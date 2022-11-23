Якщо Київ впаде, Росія атакує Польщу. Путін показав свою безжалісність, - Моравецький

Якщо Київ впаде, то Росія направить свою агресію на Польщу, оскільки диктатор Володимир Путін "показав свою нещадність".

Про це прем'єр-міністр Польщ Матеуш Моравецкій написав у статті для газети Super Expressie, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, інцидент із падінням ракети в Польщі, який призвів до смерті двох громадян, змусив країну усвідомити, наскільки близька війна.

Він зазначив, що Путін уже багато місяців тероризує Україну, а ракетні удари РФ націлені не на військові об'єкти, а на цивільні.

Читайте: Російська пропаганда намагається розпалити ворожнечу між українцями і поляками, – уряд Польщі

"Польща не зазнавала прямого нападу, що є результатом польських аналізів та досвіду союзників. Дані розвідки показують, що це був нещасний випадок. Але основна причина відома - якби не війна, якби не масовані обстріли України, цього ніколи б не було. Відповідальність за цю трагедію несе лише Росія", - написав Моравецький.

Він додав, що Польща у безпеці та не хоче війни з Росією, уникнути якої можна через перемогу України.

"Путін показав, що він безжальний політик, який не зупиниться ні перед чим. Якщо Київ впаде, Росія направить свою агресію на Польщу", - резюмував Моравецький.

Також читайте: Польща планує розмістити на кордоні з Україною системи ППО Patriot, - міністр оборони Блащак