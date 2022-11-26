Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

Окупанти вкотре обстріляли Чугуївський та Куп’янський райони Харківщини. За даним фактом розпочато провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 25 листопада близько 17:00 військові країни-агресора завдали ракетний удар по Чугуєву. Пошкоджено нежитлове приміщення. За попередньою інформацією, окупанти випустили по місту ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

"26 листопада близько 1:00 ночі російські військові обстріляли Куп‘янськ, відбулось займання гаражів. Вранці російські військові ЗС РФ здійснили мінометний обстріл міста. Пошкоджено приватні будинки, постраждали три людини. Близько 10:00 ворог з РСЗВ обстріляв Вовчанськ. Пошкоджено житлові будинки, приватні автомобілі, складські приміщення", - йдеться у повідомленні.

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.











