Если Киев падет, Россия атакует Польшу. Путин показал свою безжалостность, - Моравецкий

Если Киев упадет, Россия направит свою агрессию на Польшу, поскольку диктатор Владимир Путин "показал свою беспощадность".

Об этом премьер-министр Польш Матеуш Моравецкий написал в статье для газеты Super Expressie, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, инцидент с падением ракеты в Польше, который привел к смерти двух граждан, заставил страну осознать, насколько близка война.

Он отметил, что Путин уже многие месяцы терроризирует Украину, а ракетные удары РФ нацелены не на военные объекты, а на гражданские.

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"Польша не подвергалась прямому нападению, что является результатом польских анализов и опыта союзников. Данные разведки показывают, что это был несчастный случай. Но основная причина известна — если бы не война, если бы не массированные обстрелы Украины, этого бы никогда не было. Ответственность за эту трагедию несет только Россия", — написал Моравецкий.

Он добавил, что Польша в безопасности и не хочет войны с Россией, избежать которой можно через победу Украины.

"Путин показал, что он безжалостный политик, который не остановится ни перед чем. Если Киев падет, Россия направит свою агрессию на Польшу", — резюмировал Моравецкий.

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