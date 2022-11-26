РУС
Последствия вражеских обстрелов Харьковщины. ФОТОрепортаж

Оккупанты в очередной раз обстреляли Чугуевский и Купянский районы Харьковщины. По данному факту начато производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Чугуевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 25 ноября около 17:00 военные страны-агрессора нанесли ракетный удар по Чугуеву. Повреждено нежилое помещение. По предварительной информации, оккупанты выпустили по городу ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

"26 ноября около 1:00 ночи российские военные обстреляли Купянск, произошло возгорание гаражей. Утром российские военные ВС РФ осуществили минометный обстрел города. Повреждены частные дома, пострадали три человека. Около 10:00 враг из РСЗО обстрелял Волчанск. Повреждены жилые дома, частные автомобили, складские помещения", - говорится в сообщении.

Прокуроры совместно со следователями полиции проводят необходимые следственные действия.

Последствия вражеских обстрелов Харьковщины 01

Последствия вражеских обстрелов Харьковщины 02
Последствия вражеских обстрелов Харьковщины 03
Последствия вражеских обстрелов Харьковщины 04
Последствия вражеских обстрелов Харьковщины 05
Последствия вражеских обстрелов Харьковщины 06

обстрел (29653) Харьковщина (5577) Офис Генпрокурора (2643) Купянск (779)
