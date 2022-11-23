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Европарламент признал РФ государством-спонсором терроризма

європарламент

Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма.

Соответствующее голосование прошло сегодня в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За" этот документ высказались 494 депутата, "против" - 58, еще 44 европейских политика воздержались.

Основные положения резолюции о признании России государством-спонсором терроризма накануне были согласованы на уровне руководителей политических групп Европейского парламента.

"Европарламент… решительно осуждает военные преступления и акты террора против гражданского населения, совершенные Российской Федерацией и ее приспешниками с целью достижения разрушительных политических целей в Украине и на территории других стран, и признает Россию как государство, которое спонсирует терроризм, и как государство, которое использует террористические средства", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом, - Чернев

Евродепутаты осудили оккупацию Россией Запорожской АЭС как действия, направленного на осуществление террора против населения Украины и превращающего атомную станцию в военный объект.

Они выразили солидарность с народом Украины и другими жертвами российской агрессии.

Документ призывает Совет ЕС включить так называемую "группу Вагнера" и другие милитаризованные группировки, финансируемые Россией, в число лиц, групп и учреждений, вовлеченных в террористическую деятельность и на которые распространяются соответствующие санкции ЕС.

"Европарламент… призывает ЕС и страны-члены расширить правовые рамки для признания государств как "спонсоров терроризма", что должно повлечь за собой значительное количество существенных ограничительных мер против таких стран и будет иметь широкие ограничительные последствия для отношений ЕС с такими странами; призывает Совет ЕС, соответственно, учесть включение российской федерации в перечень государств-спонсоров терроризма", - говорится также в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европарламенте согласовали резолюцию о признании России спонсором терроризма

Евродепутаты отметили необходимость привлечения к ответственности тех государств, негосударственных игроков и отдельных лиц, которые поддерживают и делают возможной вооруженную агрессию России, а также усиливают ее военные мощи.

"Европарламент… подтверждает свой призыв к Европейской комиссии и странам-членам о поддержке всех законных международных и национальных процессов по расследованию преступлений, совершенных во время агрессивной войны России против Украины, учитывая необходимость привлечения всех преступников к ответственности, а также для предоставления надлежащей поддержки созданию специального трибунала, который будет заниматься преступлением агрессии России против Украины", - говорится в резолюции.

В то же время депутаты призвали Еврокомиссию и страны-члены объединить усилия по созданию широкого международного "компенсационного механизма", который должен включать создание международного реестра нанесенного ущерба и механизмы взаимодействия с украинскими властями по этим делам.

Также читайте: Парламент Чехии признал террористическим режим в РФ

Европейские депутаты призвали ЕС и страны-члены запретить публичное использование какой-либо символики, связанной с российской военной агрессией и тем или иным образом оправдывающей или поддерживающей такие преступные действия.

Европарламент (1808) россия (96267) терроризм (18692)


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Топ комментарии
+15
Бо такого статусу немає юридично
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23.11.2022 13:33 Ответить
+13
Теперь ждём такого же решения от США
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23.11.2022 13:35 Ответить
+11
А чому тільки спонсором, а не державою-терористом?
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23.11.2022 13:30 Ответить
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А чому тільки спонсором, а не державою-терористом?
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23.11.2022 13:30 Ответить
Бо такого статусу немає юридично
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23.11.2022 13:33 Ответить
але є фактично!
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23.11.2022 13:34 Ответить
По факту між двома статусами - немає відмінності , окрім того , що наведеного вами - наразі не існує у природі
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23.11.2022 16:04 Ответить
Зміст той самий.
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23.11.2022 13:34 Ответить
рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму.
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23.11.2022 13:47 Ответить
а вам все мало... вам і зброю подавай,і гроші,і все інше... але вам і цього не достатньо... чоловіче,ви подивіться кругом,у нас не в стані нічим самі себе забезпечити,для нас це все робить захід,і вам все одно цього не достатньо,я розумію,що у нас усі хочуть щоб кацапів які на нас напали наказали,але вони на нас напали,а не на Європу,і те,що нам Європа незважаючи на це допомагає в такому обсязі уже дуже важливо
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23.11.2022 14:11 Ответить
ти або ідіот, або бот, допомога заходу нам - не благодійність, якби це ніяк їх не стосувалося, вони й пальцем об палець не вдарили, аби допомогти нам хоч якось, їхня підтримка зброєю та фінансами - це рятування власних шкурок, щоби потім самим не довелося воювати проти новітніх нацистів. Україна сьогодні - це Чехословаччина зразка 1938 року, яка на відміну від останньої обрала вмити агресора його ж власною кров'ю і якій вирішили допомагати
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23.11.2022 14:44 Ответить
"це рятування власних шкурок" --- я би назвав це захистом своїх інтересів, і саме через це тупо сидіти і вказувати і вимагати у них того,що хочеться саме вам,а в цьому конкретному випадку вимагати від них признати расєю не державою спонсоркою-тероризму,а державою-терористом, вони це зробили 100% через те,що їм зараз це не вигідно,вони зараз не можуть остатончо порвати всі звязки з кацапами і відмовитися повністью від їхніх недр, тому і роблять ось таку заяву, а не так як хочеться нам
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23.11.2022 14:59 Ответить
Це одне і те саме
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23.11.2022 14:13 Ответить
"... и как государство, которое использует террористические средства". То есть государство - террорист. Всё верно.
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23.11.2022 14:56 Ответить
Немита такі обійшла Португалію, а ви кажете, х@йло завжди бреше
Португалії ще нічого не зробила, щоб мати статус держави спонсора-тероризму , а немита його вже отримала
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23.11.2022 13:31 Ответить
причем тут Португалия, что ты несешь?
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23.11.2022 13:43 Ответить
путин обещал перегнать Португалию по экономике! если у вас с юмором проблемы, значит вы любитель квартала!
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23.11.2022 13:57 Ответить
"если у вас с юмором проблемы, значит вы любитель квартала!" --- судячи по такому "глибокоінтелектуальному" висновку любитель квартала це якраз ви, тому,що не можете допустити,що про це чули не всі,і зразу тих хто не в курсі починаєте ображати
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23.11.2022 14:13 Ответить
правильно перегнать Португалию по Экономике, а не терроризму... странное у вас чувство юмора
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23.11.2022 14:25 Ответить
Ну доречі там про економіку не було. Було просто - випередити. Але шкода що ви необізнаний і не оцінили іронію
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23.11.2022 16:07 Ответить
хто проти, можна не казати. цих ******** і посадовців газпрому на пенсії знають всі
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23.11.2022 13:34 Ответить
Теперь ждём такого же решения от США
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23.11.2022 13:35 Ответить
немита........ РУСЬ гулящая,Русь танцующая, і Русь немита... Епічний герой рашки Бодун підняв лаптевих вони не встигли очі продерти і вже спонсори тероризму..... А як же "опохмелицца".
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23.11.2022 13:37 Ответить
Ты что то попутал. Каким боком московия к Руси (Украине) ?
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23.11.2022 13:49 Ответить
Ось справді. Сурогат петьки першого немає нічого спільного з Русю
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23.11.2022 16:08 Ответить
Держави - спонсори тероризму - Складання списку почалося 29 грудня 1979 року. У нього були включені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%8F Лівія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA Ірак , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%84%D0%BC%D0%B5%D0%BD Південний Ємен і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирія . Станом на 20 листопада 2017 року в списку перебувають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0 КНДР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD Іран , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судан і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирія .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%E2%80%94_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83#cite_note-state.gov-2 [2]
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23.11.2022 13:38 Ответить
Судан уже давненько исключен из этого списка.
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23.11.2022 14:06 Ответить
очень удобный список. в нём нет ещё 2/3 стран, спонсирующих терроризм. типа Пакистана, ОАЭ , Китая. кстати, из-за связей с конченой помойкой - пакистаном, мы сильно испортили отношения с индией, которая теперь покупает кацапскую нефть и говорит, что в гробу нас видали и они правы. а они один из доминантов в будущей средней перспективе.
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23.11.2022 14:28 Ответить
А что Украине общего с Пакистаном?
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23.11.2022 15:01 Ответить
Все наши ублюдочные правительства поставляли (а может и о сих пор поставляют) пакистану оружие.
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23.11.2022 17:28 Ответить
Ви гадаєте, якщо б в України не було дипломатичних відносин з Пакістаном (с чого б це), Індія б не покупала кацапську нафту?

Та чим Пакістан гірше за Індію? Якщо ми кажемо про помийки у містах, то можу Вас запевнити, що Індія набагато брудніша))

Відношення Індії з найближчим сусідами (Пакістан, Шрі Ланка, Непал, Мальдіви, Бангладеш) - це калька з Рашки, та же зверхність та бажання повчати та царювати. І менталітет в них схожий (я кажу про політику, сіндром великої країни а не про Махатму Ганді, якщо що).
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23.11.2022 15:37 Ответить
пакистан - это террористическая помойка. и от того, что штаты в неё тоже вляпались, её более нормальной не делают.
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23.11.2022 17:30 Ответить
Мабуть Ви не маєте доволі інформації про Індію...Якщо Пакістан - терористична країна (я би не став користуватися словом "помийка" у порівнянні з Індією, бо Пакістан значно чистіше за свого сусіда)))), то Індія - така же. Мабуть, Вам про це не розповідали по ТБ, але можете на дозвіллі поцікавитися діяльністю Індії у Шри Ланці, Непалі та Мальдівах.
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23.11.2022 20:15 Ответить
якщо індія така ж, як і пакістан, то тоді і між нами на кацапами теж особливої різниці не має. користуюсь твоєю логікою.
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23.11.2022 21:25 Ответить
Індія у своєму регіоні відповідає кацапії у нашем та поводить себе так же. Я це написав у першій відповіді - читайте, будь ласка, уважніше. Це голі факти. Якщо у Вас є їх чим спростувати, окрім неподкріплених нічем заяв - будь ласка, наведіть. Я маю факти по поведінці Індії у будь-якій з переліченних країн. Впевненний, що вони роблять якусь хню і у Бангладеш, але перевіренних фактів не маю, тому не включив Бангладеш у перелік вище.

Якщо Ви не бажаєте прийняти це до уваги - Ваша справа, тримайтеся своєї думки, мене це не обходить.

І я щось не пам'ятаю, щоб ми пили з Вами на брудершафт. Не треба тикати людям, яких не знаєте.
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24.11.2022 02:21 Ответить
Куба-??? я би включив Бульбандію, Туреччину та Угорщину що підтримують *****
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23.11.2022 17:22 Ответить
Визнали хоч і спонсором, а не самим террористом але зате включили злочини проти цивільних і військові злочини, а також включили у перелік злочинів - Запорізьку АЕС. В принципі все добре.
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23.11.2022 13:41 Ответить
рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму.
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23.11.2022 13:48 Ответить
Нато - визнало Росію спонсором тероризму польський сейм визнав Чехія Естонія а зараз Європарламент нарешті визнав Росію спонсором тероризму.
Це визнання також вдарить по економіці Росії бо яка країна захоче мати справу з країною спонсором тероризму? Хіба що країни третього світу як Венесуела ....
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23.11.2022 13:44 Ответить
ну не нато, а ес.
у нас не признали.
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23.11.2022 14:09 Ответить
Та ні - НАТО теж, окремо, читайте....
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23.11.2022 14:18 Ответить
даже у вас написано, НАТО призвало создать.
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23.11.2022 14:44 Ответить
"бо яка країна захоче мати справу з країною спонсором тероризму" --- купу там різних великих компаній які продовжують свою роботу,незважаючи на те,що розкзували,що ідуть звідти. Не варто бути настільки наївним і вірити в це все. Іран також був скільки років під санкіями,а в результаті у шахедів всередині американських компонентів виявлено більш ніж 70%,ці всі санкції і обмеження красиво виглядають тільки на папері
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23.11.2022 14:17 Ответить
и как в подтверждение - по всей УКРАИНЕ ракетная атака!!! вторая или третья волна...
твари кацапё*дальские !!!
верю в ПВО !!!
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23.11.2022 13:49 Ответить
ПВО существует, в него не надо верить! верят во что-то несуществующее типа бога
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25.11.2022 02:08 Ответить
а я верю в ПВО, надеюсь на его точность и очень люблю когда оно сбивает раша бл*дин...
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25.11.2022 09:59 Ответить
вітаю усіх московитів з святом, днем терориста.
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23.11.2022 14:09 Ответить
констатація очевидного факту
які "дивіденти" отримають кацапи?
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23.11.2022 14:19 Ответить
Ну так я правильно розумію що відтепер усі грошові відносини між країнами ЄС та расєю мають припинитись взагалі - інакше це буде прямим спонсоруванням тероризму? Як та купівля Угорщиною нафти наприклад чи ні?
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23.11.2022 14:20 Ответить
Ну супер. А які наслідки? Це дає нам право каструвати та випотрошити пособника рф Орбана? Ні.

Це лиш ускладнює торгівлю для європейців з рф. Ну по факту зовсім не відповідна реакція на геноцид що роблять росіяни.
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23.11.2022 15:11 Ответить
Яка курва голосувала проти? Треба знати поiменно
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23.11.2022 17:51 Ответить
Чому США мнуться?
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23.11.2022 19:20 Ответить
 
 