
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22.11.2022 22:36 Ответить
Вже визнали і виправили. Там зараз в описі Ярослав Князь Київської Русі
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22.11.2022 22:47 Ответить
Як що так, то слава Богу, не дарма хвилювалися, такі "тести" можуть бути хоч кожен день доки Україна не самодостатьна держава.
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22.11.2022 22:49 Ответить
Ото кремлівські проститутки і не треба казати що не знали - Гуглом зараз взмозі користуватися і бомж який живе під мостом у Каліфорнії
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22.11.2022 22:34 Ответить
>должны доказать... в пух и прах разнесли
Так доказали или разнесли?
>Имя Рюрик не популярно среди славянских племен
А кто сказал, что Рюрик - славянин? Вы хоть помните, о чем спорите?
>Люди под управлением князя Владимира, называли своих детей Владимиром, Ярослав, Святослав
На протяжении долгого времени эти имена использовалось исключительно среди князей Рюриковичей. Имя «Владимир», несмотря на существование святого, появляется за пределами княжеской семьи достаточно поздно - лишь в XIV веке.
Имена с окончанием на "-слав" вообще были нетипичны для восточнославянского ономастикона, что подтверждается чрезвычайно редким их употреблением даже на северо-западе Руси, если судить по новгородским берестяным грамотам (не более 3%)[Словарь берестяных грамот XI-XII вв. М. 2016, стр. 30-48. Всего 394 имени. На "-слав" заканчиваются только 12 из них].
Твердила, Жадок, Жаден, Кощей, Дрочила, Душила, Насила, Незнанок, Дристлив, Носок, Борз, Храп, Говен, Блуд, Третьяк и т. п. - имена такого типа здесь были наиболее распространены.
Кстати, мама у Валдмарра - Рогнеда Рогволодовна. Она же - Горислава. Она же - Анастасия... Сын Владимира Мономаха Мстислав имел второе имя Харальд, под которым он фигурирует в сагах, а Хильдульв было вторым именем сына Ярослава Мудрого Изяслава...
>нет упоминаний о Рюрике
Может, еще и о рюриковичах? Есть так же и в скандинавских. Кстати, византийские и греческие - одно и тоже.
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22.11.2022 22:34 Ответить
1 - Первое упоминание о Рюрике всплывает в 19 веке. Летописцы походу не знали что был такой персонаж.
2 - Нет археологических доказательств о Рюрике. Ни его могилы, ни его принадлежностой - полный ноль короче. Хоть и основатель Руси...
3 - Нет упоминания о Рюрике и в авторитетных, паралельных источниках.

Но кремлевская пропаганда с пеной у рта доказывает что был какой то Рюрик которого никто не знал и никто с ним не считался.

А то что Рюриком славяне своих детей не называли, так это нормально - детей именами мифических персонажей называют очень редко.
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22.11.2022 23:00 Ответить
>Первое упоминание о Рюрике
То есть, про "династию рюриковичей" вы сдали назад? Были и Хельги и Игвар и Свен...? Только против Рюрика?
>всплывает в 19 веке. Летописцы походу не знали
Древнейшим сохранившимся источником о Рюрике является сказание о призвании варягов, содержащееся в списках «Повести временных лет» (первым документально зафиксированным летописным сообщением о Рюрике является суздальская Лаврентьевская летопись 1377 года), восходящих к редакциям начала XII века. Независимым от «Повести временных лет» источником является Новгородская первая летопись младшего извода. "и сел старший, Рюрик, в Новгороде".
>Нет археологических доказательств о Рюрике
Только вот у рюриковичей генетически общий предок.
>Ни его могилы
Могилы Гитлера тоже нет.
>кремлевская пропаганда с пеной у рта доказывает что был
Немного наоборот. Там как раз за скрепнославянскость. И никаких норманов. Похоже, что и вы с ними заодно.
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23.11.2022 01:34 Ответить
Ты сам подумай что ты пишешь. 1377 упоминание о Рюрике и что его призвали на престол, а ничего что Русь существовала с 800-х годов. Куда пропал пласт истории в 300 лет? Или до Рюрика Руси не было? Это во первых. Во вторых - От куда Нестор летописец высосал сказание о Рюрике и варягах? Не знаешь? А я тебе скажу - из церковных мифов.

Существует история фактическая, а существует история мифологическая, а в мифологии истины 0 целых 001 десятая. Так вот - вероятность что существовал Рюрик 0.001 десятая.
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23.11.2022 03:49 Ответить
Сказание о презвании варягов, это легенда, которую историки разобрали на молекулы и фактически доказали об искуственном ее происхождении.

https://history.wikireading.ru/hNlg0tYLS3
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23.11.2022 03:58 Ответить
Ты опираешся на историю по Шахову который работал с летописями. Вот только Шахов это историк 18 века. Рекомендую почитать современников которые имеют в своем распоряжени больше исторических данных и инструментов чем имел тот же Шахов.
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23.11.2022 04:07 Ответить
>ты пишешь. 1377 упоминание
А вы пишете:"Первое упоминание всплывает в 19 веке". Вообще-то ПВЛ - источник 1110-х годов. Обрывается записью от 1117 года. Я и писал:"восходящих к редакциям начала XII века". 1377, это датировка архивного экземпляра.
>Русь существовала с 800-х годов... Или до Рюрика Руси не было?
Вы уж определитесь... Русь, это племя. Оно существовало, но в Скандинавии.
"И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, - вот так и эти".
>из церковных мифов.
Вы тут много распинались о паралельных источниках... Что же, сличайте.
ПВЛ:"Пошли Аскольд и Дир войной на греков и пришли к ним в 14-й год царствования Михаила. Царь же был в это время в походе на агарян, дошел уже до Чёрной реки, когда епарх прислал ему весть, что русь идет походом на Царьград".
Иоанн Диакон, посол венецианского дожа Пьетро II Орсеоло и автор «Венецианской хроники», сообщает:«В это время народ норманнов [Normannorum gentes] на трёхстах шестидесяти кораблях осмелился приблизиться к Константинополю".
Никита Пафлогонянин:"народ, называемый Рос, по Эвксинскому понту придя к Стенону и разорив все селения, все монастыри, теперь уж совершал набеги на находящиеся вблизи Византия..."...
Император Константин Багрянородный тоже "церковный миф"?
>Существует история фактическая
Да. Только вы в ней - полный невежда.
>фактически доказали ... https://history.wikireading.ru
"Куник предположил... Иловайский предложил... по мысли Шахматова..."...
>больше исторических данных и инструментов
Документы те же. А вот инструментов добавились. Радиоуглеродный анализ доказал, что не "19-й век", а ДНК анализ, что старшая линия рюриковичей принадлежит к ветви N1a-Y10931 и восходит к предку, жившему в VI-IX веках нашей эры.
А вот Шахматов с Куником, не документы и не инструменты.
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23.11.2022 20:20 Ответить
Главный вопрос, какой период жизни великого князя киевского Ярослава Мудрого был затронут в этом сериале. Как известно, до своего вокняжения на киевском столе 27.11.1015, князь Ярослав-Георгий сидел в Ростове, а затем княжил в Новгороде. Учитывая период его новгородского княжения (1010-1015), создатели сериала, касаясь конкретно этих событий, в принципе могут назвать Ярослава Владимировича князем Северной Руси. Снова же, акцентирую внимание, что terminus ante quem данного определения («ruler of Northern Russia») является ключевая дата в его биографии - 27 ноября 1015 год.
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22.11.2022 23:03 Ответить
тоді має бути Northern Rus бо казати Northern Russia це як замість Northen Rome сказати Northen Italy
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20.03.2023 00:05 Ответить
При Ярославе такого поняття Мацковия из болот Забордюрья не существовало аж до 13 века, когда внук Хана Батыя , Хан Менгу-Тимур построил блок-пост на реке Мокше🤣😆для своих ОБезьян 🦍🦍чтоб не разбежались в Европу...,Дань Орде платили исправно аж до 1701 года....🦍🦍 Шариковы и Швондеры уже тогда существовали...🦍🤣😆
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22.11.2022 23:07 Ответить
В трёхтомнике Владимира Брониславовича Билинського все подробности той эпохи расписаны до каждой запятой, книги его изданы еще десять лет назад ,можно заказать и купить в инете без проблем..
Надобраніч...все буде Україна.. Господь казав а я Чув 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧
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22.11.2022 23:16 Ответить
Я и говорю - у них на западе сильно деформированное восприятие рашки и ее истории. И испраить это быстро не представляется возможным...
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22.11.2022 23:20 Ответить
Поназнімають фантастики, яка з реальністю немає нічого спільного 🤦🤦🤦
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22.11.2022 23:24 Ответить
https://youtu.**************

Главы из книги Билинського "Країна Моксель,або Московія "читає приятный женский голос...👍
Сплю....
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22.11.2022 23:33 Ответить
Новгородский период подходит под описание "правителя северной России". Глупо по каждому поводу устраивать надуманные истерики.
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22.11.2022 23:48 Ответить
Новгород до 1620-х годах являлся автономной республикой по сегодняшним меркам и платил дань Киеву. Основной посыл заключается в том, что россии в 16 столетии не существовало.

После развала Золотой орды, на ее териториях образовалась Московия. И уже во времена Московии - Новгород был оккупирован московитами и отрезан от Руси. Россия появилась на руинах Московии во времена Петра первого в 17 веке.

Теперь главный вопрос - Почему рашисты во временном периоде 16-го века претендуют на Новгород, если Новгород в 16-м веке никакого отношения к современной рашке не имел?
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23.11.2022 01:09 Ответить
У Netflix так само, як і у фейсбуці працюють історично НЕОСВІДЧЕНІ мудоратори, котрі не знають, про ФАКТИЧНУ ІСТОРІЮ УКРАЇНИ майже нічого...!!!
Як кажуть підороси; "що влоб, що полбу все одно"...!!!

ТАКОЇ нації, як росіяни НЕМАЄ...!!!

Є УСКІЄ (вузькоокі) кацапоморді НЕДОРОСИ-ПІДОРОСИ…!!!

100% ускіє кацапоморді недороси-підороси ( буддисти, шаманісти та ісламісти) НЕМАЮТЬ ніякого відношення до ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ...!!!


Є кацапоморді вузькоокі мокші тупі манкурти котрих називали УСКІМІ, нагуляна орда УСКІХ (потім додали з початку букву Р) кацапомордих байстрюків, шльондр, злодіїв і вбивць з земель ДИКОГО заходу та сходу СИБІРУ ТА МОНГОЛІЇ «ОРДА»...!!!

Є орда вузькооких (ускіх) кацапомордих: мерю, мокшу, ерзю і вепс (мордва), мари, мари-эл, чухня, мещера, уйгури, мурома, весь, тива, чудь, пермь, ямь, сосоли, комь, чуваши, якути, алеути, абазіни, чукчи, коряки, удмурти, ітельмени, нанайци, карели, калмикі, нганасани, ханти, мансі, евенки, ненци, буряти, юкагіри (одул - іркін азуу), татари, чуваші, інгуши, адигі (черкеси), чечени, евенкі, тива, самоїди, тунгуси, лопари, хакаси, ойрот, ціни, даури, солони, (а кіріков залишилось всього 8 чоловік,-остальні 120 записались «р'ускімі») торгоути (потомки кереітів)

Всього 160 неслов'янських народів.

"УСКІЄ недороси-підороси кацапи" -це їх загальна назва..!!!
І немає в Р'УСКІХ КАЦАПІВ НЕДОРОСІВ-ПІДОРОСІВ "руської федеративної республіки".
Немає в Р'УСКІХ КАЦАПІВ НЕДОРОСІВ-ПІДОРОСІВ адміністративної одиниці де живуть так називаємі себе ускіє-"р'ускіє" .
Татарстан є, Дагестан є, Тува є, Чечня є, Чукотка є,Ханти-Мансійськ є, а "Рускійстан" - НЕМАЄ…!!!!
Хоч всрайся, хоч свисти, хоч кричи до нестями... !!! НЕМАЄ !!!!

*P.s. Хто міг передбачити, що майже через 9 століть, увесь світ долучиться до загону в стійло та приборкання цієї дикої, безмізглої монгола-уськоокої недоросо-підоросої чумової орди кацапомордих нагуляних мокшанських байстрюків ..!!!


Московське ханське поселення заснував ХАН Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУР у 1272році.
Москва і московія є продуктом діяльності монгола-татарської орди та особистим рішенням ХАНА Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУРА.

МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО УСКІХ БУЛО СКЛАДОВОЮ ТЕРИТОРІЄЮ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ДО 1480 РОКУ, ПО ФАКТУ ДО 1505 РОКУ.

УКРАЇНА - ПЕРША ЗГАДКА В 1187 РОЦІ.
УКРАЇНА З'ЯВИЛАСЯ НА КАРТІ ЄВРОПИ В 1224 РОЦІ

УКРАЇНЦІ- СПАДКОЄМЦІ КИЇВСЬКОГО ХРЕЩЕННЯ 860р.(КНЯЗЬ АСКОЛЬД) 988 РОКУ (КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР).

НІКОМУ НЕ ВІДІБРАТИ в УКРАЇНЦІВ ПАМ'ЯТЬ І ДУХОВНІСТЬ, ДАНУ НАМ ВСЕМОГУТНІМ І ВСЕВИШНІМ !!!


///////////////////////////////////////////////////

Л.К. Толстой писав

"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".

"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.

Усім дивитися 5 серій документального фільму
Україна. Повернення своєї історії. Частина 1.

https://www.youtube.com/watch?v=j3LhEdsdAo8

І будете знати, як нагуляна орда кацапомордих підоросів, байстрюків, злодіїв і вбивць захотіла стати росіянами ВИКРАДАЮЧИ ЧУЖІ ІСТОРИЧНІ АРТИФАКТИ і спотворюючи ІСТОРІЮ УКРАЇНИ...!!!
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22.11.2022 23:56 Ответить
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23.11.2022 00:28 Ответить
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23.11.2022 00:32 Ответить
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