Зеленский приветствует признание Европарламентом России государством-спонсором терроризма: РФ необходимо изолировать на всех уровнях

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма.

Об этом глава государства сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", - отметил Зеленский.

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