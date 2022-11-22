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На освобожденную Херсонщину приехали представители 20 стран, чтобы увидеть последствия оккупации, - ОВА

делегація

В освобожденную от российских оккупантов Херсонскую область приехали представители 20 стран - Польши, Франции, Грузии, Испании, Кипра, Швеции, Дании, Индии и других государств. Иностранные дипломаты имели возможность собственными глазами увидеть последствия военных преступлений России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 22 ноября сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, Херсон посетили представители Польши, Франции, Грузии, Испании, Кипра, Швеции, Дании, Индии и других стран.

"На руинах зданий, в городе-герое Херсоне, ограбленном и лишенном коммунальных услуг из-за оккупантов, рассказал миру о российской агрессии. О страданиях и героизме украинцев в Херсонской области", - написал Янушевич.

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По словам Янушевича, Главное управление полиции Херсона полностью разрушено, подразделение СБУ заминировано настолько, что уже неделю работают взрывотехники и не могут закончить, заминированы также все квартиры, где находились российские функционеры, военные, так называемые правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе МИД, иностранные дипломаты имели возможность увидеть последствия военных преступлений России, услышать показания очевидцев и убедиться в необходимости привлечения РФ к ответственности.

В состав делегации вошли глава представительства ЕС в Украине, руководители и представители дипломатических миссий Польши, Таджикистана, Молдовы, Грузии, Испании, Дании, Хорватии, Швеции, Армении, Черногории, Турции, Словении, Нидерландов, Азербайджана, Кипра, Греции, Румынии, Франции, Индии.

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МИД (7003) дипломаты (639) деоккупация (847) Херсонская область (4899)


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А не послать бы нам представителей Индии и Кипра на**** за то что на каждом голосовании лизали сраку рашистам а нам предлагали капитулировать и оставить Херсон и другие города на растерзание оркам?
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22.11.2022 22:48 Ответить
Не послать, бо якщо послать, то так і залишаться при своїй думці. Треба постійно тикати їх мордою в лайно, щоб відчули на собі, хоч трохи, цей противний кацапський мір.
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23.11.2022 13:08 Ответить
насправді це дуже крута подія, окремий респект що не засцяли
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22.11.2022 23:22 Ответить
Нехай бачать що то за виродки ті кацапи з )(уйлом разом!
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22.11.2022 23:25 Ответить
Треба показувать i розказувать всьому свiту про жахи оккупацii , бо не всi вiрять що таке може зробити нелюдь...
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22.11.2022 23:29 Ответить
не те що не вірять..вони це розглядають ,як реаліті шоу..бо в здоровому глузді уявити навіть в Україні ,в це неможливо повірити у 21 столітті таке первісно-общинне ставлення
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23.11.2022 00:42 Ответить
папіка франциска візьміть з собою...обовязково з кадилом ППО
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23.11.2022 00:39 Ответить
полезная акция
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23.11.2022 10:45 Ответить
А узкоглазых китаёзов что, не ибыло там?
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23.11.2022 13:26 Ответить
 
 