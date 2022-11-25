России теперь сложнее наступать, она потратила две трети боеприпасов, – разведка Эстонии
Россия уже израсходовала в Украине две трети своего запаса боеприпасов и поэтому вынуждена снизить наступательную активность.
Об этом сообщил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг, сообщает ERR.ee, передает Цензор.НЕТ.
На пресс-конференции в Минобороны Эстонии Гросберг сказал, что РФ "потратила примерно две трети находившихся у нее боеприпасов или чуть меньше этого".
Это, по его мнению, привело к тому, что в последние недели наблюдается снижение наступательной активности российских подразделений в Украине.
При "экономном расходовании боеприпасов" России хватит ресурса для ограниченных операций еще примерно на месяц, сказал Гросберг. По его оценке, Россия сейчас занимается накоплением боеприпасов для весенних атак.
С дефицитом боеприпасов в России глава эстонской разведки связал попытки Кремля получить ракеты и беспилотники в Иране и Северной Корее.
Гросберг также отметил, что приближающаяся зима вносит серьезные изменения в ход военных действий. Он сказал, что земля размокла из-за дождей и не позволяет широко использовать тяжелую технику, а снижение атмосферного давления, дожди и низкая облачность ограничивают применение воздушных средств.
По его мнению, по этой причине военные операции могут проводиться только небольшими подразделениями и на ограниченной территории. Такие условия в настоящее время больше благоприятствуют оборонительным действиям и менее благоприятны для начала наступательных операций.
Гросберг ожидает, что земля может промерзнуть в середине декабря, после чего масштабные военные действия могут возобновиться.
Разведка Эстонии также считает, что Кремль хотел бы использовать предложенные им Киеву переговоры, чтобы получить передышку в тяжелой для него ситуации и подготовиться к новому нападению.
