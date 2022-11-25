РУС
Новости Война Бюджет-2023
Помощи Запада хватит на пенсии и зарплаты в следующем году, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил украинское общество, что все социальные программы в 2023 году будут выполнены.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 25 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Шмыгаль назвал надежными партнерами США, Канаду и страны Евросоюза, которые предоставили Украине мощную макрофинансовую помощь, что является подлинным проявлением солидарности с украинцами.

Европарламент одобрил выделение макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро в 2023 году. Эти средства пойдут на покрытие всех социальных бюджетных расходов – пенсий, зарплат бюджетникам, помощь ВПЛ и людям с инвалидностью. Кроме того, США выделили Украине 4,5 млрд долларов в виде грантов для прямой бюджетной поддержки. Эти средства также предназначены для обеспечения социальных программ.

Почти 20 миллионов украинцев получают выплаты или пользуются социальными услугами, - Шмыгаль

"В общей сложности от американских партнеров в этом году мы уже получили 13 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Эти средства помогают нам укрепить экономику и обеспечить предоставление основных государственных услуг", - отметил премьер.

Правительство Канады выпустит в 2023 году пятилетние облигации Ukraine sovereignty bonds. Объем ценных бумаг составляет 500 млн канадских долларов, и они помогут Украине профинансировать первоочередные расходы, в том числе социальные.

"Важно, что каждый сможет приобщиться к поддержке нашего государства, приобретя ценные бумаги. Такой инструмент является эффективным и ярким проявлением международной солидарности с Украиной", - подчеркнул Шмыгаль.

В Украине не осталось ТЭС и ГЭС, которые не обстреляла бы Россия, - Шмыгаль

Кроме того, сегодня, 25 ноября, правительство приняло решение о привлечении еще 500 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития. Это часть крупного проекта поддержки государственных расходов для обеспечения стабильного госуправления. Денежные средства будут направлены на поддержку малообеспеченных слоев населения, внутренне перемещенных лиц, зарплаты учителям и врачам.

+9
Термин "заводы" этим ребятам непонятен. Что-нибудь полегче -Министерство цифровой мастурбации, шашлыки там какие-нибудь
25.11.2022 23:23 Ответить
+7
Це просто казка!!!

Сидиш, ****** у відосиках, ****** бабло, а Захід оплачує весь цей бенкет. Пацани прийшли до успіху.
26.11.2022 00:19 Ответить
+4
Неначасі,ненагнітайте!
25.11.2022 23:24 Ответить
может пора уже помогать бизнесу ，может пора уже запускать заводы ? На период войны отмените все налоги для малого бизнеса!!!
25.11.2022 23:17 Ответить
Термин "заводы" этим ребятам непонятен. Что-нибудь полегче -Министерство цифровой мастурбации, шашлыки там какие-нибудь
25.11.2022 23:23 Ответить
Неначасі,ненагнітайте!
25.11.2022 23:24 Ответить
Допомоги Заходу вистачить на пенсії і зарплати у наступному році, для "мудрого наріду,котрий наголосував "зе-лідорів", "лиш би не Порошенко"
25.11.2022 23:45 Ответить
У деяких міністрів зарплатня під пару сотен тисяч грн щомісяця, у деяких більше, про суддівські пенсії вже не знає тільки сліпий.
26.11.2022 01:27 Ответить
Хтось обов'язково прибарахлиться.
26.11.2022 00:00 Ответить
на зарплати і пенсії КОМУ?
26.11.2022 00:09 Ответить
Це просто казка!!!

Сидиш, ****** у відосиках, ****** бабло, а Захід оплачує весь цей бенкет. Пацани прийшли до успіху.
26.11.2022 00:19 Ответить
100 процентов
26.11.2022 08:54 Ответить
Вже захід утримує українських чиновників. А якщо захід не дасть грошей, то що бюрократи без зарплати будуть сидіти
26.11.2022 00:30 Ответить
БЗДІЖенці батальйонів Відень та Монако
теж щомісяця отримують державну підтримку, дякуючи урядовцям‼️🇺🇦⚔️❤️🤔😡🤬👏👏‼️🇺🇦⚔️❤️💸💵
26.11.2022 00:35 Ответить
Ну шо депутатам та суддям будуть зарплати та пенсіі - ніхто й не сумнівається
26.11.2022 00:53 Ответить
Уже поверили "Кожен українець має змогу завезти генератори, акумулятори без податків"

А по факту, почта сразу говорит - что это не касается посылок, а касается тех кто пересекает границу лично.

Т.е. КМУ поделил всех на тех кто может съездить за генератором в ЕС и тех кто не может.

Потом оказалось, что тех кто может выехать, и привезти генератор - таможня все равно требует оплатить налоги, мол КМУ както неверно принял постановление.

Теперь Шмыгаль советует всем жаловаться в СБУ, если таможня требует уплатить налоги.

Вот это КМУ во главе с таким профи, которые не могут принять по нормальному постановление, чтобы работало без вопросов, а если возникают вопросы - то все сваливают на обычных граждан, идите и решайте сами свои проблемы.
26.11.2022 00:59 Ответить
а ви нащо тоді?
26.11.2022 01:07 Ответить
Допомоги Заходу вистачить на пенсії і зарплати у наступному році, - Шмигаль Джерело:
НУ І ЩО ШО ЖИВЕМО ЗА РАХУНОК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ США - ГОЛОВНЕ ЩО АСФАЛЬТ
КЛАЛИ ТРИ РОКИ ПІДРЯД 🤣
ЗСУ орли, а орлам грощі не потрібні 😆
26.11.2022 01:24 Ответить
Значить і на наступних виборах голосуватимемо за іноземних кандидатів, а не за Зєлєбенів. 😁
26.11.2022 04:49 Ответить
и на зарплаты вам ублюдочным тварям хватит...вот мрази...
26.11.2022 08:52 Ответить
Бюджетникам выделяют на зарплаты, но они не работают!!! Минрегион на обращения решить вопрос в Киеве, отвечает, ничем не можем помочь, в стане война
26.11.2022 09:04 Ответить
Шмигаль!… я знаходжусь у Польщі в якості біженця. Перестала на карту надходити пенсія. У банку кажуть що треба приіхати в Харків і пройти ідентифікацію. Іншого варіанту нема. Знущаетесь над пенсіонерами?
26.11.2022 11:59 Ответить
 
 