За день внаслідок російських обстрілів Херсона загинули 15 цивільних, 35 - постраждали
У Херсоні в п’ятницю, 25 листопада, внаслідок обстрілів з боку військ РФ загинуло 15 людей, постраждали 35, серед них дитина.
Про це повідомила у телеграмі пресслужба Херсонської міської ради, передає Цензор.НЕТ.
"Від ворожих обстрілів 15 херсонців загинули, 35 постраждалих, серед яких одна дитина", - зазначила начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.
За її словами, зафіксовано 78 влучань.
Лугова поінформувала, що через учорашній масований ворожий обстріл постраждали приватні та багатоповерхові будинки, сталася сильна пожежа. Довелося терміново евакуювати 58 херсонців, серед них 22 дитини. Усі вони отримали гаряче харчування, притулок на ніч та необхідну медичну допомогу. Люди вирішили тимчасово виїхати з міста, міська влада їм максимально допомогла - надано транспорт, одяг і продукти харчування.
Також від ворожих обстрілів постраждали навчальні заклади - дві середні школи і ліцей журналістики, економіки та правознавства.
Співчуття родинам загиблих, а пораненим найшвидшого одужання!
и бить на упреждение?
Ти ж проти кожного хаймарс не поставиш...
Віримо у ЗСУ! Прокляття рашистам!
Вони радіють смертям наших дітей?
А нам буде все одно коли вони будуть подихати в муках.
..ніби Україні передавали контрбатарейні РЛС, якщо для БПЛА-розвідників, можливо, нельотна погода?
ЗеЛя подонок и предатель.за все будет отвечать
Это читалось сразу....чтобы такого небыло нужно врагу наносить всегда максимальный ущерб а не выпускать колонами из окружения.То что сейчас бьёт по Херсону могло ржаветь в виде металолома под Антоновским мостом.
Помилка була від самого початку: треба було наступати вздовж лівого берега Дніпра - через Василівку, на Енергодар, Каховки - Олешки. Тоді не було б обстрілів Херсона, Берислава, Білозерки.
Я про це писав ще у вересні-жовтні.
Але відповіді в коментах були такі:
1. Генштаб краще знає, ніж "диванні іксперди";
2. Ми з правого - високого берега розхерачимо їх контрбатарейним вогнем з хаймерсів.
Ну тепер херачим...
Херсон не первый наглядный пример такой падлючести (Никополь, Николаев, Харьков, Сумы........)
сама ж характерна риса кацапа - нагидити сосіду, ще краще спалити-підірвати... особливо коли сусід чимось краще за них, а вже якщо той сусід ще й по пиці дав - образа на все життя ( а ще й як у війні виграв...оооо то смертельна образа, бо вяличие не повинно тьм"яритися від програшу.. не па-пацански это))))
В мій будинок міна прилетіла( але начебто ніхто не постраждав саме там… цього разу.
але це перше що спадає на думку... тільки почну з - добре що всі живі...
(як жеж це добре коли всі живі !!!! і здорові) тож тримайтеся....
там і так жахлива ситуація із всіма видами забезпечення життєдіяльності населення, а до того ж грьобана кацапсня буде розфігачувати місто що до того ганебно втратило.