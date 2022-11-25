УКР
Допомоги Заходу вистачить на пенсії і зарплати у наступному році, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив українське суспільство, що всі соціальні програми 2023 року будуть виконані.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 25 листопада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Шмигаль назвав надійними партнерами США, Канаду та країни Євросоюзу, які надали Україні потужну макрофінансову допомогу, що є справжнім проявом солідарності з українцями.

Так, Європарламент схвалив виділення макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро у 2023 році. Ці кошти підуть на покриття всіх соціальних бюджетних видатків - пенсій, зарплат бюджетникам, допомогу ВПО та людям з інвалідністю тощо. Крім того, США виділили Україні 4,5 млрд доларів у вигляді грантів для прямої бюджетної підтримки. Ці кошти також призначені на забезпечення соціальних програм.

Україна та МВФ досягли згоди щодо моніторингової програми

"Загалом від американських партнерів цьогоріч ми вже отримали 13 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. Ці кошти допомагають нам зміцнити економіку та забезпечити надання основних державних послуг", - зауважив прем'єр.

Уряд Канади випустить у 2023 році п'ятирічні облігацій Ukraine sovereignty bonds. Обсяг цінних паперів становить 500 млн канадських доларів, і вони допоможуть Україні профінансувати першочергові видатки, зокрема соціальні.

"Важливо, що кожен зможе долучитися до підтримки нашої держави, придбавши цінні папери. Такий інструмент є ефективним і яскравим проявом міжнародної солідарності з Україною", - підкреслив Шмигаль.

В Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія, - Шмигаль

Крім того, сьогодні, 25 листопада, уряд ухвалив рішення про залучення ще 500 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Це частина великого проєкту підтримки державних видатків для забезпечення стабільного держуправління. Кошти будуть спрямовані на підтримку малозабезпечених верств населення, внутрішньо переміщених осіб, зарплати вчителям і лікарям.

+9
Термин "заводы" этим ребятам непонятен. Что-нибудь полегче -Министерство цифровой мастурбации, шашлыки там какие-нибудь
25.11.2022 23:23 Відповісти
+7
Це просто казка!!!

Сидиш, ****** у відосиках, ****** бабло, а Захід оплачує весь цей бенкет. Пацани прийшли до успіху.
26.11.2022 00:19 Відповісти
+4
Неначасі,ненагнітайте!
25.11.2022 23:24 Відповісти
может пора уже помогать бизнесу ，может пора уже запускать заводы ? На период войны отмените все налоги для малого бизнеса!!!
25.11.2022 23:17 Відповісти
Термин "заводы" этим ребятам непонятен. Что-нибудь полегче -Министерство цифровой мастурбации, шашлыки там какие-нибудь
25.11.2022 23:23 Відповісти
Неначасі,ненагнітайте!
25.11.2022 23:24 Відповісти
Допомоги Заходу вистачить на пенсії і зарплати у наступному році, для "мудрого наріду,котрий наголосував "зе-лідорів", "лиш би не Порошенко"
25.11.2022 23:45 Відповісти
У деяких міністрів зарплатня під пару сотен тисяч грн щомісяця, у деяких більше, про суддівські пенсії вже не знає тільки сліпий.
26.11.2022 01:27 Відповісти
Хтось обов'язково прибарахлиться.
26.11.2022 00:00 Відповісти
на зарплати і пенсії КОМУ?
26.11.2022 00:09 Відповісти
Це просто казка!!!

Сидиш, ****** у відосиках, ****** бабло, а Захід оплачує весь цей бенкет. Пацани прийшли до успіху.
26.11.2022 00:19 Відповісти
100 процентов
26.11.2022 08:54 Відповісти
Вже захід утримує українських чиновників. А якщо захід не дасть грошей, то що бюрократи без зарплати будуть сидіти
26.11.2022 00:30 Відповісти
БЗДІЖенці батальйонів Відень та Монако
теж щомісяця отримують державну підтримку, дякуючи урядовцям‼️🇺🇦⚔️❤️🤔😡🤬👏👏‼️🇺🇦⚔️❤️💸💵
26.11.2022 00:35 Відповісти
Ну шо депутатам та суддям будуть зарплати та пенсіі - ніхто й не сумнівається
26.11.2022 00:53 Відповісти
Уже поверили "Кожен українець має змогу завезти генератори, акумулятори без податків"

А по факту, почта сразу говорит - что это не касается посылок, а касается тех кто пересекает границу лично.

Т.е. КМУ поделил всех на тех кто может съездить за генератором в ЕС и тех кто не может.

Потом оказалось, что тех кто может выехать, и привезти генератор - таможня все равно требует оплатить налоги, мол КМУ както неверно принял постановление.

Теперь Шмыгаль советует всем жаловаться в СБУ, если таможня требует уплатить налоги.

Вот это КМУ во главе с таким профи, которые не могут принять по нормальному постановление, чтобы работало без вопросов, а если возникают вопросы - то все сваливают на обычных граждан, идите и решайте сами свои проблемы.
26.11.2022 00:59 Відповісти
а ви нащо тоді?
показати весь коментар
Допомоги Заходу вистачить на пенсії і зарплати у наступному році, - Шмигаль
НУ І ЩО ШО ЖИВЕМО ЗА РАХУНОК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ США - ГОЛОВНЕ ЩО АСФАЛЬТ
КЛАЛИ ТРИ РОКИ ПІДРЯД 🤣
ЗСУ орли, а орлам грощі не потрібні 😆
26.11.2022 01:24 Відповісти
Значить і на наступних виборах голосуватимемо за іноземних кандидатів, а не за Зєлєбенів. 😁
26.11.2022 04:49 Відповісти
и на зарплаты вам ублюдочным тварям хватит...вот мрази...
26.11.2022 08:52 Відповісти
Бюджетникам выделяют на зарплаты, но они не работают!!! Минрегион на обращения решить вопрос в Киеве, отвечает, ничем не можем помочь, в стане война
26.11.2022 09:04 Відповісти
Шмигаль!… я знаходжусь у Польщі в якості біженця. Перестала на карту надходити пенсія. У банку кажуть що треба приіхати в Харків і пройти ідентифікацію. Іншого варіанту нема. Знущаетесь над пенсіонерами?
26.11.2022 11:59 Відповісти
 
 