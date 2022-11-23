Якщо Київ впаде, Росія атакує Польщу. Путін показав свою безжалісність, - Моравецький
Якщо Київ впаде, то Росія направить свою агресію на Польщу, оскільки диктатор Володимир Путін "показав свою нещадність".
Про це прем'єр-міністр Польщ Матеуш Моравецкій написав у статті для газети Super Expressie, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, інцидент із падінням ракети в Польщі, який призвів до смерті двох громадян, змусив країну усвідомити, наскільки близька війна.
Він зазначив, що Путін уже багато місяців тероризує Україну, а ракетні удари РФ націлені не на військові об'єкти, а на цивільні.
"Польща не зазнавала прямого нападу, що є результатом польських аналізів та досвіду союзників. Дані розвідки показують, що це був нещасний випадок. Але основна причина відома - якби не війна, якби не масовані обстріли України, цього ніколи б не було. Відповідальність за цю трагедію несе лише Росія", - написав Моравецький.
Він додав, що Польща у безпеці та не хоче війни з Росією, уникнути якої можна через перемогу України.
"Путін показав, що він безжальний політик, який не зупиниться ні перед чим. Якщо Київ впаде, Росія направить свою агресію на Польщу", - резюмував Моравецький.
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Польша красивая и обеспеченая страна.
Представляете как красная зараза пускает слюни, какое раздолье для грабежа.
Пам'ятаю захопленого в полон полоненого з кацапської сторони, то він був освітянином і говорив на чистій українській.
Узяли б родину у заручники і воював би, виходу не було б.
Ви, вибачте, читати вмієте? Знаєте, що таке кома, крапка? Я ж написав зрозуміло, що так думав пуцин. Грамотно читати - це так важко?? 🤔
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https://twitter.com/Cellodidas89/status/1595293202944229377
Украинцы и поляки - в первой тройке.
Замыкает тройку жертв сама Россия,
которую он уничтожает в войне с остальным миром.
Вот что такое власть Хабада в кремле.
Якби прилетіло у Париж, чи Берлін - війна би вже скінчилась.
Сидять партнери у комфорті і просовують наративи "ця війна не вийде за кордони України"(генсек Нати, МО США тощо). То може у вас якісь домовленності існують стосовно папуасів?
Київ не впаде вже ніколи. Навіть якби зараз захід припинив військову й фінансову підтримку, чи зміг би лаптєрейх окупувати всю Україну? Навряд чи. За 9 місяців ми перемололи величезну частку свинособачого військового потенціалу, з яким тоді в них ще був шанс перемогти за відсутності підтримки Україні. Тепер вже ні. Ні за яких обставин. Росія втратила більшу частину своєї ******** військової техніки, велику кількість військових пілотів, моральний дух, ***********, тощо. Так, в неї ще купа застарілого придатного й напівпридатного озброєння та гори чмобіків. Але це вже геть не те. Можливо Україна втратила би ще територій, ця війна розтягнулася б на багато років, з сотнями тисяч чи навіть мільйонами жертв, але Україна вистоїть в будь-якому разі. Якщо до наших партнерів це не дійшло, якщо вони бачать, що росія вже програє війну, але все одно в них в головах десь там сидить глибока вкорінена думка про страшну й могутню росію, яка розбитою мордою до крові, так-сяк тримаючись на ногах, все ще може нібито відкрити друге дихання й когось там перемагати, тоді в них явні проблеми з критичним мисленням.
А основне - це Китай, який чекає нагоди без зусиль зайти по Урал.
15:19
Так, российский политолог Дмитрий Дробницкий в эфире «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» о том, что «следующей проблемой» России после Украины станет Казахстан. предложил «обратить внимание, что следующая проблема - это Казахстан», потому что там, по его мнению, «тоже могут начаться нацистские процессы». «И русских там много, и территория там - извините, и Семипалатинск там, и ядерное топливо для всего нашего «Росатома» тоже там», - сказал он.
У нього ідея-фікс, це маньяк, що як грибок, як пліснява тупо її здійснює.
Поки не буде потужних ударів по Москві та його бункерах - він не прозріє.