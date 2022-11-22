Джонсон раскритиковал Германию, Францию и Италию за их позицию перед нападением РФ на Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Франция отрицала угрозу великой войны России против Украины, Германия предпочитала быстрое поражение Украины, а не продолжительный конфликт, а Италия не хотела поддерживать позицию Запада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

По словам Джонсона, разные страны имели разные точки зрения накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил, что Германия считала, что "если это произойдет, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина пала", сославшись на "разные экономические причины".

"Я не мог этого поддержать, я думал, что это катастрофический взгляд на это. Но я могу понять, почему они думали и чувствовали именно так. Германия быстро стремилась снизить свою зависимость от российской энергии после вторжения Москвы. Не сомневайтесь, что французы до последнего момента отрицали это", - сказал Джонсон.

Также политик подверг критике первоначальную реакцию Италии и тогдашнего премьер-министра страны Марио Драги на угрозу войны, поскольку они заявили, что не смогут поддержать позицию Запада, учитывая их "большую зависимость" от российских энергоресурсов.

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В то же время экс-премьер Британии подчеркнул, что после 24 февраля позиция Европы быстро изменилась, а Германия, Франция, Италия, другие страны, а также президент США Джо Байден увидели, что "выбора просто нет", а с российским диктатором Владимиром Путиным не удастся договориться.

"Это ключевой момент. С тех пор ЕС блестяще справился в своем противостоянии России. После всех моих тревог я отдаю должное действиям ЕС. Они были объединены. Санкции были жесткими", – резюмировал Джонсон.