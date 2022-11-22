Німеччина піклуватиметься про ремонт наданої Україні зброї, - Ламбрехт

Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну як зброєю, так і в інші способи, а також подбає про те, щоб німецька техніка могла слугувати довго.

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт на заході, організованому 22 листопада Федеральною академією безпекової політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми підтримуємо Україну в її праві на самозахист, ми постачаємо їй зброю, хоча десятиріччями не постачали озброєння в кризові регіони, з 24 лютого насправді сталася зміна державної політики… Ми маємо подбати про те, щоб Україна в наступні місяці мала необхідне", - сказала Ламбрехт, додавши, що не треба плекати марних очікувань щодо швидкого завершення війни.

Вона зазначила, що наразі завданням є забезпечення тривалого використання переданої техніки, будь-то САУ, РСЗВ, БМП тощо.

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"Важливо, щоб те, що передано, використовувалося тривалий час… Ми все продумали, щоб не було проблем", - підкреслила політик. Вона запевнила, що створений днями ремонтний центр у Словаччині був забезпечений необхідними запчастинами, аби була можливість ремонтувати техніку неподалік від території України.

Глава Міноборони згадала свій візит до Одеси, де на власні очі побачила ефективність використання німецької техніки силами ВСУ. Вона також зауважила, що наступні три системи ППО Iris-T, яких поки немає на озброєнні навіть Бундесверу, будуть передані Україні наступного року. Важливим, підкреслила Ламбрехт, є те, що передача всієї техніки відбувається в координації з союзниками. В цьому контексті вона подякувала США за започаткування формату Рамштайн.

Важливими складовими очільниця оборонного відомства ФРН назвала плани підготовки п'яти тисяч українських військових у Німеччині до літа наступного року, але також те, що ФРН прийняла майже один мільйон українських біженців, поставки зимових пакетів для ЗСУ, генераторів тощо.

Ламбрехт також торкнулася теми підвищення відповідальності її країни в НАТО. Вона запевнила у відданості меті досягти рівня витрат на оборону до 2% ВВП, як було вирішено на саміті НАТО в 2014 році, але визнала, що Німеччина зможе це зробити лише через п'ять років.

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Нагадаємо, Німеччина в період з 1 січня 2022 року по 14 листопада 2022 року експортувала Україні воєнних товарів на основі індивідуальних ліцензій на експорт озброєнь, виданих Федеральним урядом, на суму 1,541 млрд євро.