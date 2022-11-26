Последствия вражеских обстрелов Харьковщины. ФОТОрепортаж
Оккупанты в очередной раз обстреляли Чугуевский и Купянский районы Харьковщины. По данному факту начато производство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
При процессуальном руководстве Чугуевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.
По данным следствия, 25 ноября около 17:00 военные страны-агрессора нанесли ракетный удар по Чугуеву. Повреждено нежилое помещение. По предварительной информации, оккупанты выпустили по городу ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ.
"26 ноября около 1:00 ночи российские военные обстреляли Купянск, произошло возгорание гаражей. Утром российские военные ВС РФ осуществили минометный обстрел города. Повреждены частные дома, пострадали три человека. Около 10:00 враг из РСЗО обстрелял Волчанск. Повреждены жилые дома, частные автомобили, складские помещения", - говорится в сообщении.
Прокуроры совместно со следователями полиции проводят необходимые следственные действия.
