На Херсонщині внаслідок обстрілів росіян загинула дитина, дві - поранені
У Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів загинула 13-річна дитина, ще двоє дістали поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в ефірі телемарафону.
За його словами, 13-річний хлопчик загинув, коли разом із батьком їхав у машині із церкви, де вони ховалися від обстрілів. Дитина дістала поранення від касетного снаряда і померла вночі в лікарні.
"Ще один хлопчик просто перебігав з літньої кухні до свого дому, залишився без руки. Ще одного хлопчика поранено в живіт. Вони продовжують нападати і бити по мирних людях", - розповів Янушевич.
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бо ви вордки і путінська сатана , здохніть 😠