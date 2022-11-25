Іноземні компанії продовжують виготовляти чипи для російських ракет, - ГУР МО. ПЕРЕЛІК

Росія продовжує закупляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Російські ракети не досягають цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи. Для скеровування ракет росія використовує власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС був створений в 1982 році на замовлення Міноборони СРСР. Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста.

В російській навігаційній системі є слабке місце – ГЛОНАСС залежить від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії. У російських ракетах та дронах встановлені мікрочипи іноземного виробництва з підтримкою ГЛОНАСС – зазвичай, це цивільні чипи, але росіяни використовують їх для військових цілей. Чипи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру", - йдеться в повідомлені.

Читайте: Через російський ракетний обстріл тимчасово знеструмлені всі АЕС та більшість ТЕС і ГЕС, - Міненерго

У ГУР МО оприлюднили список іноземних компаній, які продовжують виробляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС:



- Linx Technologies (США);

- Broadcom (США);

- Qualcomm (США);

- Telit (США);

- Maxim Integrated (США);

- TRIMBLE (США);

- Cavli Wireless (США);

- u-blox AG (Швейцарія);

- STMicroelectronics (Швейцарія);

- Sierra Wireless (Канада);

- NovAtel (Канада);

- Septentrio (Бельгія);

- Antenova (Британія).

"росія, у свою чергу, продовжує закупляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам. Вони застосовуються щонайменше в таких видах зброї, як-от: безпілотники "Орлан-10" та Shahed-136, РСЗВ "Торнадо-С" та "Смерч", ракети "Іскандер", "Калібр" та "Кинджал", а також авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31. Без чипів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку. Експортний контроль та контроль з боку виробників у такому випадку не подіє, адже росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій.

Іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність росії, припинити виробляти чипи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв". - підсумували в ГУР МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готуватиметься до наступного масованого удару по Україні близько тижня, - розвідка