В Херсонской области в результате обстрелов погиб ребенок, два - ранены

В Херсонской области в результате вражеских обстрелов погиб 13-летний ребенок, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВ Ярослава Янушевича в эфире телемарафона.

По его словам, 13-летний мальчик погиб, когда вместе с отцом ехал в машине из церкви, где они прятались от обстрелов. Ребенок получил ранения от кассетного снаряда и скончался ночью в больнице.

"Еще один мальчик просто перебегал из летней кухни в свой дом, остался без руки. Еще один мальчик ранен в живот. Они продолжают нападать и бить по мирным людям", - рассказал Янушевич.

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