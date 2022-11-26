РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9325 посетителей онлайн
Новости
5 854 19

СБУ задержала в Киеве коллаборанта, призивавшего к поддержке действий России

колаборант

Мужчина распространял в интернете сообщения с отрицанием вооруженной агрессии РФ и призывал к поддержке действий оккупантов.

Об этом сообщили в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Пропагандист создал и администрировал каналы в Telegram, YouTube и Facebook. Здесь коллаборант публиковал видео и текстовые обращения о своей антиукраинской позиции, называя украинские власти фашистскими, а также открыто поддерживал военную агрессию РФ", - говорится в сообщении.

Мужчина выкладывал в общий доступ материалы о победе "русского мира", "освобождении" Украины россиянами и якобы скорой смене украинской власти.

Также он переписывался в запрещенных в Украине российских соцсетях с гражданами России, в том числе военнослужащим армии РФ.

Смотрите также: В Киеве задержан российский агент, прибывший из Крыма готовить диверсии, - СБУ. ФОТО

При обыске у мужчины изъяли компьютерную технику, флешки, телефоны и наступательную осколочную гранату.

Ему сообщили о подозрении в коллаборации деятельности и незаконном обращении с оружием. Задержанному грозит до 7 лет за решеткой.

СБУ задержала в Киеве коллаборанта, призивавшего к поддержке действий России 01

СБУ задержала в Киеве коллаборанта, призивавшего к поддержке действий России 02
СБУ задержала в Киеве коллаборанта, призивавшего к поддержке действий России 03

Автор: 

Киев (26142) СБУ (20435) коллаборационизм (911)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Шкодую про одне - що не я перший знайшов цю гниду.
показать весь комментарий
26.11.2022 11:31 Ответить
+8
Люди не бояться чи що?
Працюють внаглу на коцапів
показать весь комментарий
26.11.2022 11:30 Ответить
+8
это психическое расстройство, но сабж убежден, что это его убеждения, адвокат не станет его в этом разубеждать, прокурор тем более не захочет усомниться в его убеждениях, а судья даже открывать ККУ не станет - за две минуты оттарабанит на всю семёрочку.
показать весь комментарий
26.11.2022 11:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Люди не бояться чи що?
Працюють внаглу на коцапів
показать весь комментарий
26.11.2022 11:30 Ответить
это психическое расстройство, но сабж убежден, что это его убеждения, адвокат не станет его в этом разубеждать, прокурор тем более не захочет усомниться в его убеждениях, а судья даже открывать ККУ не станет - за две минуты оттарабанит на всю семёрочку.
показать весь комментарий
26.11.2022 11:44 Ответить
Шкодую про одне - що не я перший знайшов цю гниду.
показать весь комментарий
26.11.2022 11:31 Ответить
Як би була вища міра покарання - розстріл. То боялися б.
показать весь комментарий
26.11.2022 11:34 Ответить
Таких гнид вдосталь. Досі захоплюються ******. Що з такими робити? Публічно ні-ні, а серед сусідів продовжують славити його. І пику ні натовчешь, бо літня жінка
показать весь комментарий
26.11.2022 11:40 Ответить
За такі речі 7 років за мало, а після ув'язнення депортувати до мокшанських болота!!!
показать весь комментарий
26.11.2022 11:53 Ответить
Допригався отсосник руськоміра. Нажаль таких ****** дохрена- більшість скритих та є й активні. Відсотків 15-20 набереться дрочащих на Кремль та руськомир. Таких дєгєнєратів навіть бомбардування рашистів не вразумляє((
показать весь комментарий
26.11.2022 12:00 Ответить
Безграмотна людина працює в Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області , яка написала про "руській мір"замість "рускій".
Ру́ський - в українській мові такий, що відноситься до часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Русі або до її населення - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC) русі . . Під назвою «руські люди» , як правило, розуміли підлеглих Русі для позначення жителів саме https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C давньої Русі , середньовічної Київської держави, та до держав спадкоємців: «Королівства Русь» (Галицько-Волинського князівства), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9B Великого князівства Литовського та Руського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(1432%E2%80%941435) Великого князівства Руського XV ст., та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(1658%E2%80%941659) Великого князівства Руського що мало постати на теренах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Українського гетьманату , часто також вживається термін давньоруський / давньоукраїнський.
Слово руський не слід плутати з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. русский, тобто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіянин .
показать весь комментарий
26.11.2022 12:01 Ответить
Так подібним грішать не лише в СБУ. а й приміром колишній віце-прем'єр гуманітарного напряму !!! Микола Томенко. Та й інших вистачає...
показать весь комментарий
26.11.2022 13:08 Ответить
****** бы по тихому где то в посадке,прикопали .зачем 7 лет эту тварь кормить
показать весь комментарий
26.11.2022 12:03 Ответить
Бессмертный?"Горец"? Ша до задержания можно и не дожить...
показать весь комментарий
26.11.2022 12:08 Ответить
Їх треба знищувати! Скільки українців через отаких потвор загинуло? Досить зі зрадниками панькатися!!!
показать весь комментарий
26.11.2022 12:16 Ответить
Україна чекає на перемогу але перемога затягується через те що в Україні є багато людей які чекають на Русский МИР тому таких людей потрібно не то що засуджувати а знищувати
показать весь комментарий
26.11.2022 12:17 Ответить
Зразу на розмінування .
показать весь комментарий
26.11.2022 12:22 Ответить
страна должна знать своих хероев-фото в студию..
показать весь комментарий
26.11.2022 12:37 Ответить
Таких антимайдановцев 15-20%
показать весь комментарий
26.11.2022 16:45 Ответить
.

ось воно. воно просто хворе на голову.

https://youtu.be/dM71TugmMn8
показать весь комментарий
26.11.2022 18:34 Ответить
отрезать язык твари райха фашистии
показать весь комментарий
26.11.2022 20:05 Ответить
Таких уйobків треба на розмінування відправляти.
показать весь комментарий
26.11.2022 22:26 Ответить
 
 