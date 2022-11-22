Джонсон раскритиковал Германию, Францию и Италию за их позицию перед нападением РФ на Украину
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Франция отрицала угрозу великой войны России против Украины, Германия предпочитала быстрое поражение Украины, а не продолжительный конфликт, а Италия не хотела поддерживать позицию Запада.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
По словам Джонсона, разные страны имели разные точки зрения накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил, что Германия считала, что "если это произойдет, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина пала", сославшись на "разные экономические причины".
"Я не мог этого поддержать, я думал, что это катастрофический взгляд на это. Но я могу понять, почему они думали и чувствовали именно так. Германия быстро стремилась снизить свою зависимость от российской энергии после вторжения Москвы. Не сомневайтесь, что французы до последнего момента отрицали это", - сказал Джонсон.
Также политик подверг критике первоначальную реакцию Италии и тогдашнего премьер-министра страны Марио Драги на угрозу войны, поскольку они заявили, что не смогут поддержать позицию Запада, учитывая их "большую зависимость" от российских энергоресурсов.
В то же время экс-премьер Британии подчеркнул, что после 24 февраля позиция Европы быстро изменилась, а Германия, Франция, Италия, другие страны, а также президент США Джо Байден увидели, что "выбора просто нет", а с российским диктатором Владимиром Путиным не удастся договориться.
"Это ключевой момент. С тех пор ЕС блестяще справился в своем противостоянии России. После всех моих тревог я отдаю должное действиям ЕС. Они были объединены. Санкции были жесткими", – резюмировал Джонсон.
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мем про єльцина, але по суті актуально 😂
Ну ніяк на Черчиля не схожий! 😂
А в 2022 ??
По состоянию на конец августа кавалерами ордена Свободы являются 74 человека, в том числе 22 иностранных гражданина. 29 сентября 2008 года первым орден получил король Швеции Карл XVI Густав. В 2021 году этим орденом была награждена бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель
А тв@рь анжелка тут...
Я думаю цей план остаточно провалився, коли ХТОСЬ підірвав Північні потоки. Лише після цього Німеччина усвідомила, що союзу з Рашкою не бути, і її риторика змінилась на 180 градусів.
От так норм)