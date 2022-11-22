Для обеспечения бесперебойной работы медучреждений требуется еще 1500 генераторов, - Минздрав

Минимальные потребности системы здравоохранения обеспечены.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Критический минимум обеспечен, но потребность остается. Эта потребность измеряется примерно в 1500 генераторах разной мощности, от самой низкой до большой, по 300-400 киловатт", - сказал он в эфире телемарафона.

Читайте также: Украина получила от Испании 20 медицинских роботов для дистанционного обследования пациентов