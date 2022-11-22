Для обеспечения бесперебойной работы медучреждений требуется еще 1500 генераторов, - Минздрав
Минимальные потребности системы здравоохранения обеспечены.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Критический минимум обеспечен, но потребность остается. Эта потребность измеряется примерно в 1500 генераторах разной мощности, от самой низкой до большой, по 300-400 киловатт", - сказал он в эфире телемарафона.
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Валера Иванов #358988
показать весь комментарий23.11.2022 03:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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растуди
показать весь комментарий23.11.2022 10:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
растуди
показать весь комментарий23.11.2022 10:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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