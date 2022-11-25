За день вследствие российских обстрелов Херсона погибли 15 гражданских, 35 – пострадали

В Херсоне в пятницу, 25 ноября, вследствие обстрелов со стороны войск РФ погибли 15 человек, пострадали 35, среди них ребенок.

Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Херсонского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие вражеских обстрелов 15 херсонцев погибли, 35 пострадавших, в частности один ребенок", - отметила начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

По ее словам, зафиксировано 78 попаданий.

Луговая проинформировала, что из-за вчерашнего массированного вражеского обстрела пострадали частные и многоэтажные дома, произошел сильный пожар. Пришлось срочно эвакуировать 58 херсонцев, в том числе 22 ребенка. Все они получили горячее питание, приют на ночь и необходимую медицинскую помощь. Люди решили временно уехать из города, городские власти им максимально помогли - предоставлен транспорт, одежда и продукты питания.

Также от вражеских обстрелов пострадали учебные учреждения – две средние школы и лицей журналистики, экономики и правоведения.