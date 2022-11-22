Для забезпечення безперебійної роботи медзакладів потрібно ще 1500 генераторів, - МОЗ

Мінімальні потреби системи охорони здоров’я наразі забезпечені.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Критичний мінімум забезпечений, але потреба лишається. Ця потреба вимірюється приблизно у 1500 генераторах різної потужності, від найнижчої до великої, по 300-400 кіловат", - сказав він в ефірі телемарафону.

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