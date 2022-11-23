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Новости Война
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Если Киев падет, Россия атакует Польшу. Путин показал свою безжалостность, - Моравецкий

моравецький

Если Киев упадет, Россия направит свою агрессию на Польшу, поскольку диктатор Владимир Путин "показал свою беспощадность".

Об этом премьер-министр Польш Матеуш Моравецкий написал в статье для газеты Super Expressie, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, инцидент с падением ракеты в Польше, который привел к смерти двух граждан, заставил страну осознать, насколько близка война.

Он отметил, что Путин уже многие месяцы терроризирует Украину, а ракетные удары РФ нацелены не на военные объекты, а на гражданские.

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"Польша не подвергалась прямому нападению, что является результатом польских анализов и опыта союзников. Данные разведки показывают, что это был несчастный случай. Но основная причина известна — если бы не война, если бы не массированные обстрелы Украины, этого бы никогда не было. Ответственность за эту трагедию несет только Россия", — написал Моравецкий.

Он добавил, что Польша в безопасности и не хочет войны с Россией, избежать которой можно через победу Украины.

"Путин показал, что он безжалостный политик, который не остановится ни перед чем. Если Киев падет, Россия направит свою агрессию на Польшу", — резюмировал Моравецкий.

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Польша (8518) россия (96267) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+11
Все потому что с прошлого массового обстрела рашисты не получили хорошей ответки ни от Украины ни от Запада. А **** Ердоган еще и нам угрожал что будет еще хуже если мы не пойдем с фашистами на переговоры. Хотя сам признал что договоренности рашисты не соблюдают.
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23.11.2022 14:13 Ответить
+10
Но так впишитесь за нас, **** сопле жуете?
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23.11.2022 14:03 Ответить
+10
Це факт залізобетонний. Адже метою ***** була не Україна, а її ресурси, в ьому числі і людські. А для чого? А для знищення НАТО і розвплу Євросоюзу і наступним поділом світу на зони впливу. І якби впав Київ, то українські військові воювали б на боці кацапів. Тоді НАТО точно жазнулося б. В усякому разі так планував пуцин. Тому тепер НАТО повинно підтримувати Україну хоча б через істинкт самозбереження. І підтримувати не так, як зараз, а більш згуртовпно і потужно.
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23.11.2022 14:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Опять фашисты московские Киев бомбят ракетами
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23.11.2022 14:03 Ответить
Все потому что с прошлого массового обстрела рашисты не получили хорошей ответки ни от Украины ни от Запада. А **** Ердоган еще и нам угрожал что будет еще хуже если мы не пойдем с фашистами на переговоры. Хотя сам признал что договоренности рашисты не соблюдают.
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23.11.2022 14:13 Ответить
Украіна це пробнии камінь .
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23.11.2022 14:03 Ответить
Грузія. після мюнхенської промови 2007, була Грузія, ввімкнули кнопочку "peregruZka"...і пішли далі..
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23.11.2022 14:11 Ответить
Но так впишитесь за нас, **** сопле жуете?
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23.11.2022 14:03 Ответить
Никто не впишется;война никому не нужна!
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23.11.2022 16:25 Ответить
Да когда то козаки и поляки уже брали мацкву
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23.11.2022 19:32 Ответить
Даже не сомневайтесь.
Польша красивая и обеспеченая страна.
Представляете как красная зараза пускает слюни, какое раздолье для грабежа.
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23.11.2022 14:03 Ответить
польщу підуть грабувати навіть правільниє руцкіє
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23.11.2022 14:22 Ответить
Нарешті політики в ЄС почали говорити свому суспільству правильні речі
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23.11.2022 14:07 Ответить
Це факт залізобетонний. Адже метою ***** була не Україна, а її ресурси, в ьому числі і людські. А для чого? А для знищення НАТО і розвплу Євросоюзу і наступним поділом світу на зони впливу. І якби впав Київ, то українські військові воювали б на боці кацапів. Тоді НАТО точно жазнулося б. В усякому разі так планував пуцин. Тому тепер НАТО повинно підтримувати Україну хоча б через істинкт самозбереження. І підтримувати не так, як зараз, а більш згуртовпно і потужно.
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23.11.2022 14:07 Ответить
з якого б це дива наші військові воювали за кацапів? ми не раби, і нас примусово погнати воювати не вийде
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23.11.2022 14:27 Ответить
Скажи це Лугандону🤔
Пам'ятаю захопленого в полон полоненого з кацапської сторони, то він був освітянином і говорив на чистій українській.
Узяли б родину у заручники і воював би, виходу не було б.
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23.11.2022 14:33 Ответить
лугандонцы не украинцы - а вот жители Луганска - да!
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23.11.2022 14:41 Ответить
Я тут нижче відповів. Спеціально для вас повторю:

Ви, вибачте, читати вмієте? Знаєте, що таке кома, крапка? Я ж написав зрозуміло, що так думав пуцин. Грамотно читати - це так важко?? 🤔

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23.11.2022 17:19 Ответить
Під час срср воювали разом з росією, в їх загарбницьких війнах. Фінляндія, Афганістан.
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23.11.2022 20:06 Ответить
ты что совсем больной на голову бот как и арестович? с какого это украинцы воевали бы вместе с рашистами против нато?
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23.11.2022 14:40 Ответить
Ви, вибачте, читати вмієте? Знаєте, що таке кома, крапка? Я ж написав зрозуміло, що так думав пуцин. Грамотно читати - це так важко?? 🤔
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23.11.2022 15:58 Ответить
Увы, так уже было. Сколько гробов доставили из Афгана при совке не русских....
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23.11.2022 16:46 Ответить
Ну прям НАТО должно?кому!?
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23.11.2022 16:27 Ответить
Собі в першу чергу. Щоб потім не воювати власними солдатами і не лагодити власну енергосистему.
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23.11.2022 17:17 Ответить
Борис Джонсон - Германия хотела, чтобы это быстрее закончилось и Украина рухнула

https://twitter.com/Cellodidas89/status/1595293202944229377
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23.11.2022 14:07 Ответить
орки потирают руки на трофеи польского происхождения...
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23.11.2022 14:09 Ответить
Але багато рук орків залишилося в наших степах і лісах, так що працюємо далі
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23.11.2022 14:12 Ответить
Цікаво, як себе почуває пані Меркель, яка вироситла цього монстра власними руками.
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23.11.2022 14:17 Ответить
"Меркель заявила немецкому журналисту и писателю Александру Осангу в большом интервью телеканалу ARD, что ей не за что извиняться"
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23.11.2022 14:20 Ответить
Ну и х*й на нее и на тот какнал
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23.11.2022 15:48 Ответить
да похер ей этой подстилке кгбэшной
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23.11.2022 14:21 Ответить
Їй по...уй, вона не визнає провини, каже що робила усе вірно, ******* дєдєерівська...
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23.11.2022 14:22 Ответить
Безжальність...?))) отже поляки десь у нутрі розраховували на якусь жальність...?))) але тепер вони свідки того що робить расєя з посуті аднім народом і хай уявляють собі що буде з чужим народом...)))
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23.11.2022 14:20 Ответить
какой адин народ? что ты несешь?
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23.11.2022 14:43 Ответить
Так нёс твой путєн, а нє я, мій москальськомовний співрозмовник...
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23.11.2022 15:21 Ответить
А дурень маровецький бігає зі своєю "волинською різаниною" і виною України в цьому. Якщо сьогодні Україна впаде, то різанини будуть по всій польщі - кацапи не будуть ні з ким панькатися.
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23.11.2022 14:20 Ответить
Путин упоротый, он до последнего будет гадить всем, кого ненавидит.
Украинцы и поляки - в первой тройке.
Замыкает тройку жертв сама Россия,
которую он уничтожает в войне с остальным миром.
Вот что такое власть Хабада в кремле.
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23.11.2022 14:22 Ответить
Якби ви би так насправді вважали, то раші вже би не було.
Якби прилетіло у Париж, чи Берлін - війна би вже скінчилась.
Сидять партнери у комфорті і просовують наративи "ця війна не вийде за кордони України"(генсек Нати, МО США тощо). То може у вас якісь домовленності існують стосовно папуасів?
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23.11.2022 14:36 Ответить
"Якщо Київ впаде"
Київ не впаде вже ніколи. Навіть якби зараз захід припинив військову й фінансову підтримку, чи зміг би лаптєрейх окупувати всю Україну? Навряд чи. За 9 місяців ми перемололи величезну частку свинособачого військового потенціалу, з яким тоді в них ще був шанс перемогти за відсутності підтримки Україні. Тепер вже ні. Ні за яких обставин. Росія втратила більшу частину своєї ******** військової техніки, велику кількість військових пілотів, моральний дух, ***********, тощо. Так, в неї ще купа застарілого придатного й напівпридатного озброєння та гори чмобіків. Але це вже геть не те. Можливо Україна втратила би ще територій, ця війна розтягнулася б на багато років, з сотнями тисяч чи навіть мільйонами жертв, але Україна вистоїть в будь-якому разі. Якщо до наших партнерів це не дійшло, якщо вони бачать, що росія вже програє війну, але все одно в них в головах десь там сидить глибока вкорінена думка про страшну й могутню росію, яка розбитою мордою до крові, так-сяк тримаючись на ногах, все ще може нібито відкрити друге дихання й когось там перемагати, тоді в них явні проблеми з критичним мисленням.
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23.11.2022 14:37 Ответить
Такую повестку надо для своих вести. Для западных партнеров куда эффективнее напоминать, что война абсолютно не выиграна, что Украина может проиграть войну и тогда кацапские ядерные ракеты будут у ваших границ, что необходимо запускать военные заводы на круглосуточные смены и производить вооружения. И, главное, о чем надо говорить: что либо война закончиться полным и окончательным освобождение всех оккупированных территорий, либо война закончиться мирным договором с кацапами с требованием совместной атаки на всех реальных спонсоров терроризма в Европе. Вот пускай европейские избиратели решают: либо помогают нам освободить нашу землю от нацистов, либо война придет в их страны и это будет не вероятность, а неминуемое развитие событий, притом с ядерными ударами, чтобы достичь паритета с НАТО и убить их спутники, разведку, электронику, обвесы танков, связь и многое другое. Что Афганистана и Кореи здесь ни при каких обстоятельствах не будет, все решиться намного быстрее и навсегда. При всем этом деньги вообще не проблема. Непонятно, почему выделяют какую-то помощь, особенно включая США. Конфискуйте и выдайте нам вообще всю кацапскую собственность. Это законно, т.к. они начали агрессивную не вынужденную войну. Никто не побежит из других диктаторов отказываться от доллара, но только если те не будут нападать на другие страны.
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23.11.2022 15:09 Ответить
Просто закидает ракетами,что и происходит.старый шизофреник
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23.11.2022 17:59 Ответить
Росія у стані війни з Японією - це так, між інишим.
А основне - це Китай, який чекає нагоди без зусиль зайти по Урал.
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23.11.2022 14:47 Ответить
Алілуя! Нарешті цей очевидний факт почали озвучувати!
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23.11.2022 14:48 Ответить
«Следующая проблема России после Украины станет Казахстан. »: заявления российского эксперта.

15:19

Так, российский политолог Дмитрий Дробницкий в эфире «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» о том, что «следующей проблемой» России после Украины станет Казахстан. предложил «обратить внимание, что следующая проблема - это Казахстан», потому что там, по его мнению, «тоже могут начаться нацистские процессы». «И русских там много, и территория там - извините, и Семипалатинск там, и ядерное топливо для всего нашего «Росатома» тоже там», - сказал он.

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23.11.2022 15:07 Ответить
После Украины не будет расии, какие проблемы?)
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23.11.2022 15:50 Ответить
Неділю жували соплю,Украіньська ракета чи ні,а топіро зіспівав впадє Украіна Польші не буде,Вам зажирівшим в гейропі добре жилося,а прийде орда то вже і співати нікому буде.
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23.11.2022 16:44 Ответить
Путін одержимий, а не безжальний - він ментально сліпий і глухий.
У нього ідея-фікс, це маньяк, що як грибок, як пліснява тупо її здійснює.
Поки не буде потужних ударів по Москві та його бункерах - він не прозріє.
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23.11.2022 17:00 Ответить
***** не остановится на Украине,он пойдёт на бывшие республики ссср и на европу.
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23.11.2022 18:59 Ответить
Если бы Байден на переговорах с молью сказал что в случае нападения на Украину в конфликт вмешаются или НАТО или армия США то мордор бы никогда не напал. А США позор что соссали подписать договор с Украиной о взаимной обороне.
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24.11.2022 09:42 Ответить
 
 