За день вследствие российских обстрелов Херсона погибли 15 гражданских, 35 – пострадали
В Херсоне в пятницу, 25 ноября, вследствие обстрелов со стороны войск РФ погибли 15 человек, пострадали 35, среди них ребенок.
Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Херсонского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"Вследствие вражеских обстрелов 15 херсонцев погибли, 35 пострадавших, в частности один ребенок", - отметила начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.
По ее словам, зафиксировано 78 попаданий.
Луговая проинформировала, что из-за вчерашнего массированного вражеского обстрела пострадали частные и многоэтажные дома, произошел сильный пожар. Пришлось срочно эвакуировать 58 херсонцев, в том числе 22 ребенка. Все они получили горячее питание, приют на ночь и необходимую медицинскую помощь. Люди решили временно уехать из города, городские власти им максимально помогли - предоставлен транспорт, одежда и продукты питания.
Также от вражеских обстрелов пострадали учебные учреждения – две средние школы и лицей журналистики, экономики и правоведения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Співчуття родинам загиблих, а пораненим найшвидшого одужання!
и бить на упреждение?
Ти ж проти кожного хаймарс не поставиш...
Віримо у ЗСУ! Прокляття рашистам!
Вони радіють смертям наших дітей?
А нам буде все одно коли вони будуть подихати в муках.
..ніби Україні передавали контрбатарейні РЛС, якщо для БПЛА-розвідників, можливо, нельотна погода?
ЗеЛя подонок и предатель.за все будет отвечать
Это читалось сразу....чтобы такого небыло нужно врагу наносить всегда максимальный ущерб а не выпускать колонами из окружения.То что сейчас бьёт по Херсону могло ржаветь в виде металолома под Антоновским мостом.
Помилка була від самого початку: треба було наступати вздовж лівого берега Дніпра - через Василівку, на Енергодар, Каховки - Олешки. Тоді не було б обстрілів Херсона, Берислава, Білозерки.
Я про це писав ще у вересні-жовтні.
Але відповіді в коментах були такі:
1. Генштаб краще знає, ніж "диванні іксперди";
2. Ми з правого - високого берега розхерачимо їх контрбатарейним вогнем з хаймерсів.
Ну тепер херачим...
Херсон не первый наглядный пример такой падлючести (Никополь, Николаев, Харьков, Сумы........)
сама ж характерна риса кацапа - нагидити сосіду, ще краще спалити-підірвати... особливо коли сусід чимось краще за них, а вже якщо той сусід ще й по пиці дав - образа на все життя ( а ще й як у війні виграв...оооо то смертельна образа, бо вяличие не повинно тьм"яритися від програшу.. не па-пацански это))))
В мій будинок міна прилетіла( але начебто ніхто не постраждав саме там… цього разу.
але це перше що спадає на думку... тільки почну з - добре що всі живі...
(як жеж це добре коли всі живі !!!! і здорові) тож тримайтеся....
там і так жахлива ситуація із всіма видами забезпечення життєдіяльності населення, а до того ж грьобана кацапсня буде розфігачувати місто що до того ганебно втратило.