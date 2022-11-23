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Домой из плена вернулись еще 36 граждан Украины

обмін

Состоялся очередной обмен пленными.

Об этом пишет в Телеграм глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Цензор. НЕТ

"Вернули домой 36 наших людей - одного гражданского и 35 военных. Среди освобожденных - ребята, защищавшие Мариуполь, были на "Азовстале", а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения. Всего удалось освободить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, одного парня из ВСУ. У освобожденного гражданского, к сожалению, была ампутирована нога. Нам удается возвращать домой тех, кто провел в плену 8 месяцев войны. В городе Славутич есть бигборд, на котором написано, что защитников ЧАЭС ждут дома. Они возвращаются - и не только они. Спасибо за работу Координационному штабу по обращению с военнопленными. Мы вернем всех", - написал Ермак.

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Автор: 

плен (2636) Ермак Андрей (1272)


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дерьмак опять всплыло.
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23.11.2022 17:23 Ответить
Додому, кожний крок важливий для звільнення полонених України.
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23.11.2022 17:33 Ответить
товарищ Га#дон заявил , что практически в стране ВСЕ делает д'ерьмак ,и он будет следующим президентом ⁉️ Не дай Бог
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23.11.2022 17:35 Ответить
По крайней мере, его роль будет соответствовать функции. А то непонятно.
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23.11.2022 18:51 Ответить
Вітаємо в вільній Україні!
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23.11.2022 17:52 Ответить
Тільки з якого боку тут російський агент Дерьмак?
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23.11.2022 20:25 Ответить
Це якась традиція фсб-шних консерв влазити у обміни полоненими?
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23.11.2022 21:38 Ответить
 
 