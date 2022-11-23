Домой из плена вернулись еще 36 граждан Украины

Состоялся очередной обмен пленными.

Об этом пишет в Телеграм глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Цензор. НЕТ

"Вернули домой 36 наших людей - одного гражданского и 35 военных. Среди освобожденных - ребята, защищавшие Мариуполь, были на "Азовстале", а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения. Всего удалось освободить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, одного парня из ВСУ. У освобожденного гражданского, к сожалению, была ампутирована нога. Нам удается возвращать домой тех, кто провел в плену 8 месяцев войны. В городе Славутич есть бигборд, на котором написано, что защитников ЧАЭС ждут дома. Они возвращаются - и не только они. Спасибо за работу Координационному штабу по обращению с военнопленными. Мы вернем всех", - написал Ермак.

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