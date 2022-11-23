УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9872 відвідувача онлайн
Новини Війна
11 139 53

Якщо Київ впаде, Росія атакує Польщу. Путін показав свою безжалісність, - Моравецький

моравецький

Якщо Київ впаде, то Росія направить свою агресію на Польщу, оскільки диктатор Володимир Путін "показав свою нещадність".

Про це прем'єр-міністр Польщ Матеуш Моравецкій написав у статті для газети Super Expressie, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, інцидент із падінням ракети в Польщі, який призвів до смерті двох громадян, змусив країну усвідомити, наскільки близька війна.

Він зазначив, що Путін уже багато місяців тероризує Україну, а ракетні удари РФ націлені не на військові об'єкти, а на цивільні.

Читайте: Російська пропаганда намагається розпалити ворожнечу між українцями і поляками, – уряд Польщі

"Польща не зазнавала прямого нападу, що є результатом польських аналізів та досвіду союзників. Дані розвідки показують, що це був нещасний випадок. Але основна причина відома - якби не війна, якби не масовані обстріли України, цього ніколи б не було. Відповідальність за цю трагедію несе лише Росія", - написав Моравецький.

Він додав, що Польща у безпеці та не хоче війни з Росією, уникнути якої можна через перемогу України.

"Путін показав, що він безжальний політик, який не зупиниться ні перед чим. Якщо Київ впаде, Росія направить свою агресію на Польщу", - резюмував Моравецький.

Також читайте: Польща планує розмістити на кордоні з Україною системи ППО Patriot, - міністр оборони Блащак

Автор: 

Польща (8639) росія (66193) Моравецький Матеуш (371)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Все потому что с прошлого массового обстрела рашисты не получили хорошей ответки ни от Украины ни от Запада. А **** Ердоган еще и нам угрожал что будет еще хуже если мы не пойдем с фашистами на переговоры. Хотя сам признал что договоренности рашисты не соблюдают.
показати весь коментар
23.11.2022 14:13 Відповісти
+10
Но так впишитесь за нас, **** сопле жуете?
показати весь коментар
23.11.2022 14:03 Відповісти
+10
Це факт залізобетонний. Адже метою ***** була не Україна, а її ресурси, в ьому числі і людські. А для чого? А для знищення НАТО і розвплу Євросоюзу і наступним поділом світу на зони впливу. І якби впав Київ, то українські військові воювали б на боці кацапів. Тоді НАТО точно жазнулося б. В усякому разі так планував пуцин. Тому тепер НАТО повинно підтримувати Україну хоча б через істинкт самозбереження. І підтримувати не так, як зараз, а більш згуртовпно і потужно.
показати весь коментар
23.11.2022 14:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять фашисты московские Киев бомбят ракетами
показати весь коментар
23.11.2022 14:03 Відповісти
Все потому что с прошлого массового обстрела рашисты не получили хорошей ответки ни от Украины ни от Запада. А **** Ердоган еще и нам угрожал что будет еще хуже если мы не пойдем с фашистами на переговоры. Хотя сам признал что договоренности рашисты не соблюдают.
показати весь коментар
23.11.2022 14:13 Відповісти
Украіна це пробнии камінь .
показати весь коментар
23.11.2022 14:03 Відповісти
Грузія. після мюнхенської промови 2007, була Грузія, ввімкнули кнопочку "peregruZka"...і пішли далі..
показати весь коментар
23.11.2022 14:11 Відповісти
Но так впишитесь за нас, **** сопле жуете?
показати весь коментар
23.11.2022 14:03 Відповісти
Никто не впишется;война никому не нужна!
показати весь коментар
23.11.2022 16:25 Відповісти
Да когда то козаки и поляки уже брали мацкву
показати весь коментар
23.11.2022 19:32 Відповісти
Даже не сомневайтесь.
Польша красивая и обеспеченая страна.
Представляете как красная зараза пускает слюни, какое раздолье для грабежа.
показати весь коментар
23.11.2022 14:03 Відповісти
польщу підуть грабувати навіть правільниє руцкіє
показати весь коментар
23.11.2022 14:22 Відповісти
Нарешті політики в ЄС почали говорити свому суспільству правильні речі
показати весь коментар
23.11.2022 14:07 Відповісти
Це факт залізобетонний. Адже метою ***** була не Україна, а її ресурси, в ьому числі і людські. А для чого? А для знищення НАТО і розвплу Євросоюзу і наступним поділом світу на зони впливу. І якби впав Київ, то українські військові воювали б на боці кацапів. Тоді НАТО точно жазнулося б. В усякому разі так планував пуцин. Тому тепер НАТО повинно підтримувати Україну хоча б через істинкт самозбереження. І підтримувати не так, як зараз, а більш згуртовпно і потужно.
показати весь коментар
23.11.2022 14:07 Відповісти
з якого б це дива наші військові воювали за кацапів? ми не раби, і нас примусово погнати воювати не вийде
показати весь коментар
23.11.2022 14:27 Відповісти
Скажи це Лугандону🤔
Пам'ятаю захопленого в полон полоненого з кацапської сторони, то він був освітянином і говорив на чистій українській.
Узяли б родину у заручники і воював би, виходу не було б.
показати весь коментар
23.11.2022 14:33 Відповісти
лугандонцы не украинцы - а вот жители Луганска - да!
показати весь коментар
23.11.2022 14:41 Відповісти
Я тут нижче відповів. Спеціально для вас повторю:

Ви, вибачте, читати вмієте? Знаєте, що таке кома, крапка? Я ж написав зрозуміло, що так думав пуцин. Грамотно читати - це так важко?? 🤔

Відповісти Видалити
показати весь коментар
23.11.2022 17:19 Відповісти
Під час срср воювали разом з росією, в їх загарбницьких війнах. Фінляндія, Афганістан.
показати весь коментар
23.11.2022 20:06 Відповісти
ты что совсем больной на голову бот как и арестович? с какого это украинцы воевали бы вместе с рашистами против нато?
показати весь коментар
23.11.2022 14:40 Відповісти
Ви, вибачте, читати вмієте? Знаєте, що таке кома, крапка? Я ж написав зрозуміло, що так думав пуцин. Грамотно читати - це так важко?? 🤔
показати весь коментар
23.11.2022 15:58 Відповісти
Увы, так уже было. Сколько гробов доставили из Афгана при совке не русских....
показати весь коментар
23.11.2022 16:46 Відповісти
Ну прям НАТО должно?кому!?
показати весь коментар
23.11.2022 16:27 Відповісти
Собі в першу чергу. Щоб потім не воювати власними солдатами і не лагодити власну енергосистему.
показати весь коментар
23.11.2022 17:17 Відповісти
Борис Джонсон - Германия хотела, чтобы это быстрее закончилось и Украина рухнула

https://twitter.com/Cellodidas89/status/1595293202944229377
показати весь коментар
23.11.2022 14:07 Відповісти
орки потирают руки на трофеи польского происхождения...
показати весь коментар
23.11.2022 14:09 Відповісти
Але багато рук орків залишилося в наших степах і лісах, так що працюємо далі
показати весь коментар
23.11.2022 14:12 Відповісти
Цікаво, як себе почуває пані Меркель, яка вироситла цього монстра власними руками.
показати весь коментар
23.11.2022 14:17 Відповісти
"Меркель заявила немецкому журналисту и писателю Александру Осангу в большом интервью телеканалу ARD, что ей не за что извиняться"
показати весь коментар
23.11.2022 14:20 Відповісти
Ну и х*й на нее и на тот какнал
показати весь коментар
23.11.2022 15:48 Відповісти
да похер ей этой подстилке кгбэшной
показати весь коментар
23.11.2022 14:21 Відповісти
Їй по...уй, вона не визнає провини, каже що робила усе вірно, ******* дєдєерівська...
показати весь коментар
23.11.2022 14:22 Відповісти
Безжальність...?))) отже поляки десь у нутрі розраховували на якусь жальність...?))) але тепер вони свідки того що робить расєя з посуті аднім народом і хай уявляють собі що буде з чужим народом...)))
показати весь коментар
23.11.2022 14:20 Відповісти
какой адин народ? что ты несешь?
показати весь коментар
23.11.2022 14:43 Відповісти
Так нёс твой путєн, а нє я, мій москальськомовний співрозмовник...
показати весь коментар
23.11.2022 15:21 Відповісти
А дурень маровецький бігає зі своєю "волинською різаниною" і виною України в цьому. Якщо сьогодні Україна впаде, то різанини будуть по всій польщі - кацапи не будуть ні з ким панькатися.
показати весь коментар
23.11.2022 14:20 Відповісти
Путин упоротый, он до последнего будет гадить всем, кого ненавидит.
Украинцы и поляки - в первой тройке.
Замыкает тройку жертв сама Россия,
которую он уничтожает в войне с остальным миром.
Вот что такое власть Хабада в кремле.
показати весь коментар
23.11.2022 14:22 Відповісти
Якби ви би так насправді вважали, то раші вже би не було.
Якби прилетіло у Париж, чи Берлін - війна би вже скінчилась.
Сидять партнери у комфорті і просовують наративи "ця війна не вийде за кордони України"(генсек Нати, МО США тощо). То може у вас якісь домовленності існують стосовно папуасів?
показати весь коментар
23.11.2022 14:36 Відповісти
"Якщо Київ впаде"
Київ не впаде вже ніколи. Навіть якби зараз захід припинив військову й фінансову підтримку, чи зміг би лаптєрейх окупувати всю Україну? Навряд чи. За 9 місяців ми перемололи величезну частку свинособачого військового потенціалу, з яким тоді в них ще був шанс перемогти за відсутності підтримки Україні. Тепер вже ні. Ні за яких обставин. Росія втратила більшу частину своєї ******** військової техніки, велику кількість військових пілотів, моральний дух, ***********, тощо. Так, в неї ще купа застарілого придатного й напівпридатного озброєння та гори чмобіків. Але це вже геть не те. Можливо Україна втратила би ще територій, ця війна розтягнулася б на багато років, з сотнями тисяч чи навіть мільйонами жертв, але Україна вистоїть в будь-якому разі. Якщо до наших партнерів це не дійшло, якщо вони бачать, що росія вже програє війну, але все одно в них в головах десь там сидить глибока вкорінена думка про страшну й могутню росію, яка розбитою мордою до крові, так-сяк тримаючись на ногах, все ще може нібито відкрити друге дихання й когось там перемагати, тоді в них явні проблеми з критичним мисленням.
показати весь коментар
23.11.2022 14:37 Відповісти
Такую повестку надо для своих вести. Для западных партнеров куда эффективнее напоминать, что война абсолютно не выиграна, что Украина может проиграть войну и тогда кацапские ядерные ракеты будут у ваших границ, что необходимо запускать военные заводы на круглосуточные смены и производить вооружения. И, главное, о чем надо говорить: что либо война закончиться полным и окончательным освобождение всех оккупированных территорий, либо война закончиться мирным договором с кацапами с требованием совместной атаки на всех реальных спонсоров терроризма в Европе. Вот пускай европейские избиратели решают: либо помогают нам освободить нашу землю от нацистов, либо война придет в их страны и это будет не вероятность, а неминуемое развитие событий, притом с ядерными ударами, чтобы достичь паритета с НАТО и убить их спутники, разведку, электронику, обвесы танков, связь и многое другое. Что Афганистана и Кореи здесь ни при каких обстоятельствах не будет, все решиться намного быстрее и навсегда. При всем этом деньги вообще не проблема. Непонятно, почему выделяют какую-то помощь, особенно включая США. Конфискуйте и выдайте нам вообще всю кацапскую собственность. Это законно, т.к. они начали агрессивную не вынужденную войну. Никто не побежит из других диктаторов отказываться от доллара, но только если те не будут нападать на другие страны.
показати весь коментар
23.11.2022 15:09 Відповісти
Просто закидает ракетами,что и происходит.старый шизофреник
показати весь коментар
23.11.2022 17:59 Відповісти
Росія у стані війни з Японією - це так, між інишим.
А основне - це Китай, який чекає нагоди без зусиль зайти по Урал.
показати весь коментар
23.11.2022 14:47 Відповісти
Алілуя! Нарешті цей очевидний факт почали озвучувати!
показати весь коментар
23.11.2022 14:48 Відповісти
«Следующая проблема России после Украины станет Казахстан. »: заявления российского эксперта.

15:19

Так, российский политолог Дмитрий Дробницкий в эфире «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» о том, что «следующей проблемой» России после Украины станет Казахстан. предложил «обратить внимание, что следующая проблема - это Казахстан», потому что там, по его мнению, «тоже могут начаться нацистские процессы». «И русских там много, и территория там - извините, и Семипалатинск там, и ядерное топливо для всего нашего «Росатома» тоже там», - сказал он.

показати весь коментар
23.11.2022 15:07 Відповісти
После Украины не будет расии, какие проблемы?)
показати весь коментар
23.11.2022 15:50 Відповісти
Неділю жували соплю,Украіньська ракета чи ні,а топіро зіспівав впадє Украіна Польші не буде,Вам зажирівшим в гейропі добре жилося,а прийде орда то вже і співати нікому буде.
показати весь коментар
23.11.2022 16:44 Відповісти
Путін одержимий, а не безжальний - він ментально сліпий і глухий.
У нього ідея-фікс, це маньяк, що як грибок, як пліснява тупо її здійснює.
Поки не буде потужних ударів по Москві та його бункерах - він не прозріє.
показати весь коментар
23.11.2022 17:00 Відповісти
***** не остановится на Украине,он пойдёт на бывшие республики ссср и на европу.
показати весь коментар
23.11.2022 18:59 Відповісти
Если бы Байден на переговорах с молью сказал что в случае нападения на Украину в конфликт вмешаются или НАТО или армия США то мордор бы никогда не напал. А США позор что соссали подписать договор с Украиной о взаимной обороне.
показати весь коментар
24.11.2022 09:42 Відповісти
 
 