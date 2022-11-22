У серіалі Netflix Ярослава Мудрого назвали "північноросійським" князем, у Мінкульті чекають на виправлення

У січні на стримінговій платформі Netflix з’явиться другий сезон серіалу "Вікінги: Вальгалла".

На офіційному твіттер-акаунті проєкту презентували нових героїв, інформує Цензор.НЕТ.

Серед них - київський князь Ярослав Мудрий, якого творці серіалу назвали "правителем Північної Росії".

Міністерство культури та інформаційної політики зреагувало на історичну помилку теж у твіттері.

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"О, будь ласка, Netflix, Ярослав Мудрий був великим князем київським з 1019 року до самої смерті. Час, коли Росії взагалі не було. Київська Русь - це не Росія", - закликали у відомстві, додавши посилання на тематичний просвітницький ролик.

В пресслужбі МКІП проінформували LIGA.Life, що вже була розмова з регіональним директором Netflix Алексом Лонгом, тому чекають на "виправлення цієї ситуації".

На момент публікації новини з твіттер-акаунту серіалу "Вікінги: Вальгалла" допис прибрано, жодних пояснень в акаунті немає.

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