Іноземні компанії продовжують виготовляти чипи для російських ракет, - ГУР МО. ПЕРЕЛІК
Росія продовжує закупляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.
Російські ракети не досягають цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи. Для скеровування ракет росія використовує власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС був створений в 1982 році на замовлення Міноборони СРСР. Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста.
В російській навігаційній системі є слабке місце – ГЛОНАСС залежить від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії. У російських ракетах та дронах встановлені мікрочипи іноземного виробництва з підтримкою ГЛОНАСС – зазвичай, це цивільні чипи, але росіяни використовують їх для військових цілей. Чипи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру", - йдеться в повідомлені.
У ГУР МО оприлюднили список іноземних компаній, які продовжують виробляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС:
- Linx Technologies (США);
- Broadcom (США);
- Qualcomm (США);
- Telit (США);
- Maxim Integrated (США);
- TRIMBLE (США);
- Cavli Wireless (США);
- u-blox AG (Швейцарія);
- STMicroelectronics (Швейцарія);
- Sierra Wireless (Канада);
- NovAtel (Канада);
- Septentrio (Бельгія);
- Antenova (Британія).
"росія, у свою чергу, продовжує закупляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам. Вони застосовуються щонайменше в таких видах зброї, як-от: безпілотники "Орлан-10" та Shahed-136, РСЗВ "Торнадо-С" та "Смерч", ракети "Іскандер", "Калібр" та "Кинджал", а також авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31. Без чипів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку. Експортний контроль та контроль з боку виробників у такому випадку не подіє, адже росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій.
Іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність росії, припинити виробляти чипи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв". - підсумували в ГУР МО.
Со смартфонов они не снятые - они поставляются обычными себе партиями.
А насчет "назначения" - вообще пофигу. Не могу сказать где конкретно, но в военной технике производства "Моторолы" тоже стоят чипы общего назначения, и что с того ?
Ракета летит ? Летит. Прилетает ? Прилетает. Взрывается ? Взрывается. Значит обещанные санкции не работают, и точка.
Золоті єврейські зуби з радістю купувала.
або ""гроші не пахнуть""
навіть у будь-якій ********** конторі, ну майже завжди, є певний, часто пристойний, особливо перед війною у доброго госпідарника, запас ЗІПу, тим більше у всесвітньовідомих "рогах та копитах" Московії..
іноді краще промовчати, особливо коли у самих "зебуданових" рильце у пір'ї
напевне що американські ракети вміють і по глонасс орієнтуватися
інша справа, що під час війни могли б продавати на експорт "кастрірований варіант" мікросхем, але не хочуть
цікаво, а що заважає qualcomm прибрати підтримку глонасс ? це ж просто перепрошивка ROM на "заглушки" і не треба запускати якийсь новий цикл виробництва.
Обравши президентом зенепотріб не варто докоряти іншим націям.
Знаю історію сьогодення, коли одна компанія зібрала з бажаючих попередню оплату на генератори та привезла фуру з-за кордону, але приїхали столичні ділки, заплатили подвійну ціну, і фура поїхала до столиці.
Думаю, з чіпами те саме.
Гроші ж не пахнуть?..