Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом, - Чернєв
Парламентська асамблея НАТО, яка зараз відбувається в Мадриді, закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала РФ державою-терористом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга Народу", голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.
"Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво російської федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО", – заявив Чернєв.
За його словами, резолюція містить низку важливих для України рішень:
- збільшення постачання Україні озброєння;
- розробка конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО;
- створення механізму стягнення репарацій з рф за завдані Україні збитки.
Також Чернєв наголосив, що у резолюції закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
"Прийняття цієї резолюції – це важливий політичний крок, який відображає настрої у західних парламентських колах, а тому впливає на керівництво країн у прийнятті рішень", – пояснив голова постійної делегації України в ПА НАТО.
Він констатував, що українську позицію стосовно створення трибуналу, виплати репарацій та визнання росії державою-терористом поступово отримує підтримку на найвищих міжнародних майданчиках.
"За злочини проти людяності, військові злочини, які не мають терміну давності, та за злочин агресії покарання буде невідворотним. Ми цього обов’язково доб’ємося", – підсумував Чернєв.
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