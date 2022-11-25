За день внаслідок російських обстрілів Херсона загинули 15 цивільних, 35 - постраждали

У Херсоні в п’ятницю, 25 листопада, внаслідок обстрілів з боку військ РФ загинуло 15 людей, постраждали 35, серед них дитина.

Про це повідомила у телеграмі пресслужба Херсонської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Від ворожих обстрілів 15 херсонців загинули, 35 постраждалих, серед яких одна дитина", - зазначила начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

За її словами, зафіксовано 78 влучань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через постійні обстріли РФ з Херсона проводять евакуацію пацієнтів лікарень, - ОВА

Лугова поінформувала, що через учорашній масований ворожий обстріл постраждали приватні та багатоповерхові будинки, сталася сильна пожежа. Довелося терміново евакуювати 58 херсонців, серед них 22 дитини. Усі вони отримали гаряче харчування, притулок на ніч та необхідну медичну допомогу. Люди вирішили тимчасово виїхати з міста, міська влада їм максимально допомогла - надано транспорт, одяг і продукти харчування.

Також від ворожих обстрілів постраждали навчальні заклади - дві середні школи і ліцей журналістики, економіки та правознавства.