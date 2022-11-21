УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12533 відвідувача онлайн
Новини
18 620 53

Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом, - Чернєв

тероризм,росія

Парламентська асамблея НАТО, яка зараз відбувається в Мадриді, закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала РФ державою-терористом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга Народу", голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

"Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво російської федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО", – заявив Чернєв.

За його словами, резолюція містить низку важливих для України рішень:

  • збільшення постачання Україні озброєння;
  • розробка конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО;
  • створення механізму стягнення репарацій з рф за завдані Україні збитки.

Також читайте: У Європарламенті узгодили резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму, - депутат ЄП Кубілюс

Також Чернєв наголосив, що у резолюції закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Прийняття цієї резолюції – це важливий політичний крок, який відображає настрої у західних парламентських колах, а тому впливає на керівництво країн у прийнятті рішень", – пояснив голова постійної делегації України в ПА НАТО.

Він констатував, що українську позицію стосовно створення трибуналу, виплати репарацій та визнання росії державою-терористом поступово отримує підтримку на найвищих міжнародних майданчиках.

Також читайте: Парламент Чехії визнав терористичним режим в РФ

"За злочини проти людяності, військові злочини, які не мають терміну давності, та за злочин агресії покарання буде невідворотним. Ми цього обов’язково доб’ємося", – підсумував Чернєв.

Автор: 

НАТО (6557) росія (66104) тероризм (2868) Чернєв Єгор (122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+82
показати весь коментар
21.11.2022 15:00 Відповісти
+49
Так держать!

Карфаген должен быть разрушен.
показати весь коментар
21.11.2022 14:59 Відповісти
+39
подяка всім хто підтримує Україну
показати весь коментар
21.11.2022 15:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Террориста ********, так будет правильней...
показати весь коментар
21.11.2022 14:57 Відповісти
Так держать!

Карфаген должен быть разрушен.
показати весь коментар
21.11.2022 14:59 Відповісти
Уже представляю какой вой поднялся на болотах
показати весь коментар
21.11.2022 16:21 Відповісти
🇷🇺💩🦨🚫🚫🚫🚫🚫
показати весь коментар
21.11.2022 19:14 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2022 15:00 Відповісти
Адік теж ******** хлопчиків.
показати весь коментар
21.11.2022 17:53 Відповісти
З чого ви це взяли?
показати весь коментар
22.11.2022 00:59 Відповісти
Ви не знали?

Є фото, де молодий фюрер з юним красенем у шортиках та гольфіках. А його гомофобія лише підтверджує латентний гомосексуалізм.
показати весь коментар
22.11.2022 13:54 Відповісти
епічний мем. Шас в КК потрібно швидко вносити зміни - агент держави террориста. А то колаборант якось не звучить
показати весь коментар
21.11.2022 18:58 Відповісти
ОПЗЖопе Шариевцам - Бойко, Шуфрич ,левочкины, Хомутынник ………… Под трибунал за пособничество руссотеррористам ‼️🪃Конфискация миллиардов в пользу ЗСУ‼️Закупить лучшее ПВО
показати весь коментар
21.11.2022 19:18 Відповісти
Хомутынник=Притула!
показати весь коментар
22.11.2022 01:21 Відповісти
Турция и Венгрия тоже? Удивительно
показати весь коментар
21.11.2022 15:01 Відповісти
Це асамблея, її рішення декларативне.
показати весь коментар
21.11.2022 15:04 Відповісти
не надо принижать значение этого события, хватит уже зрадо...ить, это важный шаг и достаточно неожиданный
показати весь коментар
21.11.2022 15:11 Відповісти
ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО - декларативно...туда-сюда, АЛЕ - після Боінгу, нате падли в додаток оце, так покроково, по зернині... А взагалі оцими штуками окурка попереджують, можливо останній раз...Звучить же не в пабах!
показати весь коментар
21.11.2022 15:25 Відповісти
Для старої людини мабуть неочікувано, яка дивиться тільки лайномарафон, бо на інше з пенсією 2100 грн. вона грошей не має.
показати весь коментар
21.11.2022 17:36 Відповісти
нет, не важный. это ничего за собой не понесёт.
показати весь коментар
21.11.2022 20:09 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2022 16:01 Відповісти
Они когда голосовали-пальцы за спиной скрестили.
показати весь коментар
21.11.2022 15:27 Відповісти
иванов,петров, сидоров - все развлекаешься?
показати весь коментар
21.11.2022 16:21 Відповісти
Та сразу удивился. Как бы завтра уточнение не появилось. Не могли цыгане вдруг подписать такое. Ладно там турки уже. За одни только байрактары будем помнить долго. А куда деваться?
показати весь коментар
21.11.2022 22:48 Відповісти
подяка всім хто підтримує Україну
показати весь коментар
21.11.2022 15:01 Відповісти
Поки що, ні про що..., потрібно щоб США і ЄС признали РФ країною терористом, та стали зобов'язані запроваджувати санкції проти третіх країн, Китаю, Індії, Туреччини, тощо..., які купляють російські нафту та газ, провадять іншу торгівлю з РФ, в такий спосіб продовжують фінансувати убивство українців...
показати весь коментар
21.11.2022 15:03 Відповісти
Никто против Китая вводить санкции не будет. Да и сам Китай помогает рашке на словах и только.
показати весь коментар
21.11.2022 18:48 Відповісти
China zakupaye dlya Rashy zapchastyny pidsanktsiyni.
показати весь коментар
21.11.2022 20:23 Відповісти
Разбудите меня, я не сплю?!!! Как так все члены НАТО поддержали? И турки и даже Венгрия???
Вот это реально не ожидал... Орбану сейчас походу прилетит плюха из Кремля.
показати весь коментар
21.11.2022 15:10 Відповісти
Когда им пальцы в двери вставляют, они все голосуют строго "за".
показати весь коментар
21.11.2022 15:36 Відповісти
Парламентській асамблеї НАТО за здоровий глузд та позицію-респект...
показати весь коментар
21.11.2022 15:15 Відповісти
Вже хоч формулірування нормальнє - держава-террорист, яка створює ІГІЛ, вбиває у Лондоні ядерними матеріалами людину, підриває цивільні літаки Польщі і Малайзії, підриває військові обєкти в Чехії, творить безчинства в Чечні, Сірії, Україні і таке інше, а не якісь міфічний спонсор терроризма. Так дивись і багато систем ППО, літаки, РСЗО на 500 км. і крилаті ракети на 1000 км. дадуть.
показати весь коментар
21.11.2022 15:17 Відповісти
Учора на якійсь гілці спробував перерахувати з 1933 року весь ідіотизм кацапів...не зміг, уявляєш? Поплив, забагато тексту....і це намагався лаконічно і тільки по пунктам
показати весь коментар
21.11.2022 15:27 Відповісти
Да це нація, яка крім вбивати і грабувати нічого не може. Я би виділив все ж такі Батурін, Голодомор 1932-33, массові вбивства і тортури на Західній Україні 1939-1941, експерименти на ЧАЕС, що призвели до катастрофи. Після побаченого, німецьку єгерську дівізію, яка перша після Греції зайшла во Львів в 1941 році,, командування зняло з фронту і відправило в тил на психологічну реабілітацію.
Коли московщину захоплював Батий, то монгольські літописці описали побут, звички, їжу, одяг, архітектуру мокшів і прийшли в жах.
Рахувати російські звірства - безнадійна справа, починаючи від звірячих вбивств чукчів. які були хоробрими воїнами і нанесли поразку кацапам, це і геноцид киргизів в 2014 році перед 1 світовою війною да і в її період, Кавказ весь залитий кров'ю як і Україна. Нема за що зачепитись.
показати весь коментар
21.11.2022 16:20 Відповісти
Пробачаюсь геноцид киргизів не 2014,а 1914 р.
показати весь коментар
21.11.2022 16:23 Відповісти
Ми зрозумiли... В якiй краiнi ми ранiше з ними жили....
показати весь коментар
21.11.2022 19:17 Відповісти
Європарламент розгляне визнання Росії спонсором тероризму 23 листопада.
показати весь коментар
21.11.2022 15:20 Відповісти
То є добре
показати весь коментар
21.11.2022 15:23 Відповісти
Потекло го...о по трубам. Наконец
показати весь коментар
21.11.2022 15:31 Відповісти
Крок за кроком і до головного дійде.
показати весь коментар
21.11.2022 15:35 Відповісти
Вечером на рос-ТВ новая серия истерического сериала "Наш поезд в огне"....
показати весь коментар
21.11.2022 15:38 Відповісти
"Кто ж знал, что за Украину "впишутся" 50 стран? Кто ж готовился к такой войне?"
показати весь коментар
21.11.2022 15:48 Відповісти
140 МИЛЛИОНОВ ТЕРРОРИСТОВ , вот и все что нужно знать про кацапа , а что делают с террористами ? ............мочат на сартире.
показати весь коментар
21.11.2022 15:58 Відповісти
Бум ...мочить кацапов везде
показати весь коментар
21.11.2022 19:01 Відповісти
Ура, товарищи! Значт кацапов теперь мочить в сортирах будут?! Какая прелесть
показати весь коментар
21.11.2022 16:32 Відповісти
Непогано, парламентська асамблея НАТО назвала правильно те, що є реально - країна терорист. Інші будуть дивитися і жахатися, як чорт ладана і не побажають з терористами мати ніяких справ.
показати весь коментар
21.11.2022 16:42 Відповісти
путин+гитлер=два сапога пара
показати весь коментар
21.11.2022 18:46 Відповісти
Це шмат лайна в писок Сі Цзіньпіна.
показати весь коментар
21.11.2022 19:22 Відповісти
Сколько принесла эта богом проклятая раша горя ,разрушение кровь , и только сейчас дают согласия на государство-террористом кацапии...
показати весь коментар
21.11.2022 19:24 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2022 19:41 Відповісти
их валить надо как собак бешеных .а не признавать террористами.
показати весь коментар
21.11.2022 19:58 Відповісти
Russia is a sponsor of terrorism! 💣
показати весь коментар
21.11.2022 20:26 Відповісти
Ось воно, щастя
показати весь коментар
21.11.2022 20:35 Відповісти
Невже світ починає приходити до тями? Це ж треба було Україні пройти через такі жахи, щоб нарешті зрозуміти? Хоча від декларацій до конкретних результатів ще довгий шлях, але світ зробив вибір - чекаємо на конкретні шляхи і методи боротьби з терористами...до речі, з терористами переговори не ведуться...їх знищується.
показати весь коментар
22.11.2022 05:43 Відповісти
 
 