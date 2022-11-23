Европарламент признал РФ государством-спонсором терроризма
Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма.
Соответствующее голосование прошло сегодня в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За" этот документ высказались 494 депутата, "против" - 58, еще 44 европейских политика воздержались.
Основные положения резолюции о признании России государством-спонсором терроризма накануне были согласованы на уровне руководителей политических групп Европейского парламента.
"Европарламент… решительно осуждает военные преступления и акты террора против гражданского населения, совершенные Российской Федерацией и ее приспешниками с целью достижения разрушительных политических целей в Украине и на территории других стран, и признает Россию как государство, которое спонсирует терроризм, и как государство, которое использует террористические средства", - говорится в документе.
Евродепутаты осудили оккупацию Россией Запорожской АЭС как действия, направленного на осуществление террора против населения Украины и превращающего атомную станцию в военный объект.
Они выразили солидарность с народом Украины и другими жертвами российской агрессии.
Документ призывает Совет ЕС включить так называемую "группу Вагнера" и другие милитаризованные группировки, финансируемые Россией, в число лиц, групп и учреждений, вовлеченных в террористическую деятельность и на которые распространяются соответствующие санкции ЕС.
"Европарламент… призывает ЕС и страны-члены расширить правовые рамки для признания государств как "спонсоров терроризма", что должно повлечь за собой значительное количество существенных ограничительных мер против таких стран и будет иметь широкие ограничительные последствия для отношений ЕС с такими странами; призывает Совет ЕС, соответственно, учесть включение российской федерации в перечень государств-спонсоров терроризма", - говорится также в документе.
Евродепутаты отметили необходимость привлечения к ответственности тех государств, негосударственных игроков и отдельных лиц, которые поддерживают и делают возможной вооруженную агрессию России, а также усиливают ее военные мощи.
"Европарламент… подтверждает свой призыв к Европейской комиссии и странам-членам о поддержке всех законных международных и национальных процессов по расследованию преступлений, совершенных во время агрессивной войны России против Украины, учитывая необходимость привлечения всех преступников к ответственности, а также для предоставления надлежащей поддержки созданию специального трибунала, который будет заниматься преступлением агрессии России против Украины", - говорится в резолюции.
В то же время депутаты призвали Еврокомиссию и страны-члены объединить усилия по созданию широкого международного "компенсационного механизма", который должен включать создание международного реестра нанесенного ущерба и механизмы взаимодействия с украинскими властями по этим делам.
Европейские депутаты призвали ЕС и страны-члены запретить публичное использование какой-либо символики, связанной с российской военной агрессией и тем или иным образом оправдывающей или поддерживающей такие преступные действия.
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Португалії ще нічого не зробила, щоб мати статус держави спонсора-тероризму , а немита його вже отримала
Та чим Пакістан гірше за Індію? Якщо ми кажемо про помийки у містах, то можу Вас запевнити, що Індія набагато брудніша))
Відношення Індії з найближчим сусідами (Пакістан, Шрі Ланка, Непал, Мальдіви, Бангладеш) - це калька з Рашки, та же зверхність та бажання повчати та царювати. І менталітет в них схожий (я кажу про політику, сіндром великої країни а не про Махатму Ганді, якщо що).
Якщо Ви не бажаєте прийняти це до уваги - Ваша справа, тримайтеся своєї думки, мене це не обходить.
І я щось не пам'ятаю, щоб ми пили з Вами на брудершафт. Не треба тикати людям, яких не знаєте.
Це визнання також вдарить по економіці Росії бо яка країна захоче мати справу з країною спонсором тероризму? Хіба що країни третього світу як Венесуела ....
у нас не признали.
твари кацапё*дальские !!!
верю в ПВО !!!
які "дивіденти" отримають кацапи?
Це лиш ускладнює торгівлю для європейців з рф. Ну по факту зовсім не відповідна реакція на геноцид що роблять росіяни.