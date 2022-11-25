РУС
7 868 52

За день вследствие российских обстрелов Херсона погибли 15 гражданских, 35 – пострадали

обстріл

В Херсоне в пятницу, 25 ноября, вследствие обстрелов со стороны войск РФ погибли 15 человек, пострадали 35, среди них ребенок.

Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Херсонского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие вражеских обстрелов 15 херсонцев погибли, 35 пострадавших, в частности один ребенок", - отметила начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

По ее словам, зафиксировано 78 попаданий.

Луговая проинформировала, что из-за вчерашнего массированного вражеского обстрела пострадали частные и многоэтажные дома, произошел сильный пожар. Пришлось срочно эвакуировать 58 херсонцев, в том числе 22 ребенка. Все они получили горячее питание, приют на ночь и необходимую медицинскую помощь. Люди решили временно уехать из города, городские власти им максимально помогли - предоставлен транспорт, одежда и продукты питания.

Также от вражеских обстрелов пострадали учебные учреждения – две средние школы и лицей журналистики, экономики и правоведения.

+30
Нелюди кацапські!
Співчуття родинам загиблих, а пораненим найшвидшого одужання!
25.11.2022 19:01 Ответить
+20
Що творят рашиські варвари будьте ви прокляті і дибільний народ цього терористичного утворення ,смерть рашиським окупантам.
25.11.2022 19:06 Ответить
+18
Одна гнида зробила собі суперкартинку "визволення Херсона",але забула їншу важку та багатостраждальну картинку"здачі Херсону кацапам".
25.11.2022 19:32 Ответить
зачем выпустили (
25.11.2022 19:00 Ответить
мабуть так було потрібно ... комусь((((((((((
25.11.2022 19:24 Ответить
Не 'комусь' а зеленому подонку пиарнику ЗеЛе. Эта гнида и зайти им дала тоже.все разминировала и приготовил.и не только там.
25.11.2022 19:34 Ответить
Коли вже надоїсть про випустили і договорняки? Видавили. А ви хотіли атаки в лоб у стилі жюкова
25.11.2022 19:36 Ответить
они были в котле.
25.11.2022 20:32 Ответить
Вони не були в котлі. Був вогневий контроль логістичних шляхів. Ну для прикладу навіть у Благодатному, що переходило «з рук в руки» знайшли склад БК. Вони виходили довго, я вам скажу до останнього було не сильно зрозуміло, більше виводять, чи заводять на правий берег. Десь за тиждень стало зрозуміло, що таки відходять, а техніку почали виводи задовго до того. У нас йшло накопичення сил, іншого виходу вони не мали
25.11.2022 21:26 Ответить
им надо было предложит сдаться или умереть ....
25.11.2022 20:35 Ответить
атаки в лоб в стиле жюкова не надо ....
25.11.2022 20:58 Ответить
Нелюди кацапські!
Співчуття родинам загиблих, а пораненим найшвидшого одужання!
25.11.2022 19:01 Ответить
Нелюди мстят за поражение на поле боя, убивая мирных херсонцев. Выродки...
26.11.2022 08:51 Ответить
***, ну просто досадно... Неужели нам нечем ответить? Да позовите пацанов из авиамодельных кружков, они нам хоть дронов наделают...
25.11.2022 19:04 Ответить
💯
25.11.2022 19:07 Ответить
Нужно было ЭТО ПРЕДВИДЕТЬ ,что нельзя там выставить Хаммерсы

и бить на упреждение?
25.11.2022 19:22 Ответить
путлер хоче щоби Ви розмовляли рософашистською!!!
25.11.2022 19:25 Ответить
У рашки тисячи звичайних мінометів 120-мм калібру, дальність до 7 км. Через Дніпро перелітає. У кузов поставив, під'їхав, бахнув пару разів по Херсону і поїхав.
Ти ж проти кожного хаймарс не поставиш...
25.11.2022 19:43 Ответить
не кажіть дурниць ! які кружки?! треба інше! Хай загине московія та москалі!
25.11.2022 19:23 Ответить
Хіба вам не відомо, чи не зрозуміло що відповідають постійно. Але спіймати координати, наприклад, граду, що відстрілявся і відразу «тікати» не завжди виходить. З
25.11.2022 19:39 Ответить
Що творят рашиські варвари будьте ви прокляті і дибільний народ цього терористичного утворення ,смерть рашиським окупантам.
25.11.2022 19:06 Ответить
що ж ти за потвора кацапська...

25.11.2022 19:15 Ответить
Привіт друзі!
Віримо у ЗСУ! Прокляття рашистам!
Вони радіють смертям наших дітей?
А нам буде все одно коли вони будуть подихати в муках.
25.11.2022 19:18 Ответить

..ніби Україні передавали контрбатарейні РЛС, якщо для БПЛА-розвідників, можливо, нельотна погода?
25.11.2022 19:18 Ответить
це zвільнення може привести до повного знищення Херсону як міста, like ********(((((((((((
25.11.2022 19:20 Ответить
Zтрельченко , подрашистник , так , что нужно капитулировать перед САДИСТАМИ КАЦАПСКИМИ ,ВЫРОДКАМИ *************⁉️
25.11.2022 19:26 Ответить
два тижні починаючи з 25 жовтня вся мерзота виходила з технікою...
25.11.2022 19:20 Ответить
По логике росиян, они обстреливают росийский город и росия или как?
25.11.2022 19:22 Ответить
І до чого був піздьож онолітєгов про правий вищий берег🤔 Де атвєточка, ілі єта снова апять другоє... Розїбошили Миколаїв, тепер Херсон вирішили, а атвєтачкі нема патамуштатамнашілюдзі🧐 Дебіли зеленодупі, там де ворог, там нашіх людзєй вже нема, там є цілі, які потрібно давити з усією пролетарською ненавистю...можливо з робітничо-селянською, а жуючи соплі війни не виграєш, дожуєтеся, що знов кацап влаштує Бучу-2, дебіли... ***
25.11.2022 19:22 Ответить
Це було очевидно зі сторони ворога.Але чомусь там на верху видно про це не думали або думали що ворог відійте просто так.
25.11.2022 19:23 Ответить
Это уже не к зеублюдкам‼️ГЕНШТАБ НЕ ОБЯЗАН РЕАГИРОВАТЬ НА ПРЕСТУПНЫЕ УКАЗИВКИ КРОТОВ ОП , а действовать как должно - НА УПРЕЖДЕНИЕ УКРЕПЛЯТЬ БЕСКОНЕЧНО ОГНЁМ
25.11.2022 19:30 Ответить
Генштаб робить все що може і не може виходячи з озброєння і ситуації на фронті.Не забуваємо що ворога багато і лайна в цього ворога теж достаньо і людей також.
25.11.2022 19:34 Ответить
Где ответка ?Убивают проукраинское население это вам не лугандон !
25.11.2022 19:30 Ответить
100% і тільки суха статистика, що убито стільки, поранено стільки, серце щемить від болю
25.11.2022 19:36 Ответить
Тільки військових не згадують. При попередниках, раз в місяць, усіх загиблих поіменно згадували і вшановували.
26.11.2022 06:41 Ответить
ЗеЛеная гнида зеЛя дал им выйти.а теперь они лупят.
ЗеЛя подонок и предатель.за все будет отвечать
25.11.2022 19:31 Ответить
Одна гнида зробила собі суперкартинку "визволення Херсона",але забула їншу важку та багатостраждальну картинку"здачі Херсону кацапам".
25.11.2022 19:32 Ответить
Херсонці, вам потрібно виїзжати, доки не буде знищений ворог на лівобережжі і не буде адекватної відповіді, це ж скільки життів забрали рашистські недоноски.
25.11.2022 19:33 Ответить
25.11.2022 20:00 Ответить
Невтікачу колись забезпечать притулок та гаряче харчування ...
25.11.2022 19:36 Ответить
Будут обстреливать каждый день....как Никополь как Николаев пока не откинём на безопасное от рсзо и полевой арты расстояние.
Это читалось сразу....чтобы такого небыло нужно врагу наносить всегда максимальный ущерб а не выпускать колонами из окружения.То что сейчас бьёт по Херсону могло ржаветь в виде металолома под Антоновским мостом.
25.11.2022 19:37 Ответить
Звісно вам зрозуміліше і видніше чим ГШ. Зверніться, може в подальшому будуть дослухатися до ваших порад.
25.11.2022 19:54 Ответить
Через Дніпро перелітає звичайний 120-мм міномет 2Б11. В кацапів їх тисячі. Не треба навіть РСЗО.

Помилка була від самого початку: треба було наступати вздовж лівого берега Дніпра - через Василівку, на Енергодар, Каховки - Олешки. Тоді не було б обстрілів Херсона, Берислава, Білозерки.

Я про це писав ще у вересні-жовтні.
Але відповіді в коментах були такі:
1. Генштаб краще знає, ніж "диванні іксперди";
2. Ми з правого - високого берега розхерачимо їх контрбатарейним вогнем з хаймерсів.

Ну тепер херачим...
25.11.2022 20:00 Ответить
ЗСУ взяли під контроль з визволенням правобережжя значну частину лівого берега аж до Армянська, відповідно операції на правобережжі,потрібен певний час для знищення складів, логістичних центрів, мість зосередження живої сили і техніки противника. Це в свою чергу полегшить можливий наступ на Мелітополь.
25.11.2022 20:15 Ответить
вот это и есть самое паскудное в необъявленной войне со срахой... даже выперев-выдавив их нах домой в говень...у них там навсегда останется возможность подло и коварно обстреливать наше прикордонье и дальше туда, куда долетят их ракеты, грады, БПЛА...
Херсон не первый наглядный пример такой падлючести (Никополь, Николаев, Харьков, Сумы........)
25.11.2022 19:52 Ответить
Можливо і так, а можливо опинившись в рідних говенях, їм вже буде не до того.
25.11.2022 19:57 Ответить
ні ні ні... якщо буде чим і з чого, вони відкладуть навіть особисте весілля з попойкою і бфйкою...
сама ж характерна риса кацапа - нагидити сосіду, ще краще спалити-підірвати... особливо коли сусід чимось краще за них, а вже якщо той сусід ще й по пиці дав - образа на все життя ( а ще й як у війні виграв...оооо то смертельна образа, бо вяличие не повинно тьм"яритися від програшу.. не па-пацански это))))
25.11.2022 20:11 Ответить
Смертельна образа яку треба буде залити водярою))) я не стверджую, що 100% не буде обстрілів, але в пітерському підворітті знають, що після бійки кулаками не махають. там вже буде скавчання не про переговори, а зніміть санкції, привезіть водки і оселедця
25.11.2022 20:26 Ответить
дуже хочеться щоби було так як Ви сказали... і скоріше...
25.11.2022 20:29 Ответить
Так, дуже хочеться… та це вже незворотній процес, тільки перемога, але наскільки можливо з меншими втратами.
В мій будинок міна прилетіла( але начебто ніхто не постраждав саме там… цього разу.
25.11.2022 21:34 Ответить
оооо... нема слів... не хочеться казати кліше - тримайтесь...відбудуемо.. добре що всі живі...
але це перше що спадає на думку... тільки почну з - добре що всі живі...
(як жеж це добре коли всі живі !!!! і здорові) тож тримайтеся....
25.11.2022 21:53 Ответить
треба евакуйовувати Херсон.

там і так жахлива ситуація із всіма видами забезпечення життєдіяльності населення, а до того ж грьобана кацапсня буде розфігачувати місто що до того ганебно втратило.
25.11.2022 19:59 Ответить
Люди може б поїхали, якби знали, що буде нормальне житло і робота. А де те все набрати?
26.11.2022 06:47 Ответить
То краще разом із дітьми під завалами згинуть. Логіка пиз9ець.
26.11.2022 10:04 Ответить
Tut budet takze kak Charkove i Mikolajeve postojanyje obstreli,typicno ordinskaja taktika u kacapov
25.11.2022 20:18 Ответить
 
 