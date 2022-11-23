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На Херсонщині внаслідок обстрілів росіян загинула дитина, дві - поранені

діти

У Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів загинула 13-річна дитина, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в ефірі телемарафону.

За його словами, 13-річний хлопчик загинув, коли разом із батьком їхав у машині із церкви, де вони ховалися від обстрілів. Дитина дістала поранення від касетного снаряда і померла вночі в лікарні.

"Ще один хлопчик просто перебігав з літньої кухні до свого дому, залишився без руки. Ще одного хлопчика поранено в живіт. Вони продовжують нападати і бити по мирних людях", - розповів Янушевич.

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Автор: 

діти (5159) обстріл (29302) Херсон (3449) Херсонська область (5898)


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Кацапи , вам ніколи не буде прощення за ваші злочини в нашій краіні,
бо ви вордки і путінська сатана , здохніть 😠
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23.11.2022 11:24 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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23.11.2022 12:25 Відповісти
Скільки ви дітей вбили варвари ?,це нація варварів будьте прокляті до сьомого коліна і ваш дибільний народ ,ви вороги назавжди ,що б здохли діти тих рашиських катів які принесли війну.
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23.11.2022 12:37 Відповісти
 
 