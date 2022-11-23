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Новости Война
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Зеленский приветствует признание Европарламентом России государством-спонсором терроризма: РФ необходимо изолировать на всех уровнях

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма.

Об этом глава государства сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", - отметил Зеленский.

Также читайте: Европарламент признал РФ государством-спонсором терроризма

Европарламент (1808) россия (96267) терроризм (18692)


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Топ комментарии
+12
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23.11.2022 13:46 Ответить
+8
Доки рашка не буде у вогні жодні санкції не допоможуть. Ракети як летіли так і летитимуть...Це небезпечна тенденція для України. Тобто санкції є раша терорист ось і все що ви ще хочете...Це все гра у папірец коли фактично і фізично терпить Україна. Я не вірю у санкції вірю у фізичне знищення ворога
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23.11.2022 13:56 Ответить
+5
"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені
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23.11.2022 13:46 Ответить
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Цих дурканів треба пресувати де тільки можна .
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23.11.2022 13:42 Ответить
НУ ЧТО КАЦАПЫ , готовьте вазелин , лапти, бересту, боярой запасайтесь, ........))))))) чмошники .
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23.11.2022 13:43 Ответить
а якже-"росіяни теж люди"?
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23.11.2022 13:45 Ответить
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23.11.2022 13:46 Ответить
Де він узяв,що росіяни люди? Який йолоп йому це сказав?
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23.11.2022 17:49 Ответить
"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені
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23.11.2022 13:46 Ответить
Я думаю,этой фразой все сказано!говорить не о чем!
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23.11.2022 16:30 Ответить
Це - не тільки про притягнення до відповідальності.
Такий крок передбачає жорсткі економічні і фінансові наслідки для рашки. В рази більш жорсткі, ніж всілякі санкції ЄС.
Ближчим часом побачимо...
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23.11.2022 13:50 Ответить
Доки рашка не буде у вогні жодні санкції не допоможуть. Ракети як летіли так і летитимуть...Це небезпечна тенденція для України. Тобто санкції є раша терорист ось і все що ви ще хочете...Це все гра у папірец коли фактично і фізично терпить Україна. Я не вірю у санкції вірю у фізичне знищення ворога
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23.11.2022 13:56 Ответить
визнати то добре, але я думаю краще відпи...ти болячє
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23.11.2022 14:02 Ответить
Ура! Рашка- страна терорист, а кацапьі- террористьі. Тепер они все под санкциями
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23.11.2022 14:15 Ответить
А по Україні ракети як летіли так і летять...
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23.11.2022 14:45 Ответить
Европарламент - это консультативный орган власти. Ничего не решает. В США же признание спонсором терроризма автоматически обяжет их ввести санкции против Китай, Турции, Индии и других стран, так как так надо по закону. США не сможет этого сделать, Байден слабоват и ему нужны союзники, а не давать повод врагам объединиться.

Это все имитация поддержки, ничего не решает. И решать не будет, здесь ключевой момент заключается в том, может ли наша страна быть полезной как Тайвань, например. Уже не может, мало разработанных природных ресурсов, пищевые продукты не являются ценностью для Запада, а на Африку им точно плевать. Но есть и другие способы быть субъектами и они подразумевают в основном агентурную деятельность. Для их реализации не нужно даже американское оружие, все вполне можно реализовать своими силами.
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23.11.2022 14:58 Ответить
Страна-терорист или страна спонсор тереризма? Наверное есть разница?
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23.11.2022 16:26 Ответить
Та ви шо? А в "глаз" подивитися вже ні? То ж Порошенко розв'язав війну, а пуйло мирний, так Володя? Ну що, зупинив агресію і настав мир? В очко подивився? Чому ж так скоренько перевзувся? Думаєш забулися? Ні, Володя, тут і частка є твоєї допомоги пуйлу, як не крети, а ти зі своїм "кварталом" розповсюджував "русский мир".
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23.11.2022 17:33 Ответить
Можливо пропустив, а ВР визнала? Чи ні
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23.11.2022 22:09 Ответить
 
 