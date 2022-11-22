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Для забезпечення безперебійної роботи медзакладів потрібно ще 1500 генераторів, - МОЗ

больница

Мінімальні потреби системи охорони здоров’я наразі забезпечені.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Критичний мінімум забезпечений, але потреба лишається. Ця потреба вимірюється приблизно у 1500 генераторах різної потужності, від найнижчої до великої, по 300-400 кіловат", - сказав він в ефірі телемарафону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медичні заклади України забезпечені електрогенераторами, - МОЗ

Автор: 

медицина (2136) МОЗ (5401)


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а где генераторы которые выдавали во время ковида?
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23.11.2022 03:22 Відповісти
А, так - папєрєднікі в усьому винні
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23.11.2022 10:28 Відповісти
Так рапортували ж, що усьо усіх, і от знову? 3,14здаболи
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23.11.2022 10:27 Відповісти
 
 