Для забезпечення безперебійної роботи медзакладів потрібно ще 1500 генераторів, - МОЗ
Мінімальні потреби системи охорони здоров’я наразі забезпечені.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Критичний мінімум забезпечений, але потреба лишається. Ця потреба вимірюється приблизно у 1500 генераторах різної потужності, від найнижчої до великої, по 300-400 кіловат", - сказав він в ефірі телемарафону.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валера Иванов #358988
показати весь коментар23.11.2022 03:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
растуди
показати весь коментар23.11.2022 10:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
растуди
показати весь коментар23.11.2022 10:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль