Європарламент визнав РФ державою-спонсором тероризму
Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.
Відповідне голосування відбулося сьогодні у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"За" цей документ висловилися 494 депутати, "проти" - 58, ще 44 європейських політики утрималися.
Основні положення резолюції про визнання росії державою-спонсором тероризму напередодні були погоджені на рівні керівників політичних груп Європейського парламенту.
"Європарламент… рішуче засуджує воєнні злочини та акти терору проти цивільного населення, що здійснені Російською Федерацією та її поплічниками з метою досягнення руйнівних політичних цілей в Україні та на території інших країн, та визнає Росію як державу, що спонсорує тероризм, та як державу, що використовує терористичні засоби", - йдеться у документі.
Євродепутати засудили окупацію Росією Запорізької АЕС як дії, що спрямована на здійснення терору проти населення України та перетворює атомну станцію на військовий об’єкт.
Вони висловили солідарність з народом України та іншими жертвами російської агресії.
Документ закликає Раду ЄС включити так звану "групу Вагнера" та інші мілітаризовані угруповання, що фінансуються Росією, до переліку осіб, груп та установ, що залучені до терористичної діяльності і на яких поширюються відповідні санкції ЄС.
"Європарламент… закликає ЄС та країни-члени розширити правові рамки для визнання держав як "спонсорів тероризму", що має потягнути за собою значну кількість суттєвих обмежувальних заходів проти таких країн та матиме широкі обмежувальні наслідки для відносин ЄС з такими країнами; закликає Раду ЄС, відповідно, зважити на включення російської федерації до переліку держав-спонсорів тероризму", - йдеться також у документі.
Євродепутати наголосили на необхідності притягнення до відповідальності тих держав, недержавних гравців та окремих осіб, які підтримують та роблять можливою збройну агресію Росії, а також посилюють її військові потужності.
"Європарламент… підтверджує свій заклик до Європейської комісії та до країн-членів щодо підтримки всіх законних міжнародних та національних процесів з розслідування злочинів, що здійснені під час агресивної війни Росії проти України, з огляду на необхідність притягнення всіх злочинців до відповідальності, а також для надання належної підтримки створенню спеціального трибуналу, що займатиметься злочином агресії Росії проти України", - йдеться у резолюції.
Водночас депутати закликали Єврокомісію та країни-члени поєднати зусилля для створення широкого міжнародного "компенсаційного механізму", який має включати створення міжнародного реєстру завданої шкоди та механізми взаємодії із українською владою у цих справах.
Європейські депутати закликали ЄС та країни-члени заборонити публічне використання будь-якої символіки, що пов’язана із російською військовою агресією та тим чи іншим чином виправдовує або підтримує такі злочинні дії.
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Португалії ще нічого не зробила, щоб мати статус держави спонсора-тероризму , а немита його вже отримала
Та чим Пакістан гірше за Індію? Якщо ми кажемо про помийки у містах, то можу Вас запевнити, що Індія набагато брудніша))
Відношення Індії з найближчим сусідами (Пакістан, Шрі Ланка, Непал, Мальдіви, Бангладеш) - це калька з Рашки, та же зверхність та бажання повчати та царювати. І менталітет в них схожий (я кажу про політику, сіндром великої країни а не про Махатму Ганді, якщо що).
Якщо Ви не бажаєте прийняти це до уваги - Ваша справа, тримайтеся своєї думки, мене це не обходить.
І я щось не пам'ятаю, щоб ми пили з Вами на брудершафт. Не треба тикати людям, яких не знаєте.
Це визнання також вдарить по економіці Росії бо яка країна захоче мати справу з країною спонсором тероризму? Хіба що країни третього світу як Венесуела ....
у нас не признали.
твари кацапё*дальские !!!
верю в ПВО !!!
які "дивіденти" отримають кацапи?
Це лиш ускладнює торгівлю для європейців з рф. Ну по факту зовсім не відповідна реакція на геноцид що роблять росіяни.