На освобожденную Херсонщину приехали представители 20 стран, чтобы увидеть последствия оккупации, - ОВА

В освобожденную от российских оккупантов Херсонскую область приехали представители 20 стран - Польши, Франции, Грузии, Испании, Кипра, Швеции, Дании, Индии и других государств. Иностранные дипломаты имели возможность собственными глазами увидеть последствия военных преступлений России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 22 ноября сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, Херсон посетили представители Польши, Франции, Грузии, Испании, Кипра, Швеции, Дании, Индии и других стран.



"На руинах зданий, в городе-герое Херсоне, ограбленном и лишенном коммунальных услуг из-за оккупантов, рассказал миру о российской агрессии. О страданиях и героизме украинцев в Херсонской области", - написал Янушевич.

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По словам Янушевича, Главное управление полиции Херсона полностью разрушено, подразделение СБУ заминировано настолько, что уже неделю работают взрывотехники и не могут закончить, заминированы также все квартиры, где находились российские функционеры, военные, так называемые правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе МИД, иностранные дипломаты имели возможность увидеть последствия военных преступлений России, услышать показания очевидцев и убедиться в необходимости привлечения РФ к ответственности.

В состав делегации вошли глава представительства ЕС в Украине, руководители и представители дипломатических миссий Польши, Таджикистана, Молдовы, Грузии, Испании, Дании, Хорватии, Швеции, Армении, Черногории, Турции, Словении, Нидерландов, Азербайджана, Кипра, Греции, Румынии, Франции, Индии.

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