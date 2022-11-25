УКР
7 868 52

За день внаслідок російських обстрілів Херсона загинули 15 цивільних, 35 - постраждали

обстріл

У Херсоні в п’ятницю, 25 листопада, внаслідок обстрілів з боку військ РФ загинуло 15 людей, постраждали 35, серед них дитина.

Про це повідомила у телеграмі пресслужба Херсонської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Від ворожих обстрілів 15 херсонців загинули, 35 постраждалих, серед яких одна дитина", - зазначила начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

За її словами, зафіксовано 78 влучань.

Лугова поінформувала, що через учорашній масований ворожий обстріл постраждали приватні та багатоповерхові будинки, сталася сильна пожежа. Довелося терміново евакуювати 58 херсонців, серед них 22 дитини. Усі вони отримали гаряче харчування, притулок на ніч та необхідну медичну допомогу. Люди вирішили тимчасово виїхати з міста, міська влада їм максимально допомогла - надано транспорт, одяг і продукти харчування.

Також від ворожих обстрілів постраждали навчальні заклади - дві середні школи і ліцей журналістики, економіки та правознавства.

армія рф (18780) обстріл (30991) Херсон (3628)
+30
Нелюди кацапські!
Співчуття родинам загиблих, а пораненим найшвидшого одужання!
показати весь коментар
25.11.2022 19:01 Відповісти
+20
Що творят рашиські варвари будьте ви прокляті і дибільний народ цього терористичного утворення ,смерть рашиським окупантам.
показати весь коментар
25.11.2022 19:06 Відповісти
+18
Одна гнида зробила собі суперкартинку "визволення Херсона",але забула їншу важку та багатостраждальну картинку"здачі Херсону кацапам".
показати весь коментар
25.11.2022 19:32 Відповісти
зачем выпустили (
показати весь коментар
25.11.2022 19:00 Відповісти
мабуть так було потрібно ... комусь((((((((((
показати весь коментар
25.11.2022 19:24 Відповісти
Не 'комусь' а зеленому подонку пиарнику ЗеЛе. Эта гнида и зайти им дала тоже.все разминировала и приготовил.и не только там.
показати весь коментар
25.11.2022 19:34 Відповісти
Коли вже надоїсть про випустили і договорняки? Видавили. А ви хотіли атаки в лоб у стилі жюкова
показати весь коментар
25.11.2022 19:36 Відповісти
они были в котле.
показати весь коментар
25.11.2022 20:32 Відповісти
Вони не були в котлі. Був вогневий контроль логістичних шляхів. Ну для прикладу навіть у Благодатному, що переходило «з рук в руки» знайшли склад БК. Вони виходили довго, я вам скажу до останнього було не сильно зрозуміло, більше виводять, чи заводять на правий берег. Десь за тиждень стало зрозуміло, що таки відходять, а техніку почали виводи задовго до того. У нас йшло накопичення сил, іншого виходу вони не мали
показати весь коментар
25.11.2022 21:26 Відповісти
им надо было предложит сдаться или умереть ....
показати весь коментар
25.11.2022 20:35 Відповісти
атаки в лоб в стиле жюкова не надо ....
показати весь коментар
25.11.2022 20:58 Відповісти
Нелюди кацапські!
Співчуття родинам загиблих, а пораненим найшвидшого одужання!
показати весь коментар
25.11.2022 19:01 Відповісти
Нелюди мстят за поражение на поле боя, убивая мирных херсонцев. Выродки...
показати весь коментар
26.11.2022 08:51 Відповісти
***, ну просто досадно... Неужели нам нечем ответить? Да позовите пацанов из авиамодельных кружков, они нам хоть дронов наделают...
показати весь коментар
25.11.2022 19:04 Відповісти
💯
показати весь коментар
25.11.2022 19:07 Відповісти
Нужно было ЭТО ПРЕДВИДЕТЬ ,что нельзя там выставить Хаммерсы

и бить на упреждение?
показати весь коментар
25.11.2022 19:22 Відповісти
путлер хоче щоби Ви розмовляли рософашистською!!!
показати весь коментар
25.11.2022 19:25 Відповісти
У рашки тисячи звичайних мінометів 120-мм калібру, дальність до 7 км. Через Дніпро перелітає. У кузов поставив, під'їхав, бахнув пару разів по Херсону і поїхав.
Ти ж проти кожного хаймарс не поставиш...
показати весь коментар
25.11.2022 19:43 Відповісти
не кажіть дурниць ! які кружки?! треба інше! Хай загине московія та москалі!
показати весь коментар
25.11.2022 19:23 Відповісти
Хіба вам не відомо, чи не зрозуміло що відповідають постійно. Але спіймати координати, наприклад, граду, що відстрілявся і відразу «тікати» не завжди виходить. З
показати весь коментар
25.11.2022 19:39 Відповісти
Що творят рашиські варвари будьте ви прокляті і дибільний народ цього терористичного утворення ,смерть рашиським окупантам.
показати весь коментар
25.11.2022 19:06 Відповісти
що ж ти за потвора кацапська...

показати весь коментар
25.11.2022 19:15 Відповісти
Привіт друзі!
Віримо у ЗСУ! Прокляття рашистам!
Вони радіють смертям наших дітей?
А нам буде все одно коли вони будуть подихати в муках.
показати весь коментар
25.11.2022 19:18 Відповісти

..ніби Україні передавали контрбатарейні РЛС, якщо для БПЛА-розвідників, можливо, нельотна погода?
показати весь коментар
25.11.2022 19:18 Відповісти
це zвільнення може привести до повного знищення Херсону як міста, like ********(((((((((((
показати весь коментар
25.11.2022 19:20 Відповісти
Zтрельченко , подрашистник , так , что нужно капитулировать перед САДИСТАМИ КАЦАПСКИМИ ,ВЫРОДКАМИ *************⁉️
показати весь коментар
25.11.2022 19:26 Відповісти
два тижні починаючи з 25 жовтня вся мерзота виходила з технікою...
показати весь коментар
25.11.2022 19:20 Відповісти
По логике росиян, они обстреливают росийский город и росия или как?
показати весь коментар
25.11.2022 19:22 Відповісти
І до чого був піздьож онолітєгов про правий вищий берег🤔 Де атвєточка, ілі єта снова апять другоє... Розїбошили Миколаїв, тепер Херсон вирішили, а атвєтачкі нема патамуштатамнашілюдзі🧐 Дебіли зеленодупі, там де ворог, там нашіх людзєй вже нема, там є цілі, які потрібно давити з усією пролетарською ненавистю...можливо з робітничо-селянською, а жуючи соплі війни не виграєш, дожуєтеся, що знов кацап влаштує Бучу-2, дебіли... ***
показати весь коментар
25.11.2022 19:22 Відповісти
Це було очевидно зі сторони ворога.Але чомусь там на верху видно про це не думали або думали що ворог відійте просто так.
показати весь коментар
25.11.2022 19:23 Відповісти
Это уже не к зеублюдкам‼️ГЕНШТАБ НЕ ОБЯЗАН РЕАГИРОВАТЬ НА ПРЕСТУПНЫЕ УКАЗИВКИ КРОТОВ ОП , а действовать как должно - НА УПРЕЖДЕНИЕ УКРЕПЛЯТЬ БЕСКОНЕЧНО ОГНЁМ
показати весь коментар
25.11.2022 19:30 Відповісти
Генштаб робить все що може і не може виходячи з озброєння і ситуації на фронті.Не забуваємо що ворога багато і лайна в цього ворога теж достаньо і людей також.
показати весь коментар
25.11.2022 19:34 Відповісти
Где ответка ?Убивают проукраинское население это вам не лугандон !
показати весь коментар
25.11.2022 19:30 Відповісти
100% і тільки суха статистика, що убито стільки, поранено стільки, серце щемить від болю
показати весь коментар
25.11.2022 19:36 Відповісти
Тільки військових не згадують. При попередниках, раз в місяць, усіх загиблих поіменно згадували і вшановували.
показати весь коментар
26.11.2022 06:41 Відповісти
ЗеЛеная гнида зеЛя дал им выйти.а теперь они лупят.
ЗеЛя подонок и предатель.за все будет отвечать
показати весь коментар
25.11.2022 19:31 Відповісти
Одна гнида зробила собі суперкартинку "визволення Херсона",але забула їншу важку та багатостраждальну картинку"здачі Херсону кацапам".
показати весь коментар
25.11.2022 19:32 Відповісти
Херсонці, вам потрібно виїзжати, доки не буде знищений ворог на лівобережжі і не буде адекватної відповіді, це ж скільки життів забрали рашистські недоноски.
показати весь коментар
25.11.2022 19:33 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2022 20:00 Відповісти
Невтікачу колись забезпечать притулок та гаряче харчування ...
показати весь коментар
25.11.2022 19:36 Відповісти
Будут обстреливать каждый день....как Никополь как Николаев пока не откинём на безопасное от рсзо и полевой арты расстояние.
Это читалось сразу....чтобы такого небыло нужно врагу наносить всегда максимальный ущерб а не выпускать колонами из окружения.То что сейчас бьёт по Херсону могло ржаветь в виде металолома под Антоновским мостом.
показати весь коментар
25.11.2022 19:37 Відповісти
Звісно вам зрозуміліше і видніше чим ГШ. Зверніться, може в подальшому будуть дослухатися до ваших порад.
показати весь коментар
25.11.2022 19:54 Відповісти
Через Дніпро перелітає звичайний 120-мм міномет 2Б11. В кацапів їх тисячі. Не треба навіть РСЗО.

Помилка була від самого початку: треба було наступати вздовж лівого берега Дніпра - через Василівку, на Енергодар, Каховки - Олешки. Тоді не було б обстрілів Херсона, Берислава, Білозерки.

Я про це писав ще у вересні-жовтні.
Але відповіді в коментах були такі:
1. Генштаб краще знає, ніж "диванні іксперди";
2. Ми з правого - високого берега розхерачимо їх контрбатарейним вогнем з хаймерсів.

Ну тепер херачим...
показати весь коментар
25.11.2022 20:00 Відповісти
ЗСУ взяли під контроль з визволенням правобережжя значну частину лівого берега аж до Армянська, відповідно операції на правобережжі,потрібен певний час для знищення складів, логістичних центрів, мість зосередження живої сили і техніки противника. Це в свою чергу полегшить можливий наступ на Мелітополь.
показати весь коментар
25.11.2022 20:15 Відповісти
вот это и есть самое паскудное в необъявленной войне со срахой... даже выперев-выдавив их нах домой в говень...у них там навсегда останется возможность подло и коварно обстреливать наше прикордонье и дальше туда, куда долетят их ракеты, грады, БПЛА...
Херсон не первый наглядный пример такой падлючести (Никополь, Николаев, Харьков, Сумы........)
показати весь коментар
25.11.2022 19:52 Відповісти
Можливо і так, а можливо опинившись в рідних говенях, їм вже буде не до того.
показати весь коментар
25.11.2022 19:57 Відповісти
ні ні ні... якщо буде чим і з чого, вони відкладуть навіть особисте весілля з попойкою і бфйкою...
сама ж характерна риса кацапа - нагидити сосіду, ще краще спалити-підірвати... особливо коли сусід чимось краще за них, а вже якщо той сусід ще й по пиці дав - образа на все життя ( а ще й як у війні виграв...оооо то смертельна образа, бо вяличие не повинно тьм"яритися від програшу.. не па-пацански это))))
показати весь коментар
25.11.2022 20:11 Відповісти
Смертельна образа яку треба буде залити водярою))) я не стверджую, що 100% не буде обстрілів, але в пітерському підворітті знають, що після бійки кулаками не махають. там вже буде скавчання не про переговори, а зніміть санкції, привезіть водки і оселедця
показати весь коментар
25.11.2022 20:26 Відповісти
дуже хочеться щоби було так як Ви сказали... і скоріше...
показати весь коментар
25.11.2022 20:29 Відповісти
Так, дуже хочеться… та це вже незворотній процес, тільки перемога, але наскільки можливо з меншими втратами.
В мій будинок міна прилетіла( але начебто ніхто не постраждав саме там… цього разу.
показати весь коментар
25.11.2022 21:34 Відповісти
оооо... нема слів... не хочеться казати кліше - тримайтесь...відбудуемо.. добре що всі живі...
але це перше що спадає на думку... тільки почну з - добре що всі живі...
(як жеж це добре коли всі живі !!!! і здорові) тож тримайтеся....
показати весь коментар
25.11.2022 21:53 Відповісти
треба евакуйовувати Херсон.

там і так жахлива ситуація із всіма видами забезпечення життєдіяльності населення, а до того ж грьобана кацапсня буде розфігачувати місто що до того ганебно втратило.
показати весь коментар
25.11.2022 19:59 Відповісти
Люди може б поїхали, якби знали, що буде нормальне житло і робота. А де те все набрати?
показати весь коментар
26.11.2022 06:47 Відповісти
То краще разом із дітьми під завалами згинуть. Логіка пиз9ець.
показати весь коментар
26.11.2022 10:04 Відповісти
Tut budet takze kak Charkove i Mikolajeve postojanyje obstreli,typicno ordinskaja taktika u kacapov
показати весь коментар
25.11.2022 20:18 Відповісти
 
 