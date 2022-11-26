СБУ задержала в Киеве коллаборанта, призивавшего к поддержке действий России
Мужчина распространял в интернете сообщения с отрицанием вооруженной агрессии РФ и призывал к поддержке действий оккупантов.
Об этом сообщили в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"Пропагандист создал и администрировал каналы в Telegram, YouTube и Facebook. Здесь коллаборант публиковал видео и текстовые обращения о своей антиукраинской позиции, называя украинские власти фашистскими, а также открыто поддерживал военную агрессию РФ", - говорится в сообщении.
Мужчина выкладывал в общий доступ материалы о победе "русского мира", "освобождении" Украины россиянами и якобы скорой смене украинской власти.
Также он переписывался в запрещенных в Украине российских соцсетях с гражданами России, в том числе военнослужащим армии РФ.
При обыске у мужчины изъяли компьютерную технику, флешки, телефоны и наступательную осколочную гранату.
Ему сообщили о подозрении в коллаборации деятельности и незаконном обращении с оружием. Задержанному грозит до 7 лет за решеткой.
Працюють внаглу на коцапів
Ру́ський - в українській мові такий, що відноситься до часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Русі або до її населення - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC) русі . . Під назвою «руські люди» , як правило, розуміли підлеглих Русі для позначення жителів саме https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C давньої Русі , середньовічної Київської держави, та до держав спадкоємців: «Королівства Русь» (Галицько-Волинського князівства), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9B Великого князівства Литовського та Руського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(1432%E2%80%941435) Великого князівства Руського XV ст., та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(1658%E2%80%941659) Великого князівства Руського що мало постати на теренах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Українського гетьманату , часто також вживається термін давньоруський / давньоукраїнський.
Слово руський не слід плутати з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. русский, тобто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіянин .
ось воно. воно просто хворе на голову.
