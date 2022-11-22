РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5566 посетителей онлайн
Новости Война
1 494 4

Для обеспечения бесперебойной работы медучреждений требуется еще 1500 генераторов, - Минздрав

больница

Минимальные потребности системы здравоохранения обеспечены.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Критический минимум обеспечен, но потребность остается. Эта потребность измеряется примерно в 1500 генераторах разной мощности, от самой низкой до большой, по 300-400 киловатт", - сказал он в эфире телемарафона.

Читайте также: Украина получила от Испании 20 медицинских роботов для дистанционного обследования пациентов

Автор: 

медицина (2527) Минздрав (4903)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а где генераторы которые выдавали во время ковида?
показать весь комментарий
23.11.2022 03:22 Ответить
А, так - папєрєднікі в усьому винні
показать весь комментарий
23.11.2022 10:28 Ответить
Так рапортували ж, що усьо усіх, і от знову? 3,14здаболи
показать весь комментарий
23.11.2022 10:27 Ответить
 
 