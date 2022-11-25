УКР
Іноземні компанії продовжують виготовляти чипи для російських ракет, - ГУР МО. ПЕРЕЛІК

чіп

Росія продовжує закупляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Російські ракети не досягають цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи. Для скеровування ракет росія використовує власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС був створений в 1982 році на замовлення Міноборони СРСР. Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста.

В російській навігаційній системі є слабке місце – ГЛОНАСС залежить від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії. У російських ракетах та дронах встановлені мікрочипи іноземного виробництва з підтримкою ГЛОНАСС – зазвичай, це цивільні чипи, але росіяни використовують їх для військових цілей. Чипи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру", - йдеться в повідомлені.

Читайте: Через російський ракетний обстріл тимчасово знеструмлені всі АЕС та більшість ТЕС і ГЕС, - Міненерго

У ГУР МО оприлюднили список іноземних компаній, які продовжують виробляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС:

- Linx Technologies (США);
- Broadcom (США);
- Qualcomm (США);
- Telit (США);
- Maxim Integrated (США);
- TRIMBLE (США);
- Cavli Wireless (США);
- u-blox AG (Швейцарія);
- STMicroelectronics (Швейцарія);
- Sierra Wireless (Канада);
- NovAtel (Канада);
- Septentrio (Бельгія);
- Antenova (Британія).

"росія, у свою чергу, продовжує закупляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам. Вони застосовуються щонайменше в таких видах зброї, як-от: безпілотники "Орлан-10" та Shahed-136, РСЗВ "Торнадо-С" та "Смерч", ракети "Іскандер", "Калібр" та "Кинджал", а також авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31. Без чипів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку. Експортний контроль та контроль з боку виробників у такому випадку не подіє, адже росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій.

Іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність росії, припинити виробляти чипи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв". - підсумували в ГУР МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готуватиметься до наступного масованого удару по Україні близько тижня, - розвідка

крилаті ракети (1096) розвідка (3925) ракети (4183) росія (67900)
+37
Швейцарія буде виготовляти і продавати чіпи навіть напряму, це країна-шлюха.
Золоті єврейські зуби з радістю купувала.
25.11.2022 12:52 Відповісти
+25
а я говорил,что эти все санкции это филькина грамота, сколько лет Иран под санкциями,а в итоге,когда сбили шахед и посмотрели что там внутри,оказалось что 70% комплектующих из США
25.11.2022 12:59 Відповісти
+19
Деньги не пахнут...и плевать эти фирмы хотели на все и на вся....
25.11.2022 12:50 Відповісти
Більш за все, що ці чіпи не військового призначення, а зняті зі смартфонів і іншої техніки, якої можна закупити обхідними шляхами купу
25.11.2022 12:54 Відповісти
То что обходными путями можно - факт. Но не надо было тогда вопить про жесткие работающие санкции, если они не работают.

Со смартфонов они не снятые - они поставляются обычными себе партиями.

А насчет "назначения" - вообще пофигу. Не могу сказать где конкретно, но в военной технике производства "Моторолы" тоже стоят чипы общего назначения, и что с того ?

Ракета летит ? Летит. Прилетает ? Прилетает. Взрывается ? Взрывается. Значит обещанные санкции не работают, и точка.
25.11.2022 18:18 Відповісти
бізнес на крові
25.11.2022 12:54 Відповісти
Вы на Европу не гоните!нельзя!она нам деньги даёт на войну! спасибо ей!
25.11.2022 15:17 Відповісти
Evropa ne pri čem. V spiske odni xazarskie kontory.
25.11.2022 17:18 Відповісти
Вася, що ти гониш!
26.11.2022 00:31 Відповісти
ничего личного - только бизнес (с)
25.11.2022 12:57 Відповісти
Я такої ж думки. Ракета з бойвою частиною в пів тони в тротиловому еквіваленті по кацапстані - то є найкраща санкція.
25.11.2022 13:44 Відповісти
Передрук інфи америкосів, вони стежать за цим буквально. Америкоси володіють патентом, роблять станки і цим з нуля ведуть контроль. Така інформація не під силу навіть ГУР МО України
25.11.2022 13:00 Відповісти
Слово "америкоси" вживають лише в бидлостані і мабуть серед колаборантів.
25.11.2022 14:20 Відповісти
Я вживаю вигаданий термін "америкоїди". І що з того?
25.11.2022 20:19 Відповісти
Трохи історії. Сталін випадково взнав, що його в листуванні Черчіль називає ."дядя Джо". Сталін страшно образився і пожалівся Рузвельту. Той запропонував Черчілю погасити роздратування Сталіна. Черчіль написав листа, де повідомив, що це не образа, росіяни ж називають лайливо Америку Дядя Сєм. Сталін порахував конфлікт вичерпаним.
26.11.2022 02:12 Відповісти
Эти фирмы официально кацапам ничего не продают, а это чипы в обычной бытовой технике, которая выпускается миллионами. Такие поставки нереально проконтролировать и перекрыть каналы поставок, даже если оградить рашку со всех сторон забором из колючей проволки, все равно найдут способ через забор перебросить.
25.11.2022 13:03 Відповісти
Побутова технікапідтримує ГЛОНАСС?
25.11.2022 23:57 Відповісти
И GPS и Бэйдоу и Галлилео заодно.
26.11.2022 08:08 Відповісти
А в Україні, так само працює філія фсб: кацапський сатанат!
25.11.2022 13:04 Відповісти
побачимо реакцію "партнерів"
або ""гроші не пахнуть""
25.11.2022 13:04 Відповісти
Наша ГУР для Зеле написала чергове вкидання. А ми подивимося на реакцію американців ?
26.11.2022 06:54 Відповісти
Вони моглиби переробити свої чіпи, але це для них катастрофа замінити всю лінійку на нові. Та до тогож марна справа - якщо вони будуть продавати чіпи лише з GPS, то ракета будет наводитись по GPS.
25.11.2022 13:05 Відповісти
GPS можно временно отключать нат территорией атакуемой ракетами.
25.11.2022 16:03 Відповісти
Тогда нужно так же отключать Beidou и Galileo.
25.11.2022 18:35 Відповісти
Galileo можно отключить тоже. Beidou не знаю есть ли модули в смартфонах думаю нет там свои у китайцев разные заромочки.
25.11.2022 20:30 Відповісти
бат твенті бакс іс алвайс твенті бакс
25.11.2022 13:05 Відповісти
Це не виправдання, але на то вони і компанії щоб заробляти гроші. А що там державний завод "Мотор Січ" богулаєва виробив для кацапів більше 70 моторів на вертольоти і більше 30-ти на літаки, то то нічого?
25.11.2022 13:06 Відповісти
Порівняв США і напхану "ватніками" Україну.
25.11.2022 13:08 Відповісти
Отож. Замість фуфла,які називаються санкціями могли би покарати оці хитрожопі компашки.
25.11.2022 13:07 Відповісти
texas instruments (США) добавте, не соромтесь
25.11.2022 13:23 Відповісти
Maxim Integrated - це і є TI.
25.11.2022 15:10 Відповісти
sorry, то був Dallas Semicinducor, не TI - вони теж з Техасу.
25.11.2022 15:24 Відповісти
Ну так де ті "ванговики" котрі нам розповідають що в кацапів ракети скоро закінчаться? Вони закінчаться лише тоді коли заводи які їх виготовляють будуть розбомблені! Це в нас реально? Ні! Ось така хєрня немалята!
25.11.2022 13:25 Відповісти
ГУР, не дуже поспішайте зі звинуваченнями, аж так..
навіть у будь-якій ********** конторі, ну майже завжди, є певний, часто пристойний, особливо перед війною у доброго госпідарника, запас ЗІПу, тим більше у всесвітньовідомих "рогах та копитах" Московії..
іноді краще промовчати, особливо коли у самих "зебуданових" рильце у пір'ї
25.11.2022 13:28 Відповісти
Так продати їм чипи, які розвертають ракети після перетину кордону з Україною, але при тестових запусках "працювали як треба".
25.11.2022 13:34 Відповісти
або ще пофантазую - передають керування ЗСУ
25.11.2022 13:38 Відповісти
Очередная тупая зрада от ГУР. Какая поддержка Глонасса у тридцатилетнего чипа? О чем вы? Ау? К "Майнеру в носках" обратились бы, он бы вам всё рассказал, как чипы общего назначения закупаются. ))
25.11.2022 13:49 Відповісти
А Україна продовжує купувати мікрочіпи для безпілотників чи ракет?
25.11.2022 13:53 Відповісти
ФБР вообще упало в глазах, ложат все на Гос.Деп. США
25.11.2022 13:58 Відповісти
Хоч би не давали фото з мікросхемами, монтажем часів совка. Чи там є хоч якісь спеціалісти з ******** електроніки? Невже досі не розуміють, що зупинити масове виробництво мікросхем загального вжитку, торгівлю ними як відкриту, так і контрабандну - нереально і неможливо? Єдиний спосіб боротьби проти зброї - розробляти і виробляти свою, кращу.
25.11.2022 14:50 Відповісти
Когда то я сказал что ГЛОНАСС не миф это а реально работает система из 24 спутников. Над мной смеялись а потом забанили на 10 дней.
25.11.2022 14:53 Відповісти
ну і що сказати хотів ?

напевне що американські ракети вміють і по глонасс орієнтуватися

інша справа, що під час війни могли б продавати на експорт "кастрірований варіант" мікросхем, але не хочуть
25.11.2022 17:59 Відповісти
Сказать хотел что сейчас скажу что есть у них возможность делать чипы такие легко это и тоже забанят скажут пропаганда врага потомучто.
25.11.2022 20:26 Відповісти
ПЕКЕЛЬНЫ САНКЦІІ США
25.11.2022 14:57 Відповісти
Надо доработать чипы так, что бы на террораССее они не работали ... пускай руССоскот по звездам наводит свои гов@наракеты...
25.11.2022 15:27 Відповісти
Была бы цель и задача принята Западом, то и средства и методы прекратить поставки нашлись бы.
25.11.2022 15:32 Відповісти
На фотці чіп компанії Texas Instruments. Оскільки її немає навіть в списку підозрюванних які є в статті - можна нарватися на проблеми з дефамацією. @editor
25.11.2022 15:53 Відповісти
треба впарити їм партію чипів, які скерують ракети на Кремль.
25.11.2022 16:00 Відповісти
в СанДієго буквально "через вулицю" від qualcomm база "морських котиків" US MC.
цікаво, а що заважає qualcomm прибрати підтримку глонасс ? це ж просто перепрошивка ROM на "заглушки" і не треба запускати якийсь новий цикл виробництва.
25.11.2022 17:29 Відповісти
Через вулицю від Qualcomm може бути навіть бордель чи студія, де знімають "полуничку" для Pornhub. І що з того? Квалком приватна компанія, мета діяльності якої - отримання прибутку. Якщо це буде вигідно - продавптимуть свої чіпи хоч лисому дідьку.
25.11.2022 20:27 Відповісти
раша в будь якому випадку нападала б на Україну, але таку жорстоку війну 73 довбня обрали в 2019 році. На жаль, платити мусять всі, і дупоголові, і люди!
Обравши президентом зенепотріб не варто докоряти іншим націям.
25.11.2022 19:27 Відповісти
(США)
25.11.2022 19:38 Відповісти
Старе, як світ.
Знаю історію сьогодення, коли одна компанія зібрала з бажаючих попередню оплату на генератори та привезла фуру з-за кордону, але приїхали столичні ділки, заплатили подвійну ціну, і фура поїхала до столиці.
Думаю, з чіпами те саме.
Гроші ж не пахнуть?..
25.11.2022 20:26 Відповісти
А я, наївний, у свій час, продаючи через OLX б/в процесор для ПК за хорошу (для покупця) ціну, відмовив перекупу, що обіцяв кращу ціну, проте товар був обіцяний за меншу ціну першому з покупців )))
25.11.2022 20:30 Відповісти
Эксперты хреновы ржу немогу чипи из микроволновок
26.11.2022 00:43 Відповісти
 
 