Росії тепер складніше наступати, вона витратила дві третини боєприпасів, - розвідка Естонії
Росія вже витратила в Україні дві третини свого запасу боєприпасів і тому змушена знизити наступальну активність.
Про такі дані повідомив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг, повідомляє ERR.ee, передає Цензор.НЕТ.
На пресконференції в міноборони Естонії Гросберг сказав, що РФ "витратила приблизно дві третини боєприпасів, що в неї були, або трохи менше цього".
Це, на його думку, призвело до того, що останніми тижнями спостерігається зниження наступальної активності російських підрозділів в Україні.
За "економного витрачання боєприпасів" Росії вистачить ресурсу для обмежених операцій ще приблизно на місяць, сказав Гросберг. За його оцінкою, Росія зараз займається накопиченням боєприпасів для весняних атак.
З дефіцитом боєприпасів у Росії глава естонської розвідки пов'язав спроби Кремля отримати ракети та безпілотники в Ірану та Північної Кореї.
Гросберг також зазначив, що наближення зими вносить серйозні зміни у хід воєнних дій. Він сказав, що земля розмокла через дощі і не дозволяє широко використовувати важку техніку, а зниження атмосферного тиску, дощі та низька хмарність обмежують застосування повітряних засобів.
На його думку, через це воєнні операції можуть проводитися лише невеликими підрозділами та на обмеженій території. Це сприяє оборонним операціям та незручно для наступальних дій.
Гросберг очікує, що земля може промерзнути в середині грудня, після чого масштабні воєнні дії можуть поновитися.
Розвідка Естонії також вважає, що Кремль хотів би використати запропоновані ним Києву переговори, щоб отримати перепочинок у важкій для нього ситуації та підготуватися до нового нападу.
Проте вони кажуть, що у рашистів 24 години на добу (у 4 зміни) зараз працюють заводи ВПК по виготовленню озброєння та ***********. Та кажуть, що з середини січня 2023 буде ще одна хвиля вже повної мобілізації (начебто є плани Пу призвати ще 2 млн).
Тобто нам не можна давати їм перепочинок.
Та за рахунок більш точної артилерії (та хаймарсів) знищувати всіх тут.
- Товарищ боец! Вы же коммунист!!!
...И пулемет застрочил опять... (с)