В подразделениях противника на Луганщине большое количество потерь. Гражданские больницы завалены ранеными, а морги – трупами, - Генштаб

Отмечается большое количество потерь в подразделениях противника, действующих в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, на временно захваченной территории области увеличилось количество гражданских больниц, используемых врагом для лечения исключительно российских военных.

"Для гражданского населения региона медицинские услуги становятся все менее доступными. Больницы населенных пунктов Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами мертвых захватчиков", – говорится в сообщении.

Также Генштаб подтверждает потери противника за 24 ноября на временно оккупированной части Запорожской области.

"В городе Мелитополь уничтожен склад боеприпасов оккупантов, около 50 человек получили ранения разной степени тяжести. Два склада были уничтожены в Васильевском районе. Здесь до 130 оккупантов ранены, также уничтожены 7 единиц военной техники разного типа. Количество ликвидированного личного состава врага уточняется", - говорится в сообщении.

Читайте также: На Донетчине идут тяжелые бои, на Луганщине - понемногу двигаемся, на Херсонщине сокращаем боевой потенциал врага, - Зеленский

Луганщина має бути перейменована y Meatgrinderщина.
26.11.2022 07:24 Ответить
26.11.2022 07:25 Ответить
Війна буде до останнього дамбасянина.
26.11.2022 08:04 Ответить
Природній відбір
26.11.2022 09:12 Ответить
Та й куй на них. Знайшли тему для обговорення.
26.11.2022 08:37 Ответить
Яка гарна новина!
26.11.2022 09:13 Ответить
"ані ето самі хатєлі....раSSію...умірєть за раZZію...і камні с нєба..."- мрії збуваються!....

тільки побільше 200-х і 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
26.11.2022 11:35 Ответить
 
 