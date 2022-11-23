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В Херсонской области в результате обстрелов погиб ребенок, два - ранены

діти

В Херсонской области в результате вражеских обстрелов погиб 13-летний ребенок, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВ Ярослава Янушевича в эфире телемарафона.

По его словам, 13-летний мальчик погиб, когда вместе с отцом ехал в машине из церкви, где они прятались от обстрелов. Ребенок получил ранения от кассетного снаряда и скончался ночью в больнице.

"Еще один мальчик просто перебегал из летней кухни в свой дом, остался без руки. Еще один мальчик ранен в живот. Они продолжают нападать и бить по мирным людям", - рассказал Янушевич.

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Кацапи , вам ніколи не буде прощення за ваші злочини в нашій краіні,
бо ви вордки і путінська сатана , здохніть 😠
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23.11.2022 11:24 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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23.11.2022 12:25 Ответить
Скільки ви дітей вбили варвари ?,це нація варварів будьте прокляті до сьомого коліна і ваш дибільний народ ,ви вороги назавжди ,що б здохли діти тих рашиських катів які принесли війну.
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23.11.2022 12:37 Ответить
 
 