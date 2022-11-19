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Эстония передаст Украине 27 автобусов и 13 генераторов, - Рейнсалу

естонія,руїни,візит,мартін,герем

Эстония планирует отправить в Украину 27 городских автобусов. Отдельно будет отправлено 13 электрогенераторов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, которое приводит ERR.

По его словам, в дополнение к военной и политической поддержке Украине также необходимо оказывать гуманитарную помощь, чтобы украинское общество могло как можно лучше функционировать, несмотря на войну.

"МИД Эстонии совместно с таллинскими властями также планирует в ближайшее время отправить в Украину два автомобиля скорой помощи", - говорится в сообщении.

Эстонское отделение клуба Lions сообщило, что будут куплены 13 электрогенераторов, которые отправят в Украину в ближайшие дни. Глава клуба Алар Ряст отметил, что помощь Украине должна непрерывно продолжаться, потому что украинцы борются за сохранение всей Европы.

Читайте также: У нас есть боеприпасы для отправки Украине, - глава МИД Эстонии Рейнсалу

Автор: 

помощь (7876) Эстония (1451) автобус (98)


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Топ комментарии
+14
Нє, мене одне прихвачує - ну ЗВІДКИ оті - ну півтори Полтавських області - черпають ресурси для допомоги Україні, що не подивишся - Есті, Есті, Есті....
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19.11.2022 21:12 Ответить
+10
Щиро дякуємо, Естоніє.
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19.11.2022 21:48 Ответить
+8
Дякуємо естонцям за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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19.11.2022 22:03 Ответить
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Нє, мене одне прихвачує - ну ЗВІДКИ оті - ну півтори Полтавських області - черпають ресурси для допомоги Україні, що не подивишся - Есті, Есті, Есті....
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19.11.2022 21:12 Ответить
Коли європейські чиновники високого рангу жиють у звичайних квартирах та послуговуються міським транспортом, то зайві грошики витратяться не на супер-яхти та не порозіпхаються по острівних банчиках.
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19.11.2022 21:16 Ответить
Від слова ТРЕБА.
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19.11.2022 22:13 Ответить
Щиро дякуємо, Естоніє.
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19.11.2022 21:48 Ответить
Дякуємо естонцям за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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19.11.2022 22:03 Ответить
A Estonia poplogodarit Ukrainu za muzhestvo i heroizm, kotoruju narod Ukrainy pokazyvajet vo voine za svoju i Evropiskuju tshest i svobodu! Slava Ukraini!
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19.11.2022 22:37 Ответить
Героям слава !,
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19.11.2022 22:43 Ответить
Щира подяка естонцям🇪🇪❤️
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19.11.2022 22:44 Ответить
Одне зелене падло завалило б Україну зброєю і генераторами, і це без папіка. Але ніт оплачує бидло ботів і за гроші держави, наші гроші
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19.11.2022 23:02 Ответить
Дякуємо! 🇺🇦🤝🇪🇪
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20.11.2022 01:59 Ответить
 
 