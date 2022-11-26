СБУ задержала в Киеве коллаборанта, призивавшего к поддержке действий России

Мужчина распространял в интернете сообщения с отрицанием вооруженной агрессии РФ и призывал к поддержке действий оккупантов.

Об этом сообщили в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Пропагандист создал и администрировал каналы в Telegram, YouTube и Facebook. Здесь коллаборант публиковал видео и текстовые обращения о своей антиукраинской позиции, называя украинские власти фашистскими, а также открыто поддерживал военную агрессию РФ", - говорится в сообщении.

Мужчина выкладывал в общий доступ материалы о победе "русского мира", "освобождении" Украины россиянами и якобы скорой смене украинской власти.

Также он переписывался в запрещенных в Украине российских соцсетях с гражданами России, в том числе военнослужащим армии РФ.

При обыске у мужчины изъяли компьютерную технику, флешки, телефоны и наступательную осколочную гранату.

Ему сообщили о подозрении в коллаборации деятельности и незаконном обращении с оружием. Задержанному грозит до 7 лет за решеткой.



