Помощи Запада хватит на пенсии и зарплаты в следующем году, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил украинское общество, что все социальные программы в 2023 году будут выполнены.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 25 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Шмыгаль назвал надежными партнерами США, Канаду и страны Евросоюза, которые предоставили Украине мощную макрофинансовую помощь, что является подлинным проявлением солидарности с украинцами.
Европарламент одобрил выделение макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро в 2023 году. Эти средства пойдут на покрытие всех социальных бюджетных расходов – пенсий, зарплат бюджетникам, помощь ВПЛ и людям с инвалидностью. Кроме того, США выделили Украине 4,5 млрд долларов в виде грантов для прямой бюджетной поддержки. Эти средства также предназначены для обеспечения социальных программ.
"В общей сложности от американских партнеров в этом году мы уже получили 13 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Эти средства помогают нам укрепить экономику и обеспечить предоставление основных государственных услуг", - отметил премьер.
Правительство Канады выпустит в 2023 году пятилетние облигации Ukraine sovereignty bonds. Объем ценных бумаг составляет 500 млн канадских долларов, и они помогут Украине профинансировать первоочередные расходы, в том числе социальные.
"Важно, что каждый сможет приобщиться к поддержке нашего государства, приобретя ценные бумаги. Такой инструмент является эффективным и ярким проявлением международной солидарности с Украиной", - подчеркнул Шмыгаль.
Кроме того, сегодня, 25 ноября, правительство приняло решение о привлечении еще 500 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития. Это часть крупного проекта поддержки государственных расходов для обеспечения стабильного госуправления. Денежные средства будут направлены на поддержку малообеспеченных слоев населения, внутренне перемещенных лиц, зарплаты учителям и врачам.
