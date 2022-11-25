Допомоги Заходу вистачить на пенсії і зарплати у наступному році, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив українське суспільство, що всі соціальні програми 2023 року будуть виконані.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 25 листопада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Шмигаль назвав надійними партнерами США, Канаду та країни Євросоюзу, які надали Україні потужну макрофінансову допомогу, що є справжнім проявом солідарності з українцями.

Так, Європарламент схвалив виділення макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро у 2023 році. Ці кошти підуть на покриття всіх соціальних бюджетних видатків - пенсій, зарплат бюджетникам, допомогу ВПО та людям з інвалідністю тощо. Крім того, США виділили Україні 4,5 млрд доларів у вигляді грантів для прямої бюджетної підтримки. Ці кошти також призначені на забезпечення соціальних програм.

"Загалом від американських партнерів цьогоріч ми вже отримали 13 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. Ці кошти допомагають нам зміцнити економіку та забезпечити надання основних державних послуг", - зауважив прем'єр.

Уряд Канади випустить у 2023 році п'ятирічні облігацій Ukraine sovereignty bonds. Обсяг цінних паперів становить 500 млн канадських доларів, і вони допоможуть Україні профінансувати першочергові видатки, зокрема соціальні.

"Важливо, що кожен зможе долучитися до підтримки нашої держави, придбавши цінні папери. Такий інструмент є ефективним і яскравим проявом міжнародної солідарності з Україною", - підкреслив Шмигаль.

Крім того, сьогодні, 25 листопада, уряд ухвалив рішення про залучення ще 500 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Це частина великого проєкту підтримки державних видатків для забезпечення стабільного держуправління. Кошти будуть спрямовані на підтримку малозабезпечених верств населення, внутрішньо переміщених осіб, зарплати вчителям і лікарям.