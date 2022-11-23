Зеленский приветствует признание Европарламентом России государством-спонсором терроризма: РФ необходимо изолировать на всех уровнях
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма.
Об этом глава государства сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", - отметил Зеленский.
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+12 Олександр Дніпро
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Такий крок передбачає жорсткі економічні і фінансові наслідки для рашки. В рази більш жорсткі, ніж всілякі санкції ЄС.
Ближчим часом побачимо...
Это все имитация поддержки, ничего не решает. И решать не будет, здесь ключевой момент заключается в том, может ли наша страна быть полезной как Тайвань, например. Уже не может, мало разработанных природных ресурсов, пищевые продукты не являются ценностью для Запада, а на Африку им точно плевать. Но есть и другие способы быть субъектами и они подразумевают в основном агентурную деятельность. Для их реализации не нужно даже американское оружие, все вполне можно реализовать своими силами.