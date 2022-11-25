РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9109 посетителей онлайн
Новости Война
5 994 14

России теперь сложнее наступать, она потратила две трети боеприпасов, – разведка Эстонии

марго,гросберг

Россия уже израсходовала в Украине две трети своего запаса боеприпасов и поэтому вынуждена снизить наступательную активность.

Об этом сообщил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг, сообщает ERR.ee, передает Цензор.НЕТ.

На пресс-конференции в Минобороны Эстонии Гросберг сказал, что РФ "потратила примерно две трети находившихся у нее боеприпасов или чуть меньше этого".

Это, по его мнению, привело к тому, что в последние недели наблюдается снижение наступательной активности российских подразделений в Украине.

Читайте также: Иностранные компании продолжают производить чипы для российских ракет, - ГУР МО. ПЕРЕЧЕНЬ

При "экономном расходовании боеприпасов" России хватит ресурса для ограниченных операций еще примерно на месяц, сказал Гросберг. По его оценке, Россия сейчас занимается накоплением боеприпасов для весенних атак.

С дефицитом боеприпасов в России глава эстонской разведки связал попытки Кремля получить ракеты и беспилотники в Иране и Северной Корее.

Гросберг также отметил, что приближающаяся зима вносит серьезные изменения в ход военных действий. Он сказал, что земля размокла из-за дождей и не позволяет широко использовать тяжелую технику, а снижение атмосферного давления, дожди и низкая облачность ограничивают применение воздушных средств.

По его мнению, по этой причине военные операции могут проводиться только небольшими подразделениями и на ограниченной территории. Такие условия в настоящее время больше благоприятствуют оборонительным действиям и менее благоприятны для начала наступательных операций.

Читайте также: Эстония передаст Украине 27 автобусов и 13 генераторов, - Рейнсалу

Гросберг ожидает, что земля может промерзнуть в середине декабря, после чего масштабные военные действия могут возобновиться.

Разведка Эстонии также считает, что Кремль хотел бы использовать предложенные им Киеву переговоры, чтобы получить передышку в тяжелой для него ситуации и подготовиться к новому нападению.

Автор: 

армия РФ (20627) разведка (4228) Эстония (1543)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
та даже когда ВСУ вернут Донбас и Крым, ракеты русни надо чем то сбивать иначе ни заводов них..а не будет
показать весь комментарий
25.11.2022 17:57 Ответить
+7
От тут трошки оптимістично. Бо вони курви їх виробляють!
показать весь комментарий
25.11.2022 17:58 Ответить
+4
це ми вже багато разів чули.
показать весь комментарий
25.11.2022 17:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та даже когда ВСУ вернут Донбас и Крым, ракеты русни надо чем то сбивать иначе ни заводов них..а не будет
показать весь комментарий
25.11.2022 17:57 Ответить
Да уж )
показать весь комментарий
25.11.2022 17:58 Ответить
От тут трошки оптимістично. Бо вони курви їх виробляють!
показать весь комментарий
25.11.2022 17:58 Ответить
💯
показать весь комментарий
25.11.2022 17:59 Ответить
це ми вже багато разів чули.
показать весь комментарий
25.11.2022 17:59 Ответить
Ну тоді да не оскудіє рука, яка дає Хаймарси та снаряди для них!
показать весь комментарий
25.11.2022 18:01 Ответить
ґде-то для Бабченко осваивает Abrams
показать весь комментарий
25.11.2022 18:04 Ответить
еще бы убрать опасность поставок контрабасом ракет и дронов из ирана и от других "добродетелей"
показать весь комментарий
25.11.2022 18:06 Ответить
To nie sztuka zabić kruka
ani sowę trafić w głowę
ale sztuka całkiem świeża
gołą dupą siąść na jeża
показать весь комментарий
25.11.2022 18:07 Ответить
"...Який ти в чорта лицарь, коли голою сракою їжака не вб'ешь...."(c)
показать весь комментарий
25.11.2022 18:15 Ответить
звідкіля такі ідиотичні дані? в грудні, максимум січні, кацапи полізуть з ********, а ці ідіоти розповідають про закінчення всього у паРаші.
показать весь комментарий
25.11.2022 18:08 Ответить
Гарна новина.
Проте вони кажуть, що у рашистів 24 години на добу (у 4 зміни) зараз працюють заводи ВПК по виготовленню озброєння та ***********. Та кажуть, що з середини січня 2023 буде ще одна хвиля вже повної мобілізації (начебто є плани Пу призвати ще 2 млн).
Тобто нам не можна давати їм перепочинок.
Та за рахунок більш точної артилерії (та хаймарсів) знищувати всіх тут.
показать весь комментарий
25.11.2022 18:09 Ответить
- Товарищ сержант! Патроны кончились!
- Товарищ боец! Вы же коммунист!!!
...И пулемет застрочил опять... (с)
показать весь комментарий
25.11.2022 18:21 Ответить
Брехня чергова
показать весь комментарий
25.11.2022 18:22 Ответить
 
 