Украинские пограничники начали работать на восточной границе Эстонии

В субботу на восточной границе Эстонии приступили к работе пять украинских пограничников, которые помогают местным коллегам и при необходимости принимают участие в опросе тех, кто пересекает границу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ERR.

Украинские пограничники прибыли на эстонскую границу при содействии европейского агентства по охране границ Frontex. Они работают на пограничных пунктах Нарва и Лухамаа, где наблюдают за контролем на эстонской границе.

Пограничники Эстонии смогут воспользоваться опытом украинских коллег и лучше понять путь прибывающих из Украины беженцев, а также их дальнейшее направление и эффективнее оказывать помощь.

На основании дополнительной информации, проверенной украинскими чиновниками, эстонские пограничники смогут быстрее принимать решение о разрешении пересекать границу и оказывать помощь беженцам.

По словам главы отдела пограничной охраны Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева, департамент искал разные способы привлечения украинских коллег к восточной границе Эстонии, и он рад, что это стало реальностью при поддержке Frontex.

"Нашим пограничникам и помогающим им Frontex на восточной границе приходится нелегко: ежедневно среди сотен людей они должны выделять тех, кто действительно спасается бегством от войны, и тех, кто не имеет права приезжать в Эстонию. Украинские пограничники могут помочь нам знаниями и информацией", - отметил Беличев.

Украинские коллеги будут работать в Эстонии сначала месяц, после чего будет принято решение о продлении их командировки.

Командировку украинских пограничников оплачивает Frontex.

Atlov kacapov i hahlov , ooo nice , a to mnogie ukrainci mozhet nipapastj v programmi pitrimki iz za etoi sheluhi !
26.11.2022 15:09 Ответить
Сразу и отлавливать тайных агентов из числа засланных лугандонцев,а заодно и припровождать в Украину. А кому и повестку вручить чтобы по европам не скитались. Зря они эту новость написали. Така була би гарна несподіванка .
26.11.2022 15:24 Ответить
скоріше ті прикордонники навчать естонців брати хабарі
26.11.2022 15:39 Ответить
Мабуть вони не тільки в Естонії, а на всіх переходах Європи з роіссю. Новина про Естонію.
26.11.2022 15:53 Ответить
Повестку? Если он уже добрался до Эстонии, то он этой повесткой подотрется только.
26.11.2022 17:58 Ответить
Може Стрєлков(Диркін) попадеться.
26.11.2022 15:34 Ответить
Не впускайте в Эстонію та взагалі в Європу кримчан та жителів ДНР/ЛНР. Ця пі с дота сиділа там до останнього та раділа руйнуванню українських земель, а зараз злякавшись воєнних дій зразу на Захід тікає. Чому не в кацапстан, а в нєнавістную гейропу? Зараз, злякавшись негараздів, достали із схованок українські паспорти та їдуть одержувати допомогу від своїх політичних ворогів. Такіх треба виявляти ще на кордоні, а також виперти до москви і тих які вспіли проникнути на Захід.
26.11.2022 16:00 Ответить
Надо было роту азовцев отправить,что бы орки к границе даже подходить боялись.
26.11.2022 16:15 Ответить
Хорошее решение, такие пути эвакуации наших диверсантов (и хороших русских, кто взорвал завод или ликвидировал биоцели) весьма необходимы. Чтобы иметь тропу, куда можно выйти, сдаться погранцам и те смогут убедиться, что их нужно принять.
26.11.2022 16:36 Ответить
 
 