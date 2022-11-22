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Новости Война
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Джонсон раскритиковал Германию, Францию и Италию за их позицию перед нападением РФ на Украину

макрон,шольц,драгі,візит

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Франция отрицала угрозу великой войны России против Украины, Германия предпочитала быстрое поражение Украины, а не продолжительный конфликт, а Италия не хотела поддерживать позицию Запада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

По словам Джонсона, разные страны имели разные точки зрения накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил, что Германия считала, что "если это произойдет, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина пала", сославшись на "разные экономические причины".

"Я не мог этого поддержать, я думал, что это катастрофический взгляд на это. Но я могу понять, почему они думали и чувствовали именно так. Германия быстро стремилась снизить свою зависимость от российской энергии после вторжения Москвы. Не сомневайтесь, что французы до последнего момента отрицали это", - сказал Джонсон.

Также политик подверг критике первоначальную реакцию Италии и тогдашнего премьер-министра страны Марио Драги на угрозу войны, поскольку они заявили, что не смогут поддержать позицию Запада, учитывая их "большую зависимость" от российских энергоресурсов.

Читайте: Джонсон: Украине не о чем вести переговоры с РФ

В то же время экс-премьер Британии подчеркнул, что после 24 февраля позиция Европы быстро изменилась, а Германия, Франция, Италия, другие страны, а также президент США Джо Байден увидели, что "выбора просто нет", а с российским диктатором Владимиром Путиным не удастся договориться.

"Это ключевой момент. С тех пор ЕС блестяще справился в своем противостоянии России. После всех моих тревог я отдаю должное действиям ЕС. Они были объединены. Санкции были жесткими", – резюмировал Джонсон.

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Топ комментарии
+43
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22.11.2022 22:11 Ответить
+39
Борис красава, нагадав ху из ху
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22.11.2022 22:07 Ответить
+25
Джонсонюк дякуємо-ти справжній українець...
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22.11.2022 22:08 Ответить
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Борис красава, нагадав ху из ху
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22.11.2022 22:07 Ответить
"Борис, скажи им!"

мем про єльцина, але по суті актуально 😂
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22.11.2022 22:40 Ответить
Джонсонюк дякуємо-ти справжній українець...
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22.11.2022 22:08 Ответить
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22.11.2022 22:11 Ответить
Джонсоненко.
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22.11.2022 22:13 Ответить
ось що значить толерантність...замість того щоб назвать ********** геями,чи геїв ***********...
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22.11.2022 22:23 Ответить
В перші дні, тільки Борис надихав нас до перемоги і не допускав нас до відчаю! В перші дні мы сміялися з русні і чудатковатого Бориса, який щиро і з усіх сил словом і ділом підтримав Україну. Йому величезна пошана!
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22.11.2022 22:24 Ответить
и кое-кому очень доходчиво некоторые вещи объяснял
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22.11.2022 22:30 Ответить
Та ні!
Ну ніяк на Черчиля не схожий! 😂
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22.11.2022 22:41 Ответить
ну а может он тоже коньяк с сигарами любит? )))) может в этом похожий ?? ))))
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22.11.2022 22:46 Ответить
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22.11.2022 23:02 Ответить
І не тільки нас, але й Діда потрусив!
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22.11.2022 22:44 Ответить
Та Борис заслуживает как минимум улицы в свою честь в столице, в Харькове и Одессе. Как максимум - ещё и по памятнику там же.
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22.11.2022 22:31 Ответить
Замість тої Катьки, що стирчить в Одесі, поставити можна.
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22.11.2022 22:57 Ответить
Если бы не Борис, то были бы с нашим зеленым дураком биты и брошены. Спасибо, Борис, - ты база!
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22.11.2022 22:37 Ответить
Спасибо Джонсонюк. Мы и Украина тебе как никому другому обязаны что мы выстояли. Даже американцам подсрачников надавал чтобы прекратили капитулятивные предложения и начали нам помогать.
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22.11.2022 22:40 Ответить
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22.11.2022 22:40 Ответить
Спасибо Борис большое что разворошил трухлявый Запад. Если бы не ты боюсь что был бы нам пздц. Как минимум мы обязаны назвать город в твою честь, например севастополь. И предоставить английскому флоту военную базу в нем на 50 лет.
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22.11.2022 22:44 Ответить
В 2021 году награжден Орденом свободы...

А в 2022 ??

По состоянию на конец августа кавалерами ордена Свободы являются 74 человека, в том числе 22 иностранных гражданина. 29 сентября 2008 года первым орден получил король Швеции Карл XVI Густав. В 2021 году этим орденом была награждена бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель

А тв@рь анжелка тут...
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22.11.2022 22:47 Ответить
Я не можу цього довести, але впевнений, що між Німеччиною і Рашкою існувала змова. Рашка повинна була захопити Україну, щоб пробитись до кордонів з ЄС. А там дружні Угрощина та Австрія забезпечили б коридор між Німеччиною і Рашкою з діючим газопроводом та можливістю транзиту всього, що вони тільки забажають. Після цього міг бути укладений новий пакт Молотова-Ріббентропа проти англосаксів.

Я думаю цей план остаточно провалився, коли ХТОСЬ підірвав Північні потоки. Лише після цього Німеччина усвідомила, що союзу з Рашкою не бути, і її риторика змінилась на 180 градусів.
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22.11.2022 22:52 Ответить
Борису - респект!
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23.11.2022 00:42 Ответить
Все було наяву. Ще в мінськ і Фрау і тодішній французик їхали через силу, з нехотя. Мовляв, ми з Вольдемаром вже домовились. І танцор Обама із своїм госдепом теж плювали на Україну. Так і стоїть перед очима Керрі коли в Женеві говорив українському МІДу - це нас не стосується. Один Китай радісно потирав руки-ми на горі і уважно спостерігаємо за крахом і ЕС і НАТО. Обама ще до цього часу козлячить проти України. А взагалі, брити завжди праві.
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23.11.2022 01:03 Ответить
Дуже правильно поступили британці, що вийшли з ЄС. Потрібно створити новий військовий союз, в який мали б увійти країни Східної Європи і Британія
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23.11.2022 01:11 Ответить
Ні має бути Союз УПА. Далі Думайте
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23.11.2022 01:31 Ответить
Україна, Польща, Англія але і Швеція, Литва, Латвія, Словакія, Чехія та США з Японією.

От так норм)
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23.11.2022 03:18 Ответить
 
 