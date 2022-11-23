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Додому з полону повернулися ще 36 громадян України

обмін

Відбувся черговий обмін полоненими.

Про це пише у Телеграм голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Цензор. НЕТ

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"Повернули додому 36 наших людей - одного цивільного і 35 військових. Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення. Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога. Нам вдається повертати додому тих, хто провів у полоні 8 місяців війни. У місті Славутич є бігборд, на якому написано, що захисників ЧАЕС чекають вдома. Вони повертаються - і не тільки вони. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Ми повернемо всіх", - написав Єрмак.

Автор: 

обмін (1223) полон (1589) Єрмак Андрій (1384)


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дерьмак опять всплыло.
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23.11.2022 17:23 Відповісти
Додому, кожний крок важливий для звільнення полонених України.
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23.11.2022 17:33 Відповісти
товарищ Га#дон заявил , что практически в стране ВСЕ делает д'ерьмак ,и он будет следующим президентом ⁉️ Не дай Бог
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23.11.2022 17:35 Відповісти
По крайней мере, его роль будет соответствовать функции. А то непонятно.
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23.11.2022 18:51 Відповісти
Вітаємо в вільній Україні!
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23.11.2022 17:52 Відповісти
Тільки з якого боку тут російський агент Дерьмак?
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23.11.2022 20:25 Відповісти
Це якась традиція фсб-шних консерв влазити у обміни полоненими?
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23.11.2022 21:38 Відповісти
 
 