5 994 14

Росії тепер складніше наступати, вона витратила дві третини боєприпасів, - розвідка Естонії

марго,гросберг

Росія вже витратила в Україні дві третини свого запасу боєприпасів і тому змушена знизити наступальну активність.

Про такі дані повідомив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг, повідомляє ERR.ee, передає Цензор.НЕТ.

На пресконференції в міноборони Естонії Гросберг сказав, що РФ "витратила приблизно дві третини боєприпасів, що в неї були, або трохи менше цього".

Це, на його думку, призвело до того, що останніми тижнями спостерігається зниження наступальної активності російських підрозділів в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іноземні компанії продовжують виготовляти чипи для російських ракет, - ГУР МО. ПЕРЕЛІК

За "економного витрачання боєприпасів" Росії вистачить ресурсу для обмежених операцій ще приблизно на місяць, сказав Гросберг. За його оцінкою, Росія зараз займається накопиченням боєприпасів для весняних атак.

З дефіцитом боєприпасів у Росії глава естонської розвідки пов'язав спроби Кремля отримати ракети та безпілотники в Ірану та Північної Кореї.

Гросберг також зазначив, що наближення зими вносить серйозні зміни у хід воєнних дій. Він сказав, що земля розмокла через дощі і не дозволяє широко використовувати важку техніку, а зниження атмосферного тиску, дощі та низька хмарність обмежують застосування повітряних засобів.

На його думку, через це воєнні операції можуть проводитися лише невеликими підрозділами та на обмеженій території. Це сприяє оборонним операціям та незручно для наступальних дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія наполягатиме на максимальному обмеженні ціни на російську нафту, - глава МЗС Рейнсалу

Гросберг очікує, що земля може промерзнути в середині грудня, після чого масштабні воєнні дії можуть поновитися.

Розвідка Естонії також вважає, що Кремль хотів би використати запропоновані ним Києву переговори, щоб отримати перепочинок у важкій для нього ситуації та підготуватися до нового нападу.

Автор: 

армія рф (18780) розвідка (3925) Естонія (1736)
+7
та даже когда ВСУ вернут Донбас и Крым, ракеты русни надо чем то сбивать иначе ни заводов них..а не будет
показати весь коментар
25.11.2022 17:57
+7
От тут трошки оптимістично. Бо вони курви їх виробляють!
показати весь коментар
25.11.2022 17:58
+4
це ми вже багато разів чули.
показати весь коментар
25.11.2022 17:59
