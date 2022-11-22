Германия будет заботиться о ремонте предоставленного Украине оружия, - Ламбрехт

Германия будет продолжать поддерживать Украину как оружием, так и другими способами, а также позаботится о том, чтобы немецкая техника могла служить долго.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт на мероприятии, организованном 22 ноября Федеральной академией политики безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы поддерживаем Украину в ее праве на самозащиту, мы поставляем ей оружие, хотя десятилетиями не поставляли вооружение в кризисные регионы, с 24 февраля действительно произошло изменение государственной политики… Мы должны позаботиться о том, чтобы Украина в последующие месяцы имела необходимое", - сказала Ламбрехт, добавив, что не нужно питать бесполезных ожиданий относительно скорого завершения войны.

Она отметила, что задачей является обеспечение длительного использования переданной техники, будь то САУ, РСЗО, БМП и т.д.

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"Важно, чтобы переданное использовалось длительное время… Мы все продумали, чтобы не было проблем", - подчеркнула политик. Она заверила, что созданный на днях ремонтный центр в Словакии был снабжен необходимыми запчастями, чтобы была возможность ремонтировать технику недалеко от территории Украины.

Глава Минобороны вспомнила свой визит в Одессу, где своими глазами увидела эффективность использования немецкой техники силами ВСУ. Она также отметила, что следующие три системы ПВО Iris-T, которых пока нет на вооружении даже в Бундесвере, будут переданы Украине в следующем году. Важно, подчеркнула Ламбрехт, то, что передача всей техники происходит в координации с союзниками. В этом контексте она поблагодарила США за создание формата Рамштайн.

Важными составляющими глава оборонного ведомства ФРГ назвала планы подготовки пяти тысяч украинских военных в Германии к лету следующего года, но также то, что ФРГ приняла почти один миллион украинских беженцев, поставки зимних пакетов для ВСУ, генераторов и т.д.

Ламбрехт также затронула тему повышения ответственности ее страны в НАТО. Она заверила в приверженности цели достичь уровня расходов на оборону до 2% ВВП, как было решено на саммите НАТО в 2014 году, но признала, что Германия сможет это сделать только через пять лет.

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Напомним, Германия в период с 1 января 2022 года по 14 ноября 2022 года экспортировала Украине военные товары на основе индивидуальных лицензий на экспорт вооружений, выданных Федеральным правительством, на сумму 1,541 млрд евро.