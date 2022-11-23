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Європарламент визнав РФ державою-спонсором тероризму

європарламент

Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.

Відповідне голосування відбулося сьогодні у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За" цей документ висловилися 494 депутати, "проти" - 58, ще 44 європейських політики утрималися.

Основні положення резолюції про визнання росії державою-спонсором тероризму напередодні були погоджені на рівні керівників політичних груп Європейського парламенту.

"Європарламент… рішуче засуджує воєнні злочини та акти терору проти цивільного населення, що здійснені Російською Федерацією та її поплічниками з метою досягнення руйнівних політичних цілей в Україні та на території інших країн, та визнає Росію як державу, що спонсорує тероризм, та як державу, що використовує терористичні засоби", - йдеться у документі.

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Євродепутати засудили окупацію Росією Запорізької АЕС як дії, що спрямована на здійснення терору проти населення України та перетворює атомну станцію на військовий об’єкт.

Вони висловили солідарність з народом України та іншими жертвами російської агресії.

Документ закликає Раду ЄС включити так звану "групу Вагнера" та інші мілітаризовані угруповання, що фінансуються Росією, до переліку осіб, груп та установ, що залучені до терористичної діяльності і на яких поширюються відповідні санкції ЄС.

"Європарламент… закликає ЄС та країни-члени розширити правові рамки для визнання держав як "спонсорів тероризму", що має потягнути за собою значну кількість суттєвих обмежувальних заходів проти таких країн та матиме широкі обмежувальні наслідки для відносин ЄС з такими країнами; закликає Раду ЄС, відповідно, зважити на включення російської федерації до переліку держав-спонсорів тероризму", - йдеться також у документі.

Також читайте: Депутати Європарламенту хочуть визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією , - Politico

Євродепутати наголосили на необхідності притягнення до відповідальності тих держав, недержавних гравців та окремих осіб, які підтримують та роблять можливою збройну агресію Росії, а також посилюють її військові потужності.

"Європарламент… підтверджує свій заклик до Європейської комісії та до країн-членів щодо підтримки всіх законних міжнародних та національних процесів з розслідування злочинів, що здійснені під час агресивної війни Росії проти України, з огляду на необхідність притягнення всіх злочинців до відповідальності, а також для надання належної підтримки створенню спеціального трибуналу, що займатиметься злочином агресії Росії проти України", - йдеться у резолюції.

Водночас депутати закликали Єврокомісію та країни-члени поєднати зусилля для створення широкого міжнародного "компенсаційного механізму", який має включати створення міжнародного реєстру завданої шкоди та механізми взаємодії із українською владою у цих справах.

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Європейські депутати закликали ЄС та країни-члени заборонити публічне використання будь-якої символіки, що пов’язана із російською військовою агресією та тим чи іншим чином виправдовує або підтримує такі злочинні дії.

Автор: 

Європарламент (1055) росія (66193) тероризм (2868)


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Топ коментарі
+15
Бо такого статусу немає юридично
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23.11.2022 13:33 Відповісти
+13
Теперь ждём такого же решения от США
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23.11.2022 13:35 Відповісти
+11
А чому тільки спонсором, а не державою-терористом?
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23.11.2022 13:30 Відповісти
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А чому тільки спонсором, а не державою-терористом?
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23.11.2022 13:30 Відповісти
Бо такого статусу немає юридично
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23.11.2022 13:33 Відповісти
але є фактично!
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23.11.2022 13:34 Відповісти
По факту між двома статусами - немає відмінності , окрім того , що наведеного вами - наразі не існує у природі
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23.11.2022 16:04 Відповісти
Зміст той самий.
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23.11.2022 13:34 Відповісти
рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму.
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23.11.2022 13:47 Відповісти
а вам все мало... вам і зброю подавай,і гроші,і все інше... але вам і цього не достатньо... чоловіче,ви подивіться кругом,у нас не в стані нічим самі себе забезпечити,для нас це все робить захід,і вам все одно цього не достатньо,я розумію,що у нас усі хочуть щоб кацапів які на нас напали наказали,але вони на нас напали,а не на Європу,і те,що нам Європа незважаючи на це допомагає в такому обсязі уже дуже важливо
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23.11.2022 14:11 Відповісти
ти або ідіот, або бот, допомога заходу нам - не благодійність, якби це ніяк їх не стосувалося, вони й пальцем об палець не вдарили, аби допомогти нам хоч якось, їхня підтримка зброєю та фінансами - це рятування власних шкурок, щоби потім самим не довелося воювати проти новітніх нацистів. Україна сьогодні - це Чехословаччина зразка 1938 року, яка на відміну від останньої обрала вмити агресора його ж власною кров'ю і якій вирішили допомагати
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23.11.2022 14:44 Відповісти
"це рятування власних шкурок" --- я би назвав це захистом своїх інтересів, і саме через це тупо сидіти і вказувати і вимагати у них того,що хочеться саме вам,а в цьому конкретному випадку вимагати від них признати расєю не державою спонсоркою-тероризму,а державою-терористом, вони це зробили 100% через те,що їм зараз це не вигідно,вони зараз не можуть остатончо порвати всі звязки з кацапами і відмовитися повністью від їхніх недр, тому і роблять ось таку заяву, а не так як хочеться нам
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23.11.2022 14:59 Відповісти
Це одне і те саме
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23.11.2022 14:13 Відповісти
"... и как государство, которое использует террористические средства". То есть государство - террорист. Всё верно.
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23.11.2022 14:56 Відповісти
Немита такі обійшла Португалію, а ви кажете, х@йло завжди бреше
Португалії ще нічого не зробила, щоб мати статус держави спонсора-тероризму , а немита його вже отримала
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23.11.2022 13:31 Відповісти
причем тут Португалия, что ты несешь?
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23.11.2022 13:43 Відповісти
путин обещал перегнать Португалию по экономике! если у вас с юмором проблемы, значит вы любитель квартала!
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23.11.2022 13:57 Відповісти
"если у вас с юмором проблемы, значит вы любитель квартала!" --- судячи по такому "глибокоінтелектуальному" висновку любитель квартала це якраз ви, тому,що не можете допустити,що про це чули не всі,і зразу тих хто не в курсі починаєте ображати
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23.11.2022 14:13 Відповісти
правильно перегнать Португалию по Экономике, а не терроризму... странное у вас чувство юмора
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23.11.2022 14:25 Відповісти
Ну доречі там про економіку не було. Було просто - випередити. Але шкода що ви необізнаний і не оцінили іронію
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23.11.2022 16:07 Відповісти
хто проти, можна не казати. цих ******** і посадовців газпрому на пенсії знають всі
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23.11.2022 13:34 Відповісти
Теперь ждём такого же решения от США
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23.11.2022 13:35 Відповісти
немита........ РУСЬ гулящая,Русь танцующая, і Русь немита... Епічний герой рашки Бодун підняв лаптевих вони не встигли очі продерти і вже спонсори тероризму..... А як же "опохмелицца".
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23.11.2022 13:37 Відповісти
Ты что то попутал. Каким боком московия к Руси (Украине) ?
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23.11.2022 13:49 Відповісти
Ось справді. Сурогат петьки першого немає нічого спільного з Русю
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23.11.2022 16:08 Відповісти
Держави - спонсори тероризму - Складання списку почалося 29 грудня 1979 року. У нього були включені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%8F Лівія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA Ірак , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%84%D0%BC%D0%B5%D0%BD Південний Ємен і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирія . Станом на 20 листопада 2017 року в списку перебувають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0 КНДР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD Іран , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судан і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирія .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%E2%80%94_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83#cite_note-state.gov-2 [2]
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23.11.2022 13:38 Відповісти
Судан уже давненько исключен из этого списка.
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23.11.2022 14:06 Відповісти
очень удобный список. в нём нет ещё 2/3 стран, спонсирующих терроризм. типа Пакистана, ОАЭ , Китая. кстати, из-за связей с конченой помойкой - пакистаном, мы сильно испортили отношения с индией, которая теперь покупает кацапскую нефть и говорит, что в гробу нас видали и они правы. а они один из доминантов в будущей средней перспективе.
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23.11.2022 14:28 Відповісти
А что Украине общего с Пакистаном?
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23.11.2022 15:01 Відповісти
Все наши ублюдочные правительства поставляли (а может и о сих пор поставляют) пакистану оружие.
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23.11.2022 17:28 Відповісти
Ви гадаєте, якщо б в України не було дипломатичних відносин з Пакістаном (с чого б це), Індія б не покупала кацапську нафту?

Та чим Пакістан гірше за Індію? Якщо ми кажемо про помийки у містах, то можу Вас запевнити, що Індія набагато брудніша))

Відношення Індії з найближчим сусідами (Пакістан, Шрі Ланка, Непал, Мальдіви, Бангладеш) - це калька з Рашки, та же зверхність та бажання повчати та царювати. І менталітет в них схожий (я кажу про політику, сіндром великої країни а не про Махатму Ганді, якщо що).
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23.11.2022 15:37 Відповісти
пакистан - это террористическая помойка. и от того, что штаты в неё тоже вляпались, её более нормальной не делают.
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23.11.2022 17:30 Відповісти
Мабуть Ви не маєте доволі інформації про Індію...Якщо Пакістан - терористична країна (я би не став користуватися словом "помийка" у порівнянні з Індією, бо Пакістан значно чистіше за свого сусіда)))), то Індія - така же. Мабуть, Вам про це не розповідали по ТБ, але можете на дозвіллі поцікавитися діяльністю Індії у Шри Ланці, Непалі та Мальдівах.
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23.11.2022 20:15 Відповісти
якщо індія така ж, як і пакістан, то тоді і між нами на кацапами теж особливої різниці не має. користуюсь твоєю логікою.
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23.11.2022 21:25 Відповісти
Індія у своєму регіоні відповідає кацапії у нашем та поводить себе так же. Я це написав у першій відповіді - читайте, будь ласка, уважніше. Це голі факти. Якщо у Вас є їх чим спростувати, окрім неподкріплених нічем заяв - будь ласка, наведіть. Я маю факти по поведінці Індії у будь-якій з переліченних країн. Впевненний, що вони роблять якусь хню і у Бангладеш, але перевіренних фактів не маю, тому не включив Бангладеш у перелік вище.

Якщо Ви не бажаєте прийняти це до уваги - Ваша справа, тримайтеся своєї думки, мене це не обходить.

І я щось не пам'ятаю, щоб ми пили з Вами на брудершафт. Не треба тикати людям, яких не знаєте.
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24.11.2022 02:21 Відповісти
Куба-??? я би включив Бульбандію, Туреччину та Угорщину що підтримують *****
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23.11.2022 17:22 Відповісти
Визнали хоч і спонсором, а не самим террористом але зате включили злочини проти цивільних і військові злочини, а також включили у перелік злочинів - Запорізьку АЕС. В принципі все добре.
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23.11.2022 13:41 Відповісти
рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму.
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23.11.2022 13:48 Відповісти
Нато - визнало Росію спонсором тероризму польський сейм визнав Чехія Естонія а зараз Європарламент нарешті визнав Росію спонсором тероризму.
Це визнання також вдарить по економіці Росії бо яка країна захоче мати справу з країною спонсором тероризму? Хіба що країни третього світу як Венесуела ....
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23.11.2022 13:44 Відповісти
ну не нато, а ес.
у нас не признали.
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23.11.2022 14:09 Відповісти
Та ні - НАТО теж, окремо, читайте....
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23.11.2022 14:18 Відповісти
даже у вас написано, НАТО призвало создать.
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23.11.2022 14:44 Відповісти
"бо яка країна захоче мати справу з країною спонсором тероризму" --- купу там різних великих компаній які продовжують свою роботу,незважаючи на те,що розкзували,що ідуть звідти. Не варто бути настільки наївним і вірити в це все. Іран також був скільки років під санкіями,а в результаті у шахедів всередині американських компонентів виявлено більш ніж 70%,ці всі санкції і обмеження красиво виглядають тільки на папері
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23.11.2022 14:17 Відповісти
и как в подтверждение - по всей УКРАИНЕ ракетная атака!!! вторая или третья волна...
твари кацапё*дальские !!!
верю в ПВО !!!
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23.11.2022 13:49 Відповісти
ПВО существует, в него не надо верить! верят во что-то несуществующее типа бога
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25.11.2022 02:08 Відповісти
а я верю в ПВО, надеюсь на его точность и очень люблю когда оно сбивает раша бл*дин...
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25.11.2022 09:59 Відповісти
вітаю усіх московитів з святом, днем терориста.
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23.11.2022 14:09 Відповісти
констатація очевидного факту
які "дивіденти" отримають кацапи?
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23.11.2022 14:19 Відповісти
Ну так я правильно розумію що відтепер усі грошові відносини між країнами ЄС та расєю мають припинитись взагалі - інакше це буде прямим спонсоруванням тероризму? Як та купівля Угорщиною нафти наприклад чи ні?
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23.11.2022 14:20 Відповісти
Ну супер. А які наслідки? Це дає нам право каструвати та випотрошити пособника рф Орбана? Ні.

Це лиш ускладнює торгівлю для європейців з рф. Ну по факту зовсім не відповідна реакція на геноцид що роблять росіяни.
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23.11.2022 15:11 Відповісти
Яка курва голосувала проти? Треба знати поiменно
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23.11.2022 17:51 Відповісти
Чому США мнуться?
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23.11.2022 19:20 Відповісти
 
 