Додому з полону повернулися ще 36 громадян України

Відбувся черговий обмін полоненими.

Про це пише у Телеграм голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Цензор. НЕТ

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"Повернули додому 36 наших людей - одного цивільного і 35 військових. Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення. Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога. Нам вдається повертати додому тих, хто провів у полоні 8 місяців війни. У місті Славутич є бігборд, на якому написано, що захисників ЧАЕС чекають вдома. Вони повертаються - і не тільки вони. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Ми повернемо всіх", - написав Єрмак.