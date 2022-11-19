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Естонія передасть Україні 27 автобусів та 13 генераторів, - Рейнсалу

естонія,руїни,візит,мартін,герем

Естонія планує відправити в Україну 27 міських автобусів. Окремо буде надіслано 13 електрогенераторів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, яку наводить ERR.

За його словами, на додачу до військової та політичної підтримки Україні також необхідно надавати гуманітарну допомогу, щоб українське суспільство могло якнайкраще функціонувати, попри війну.

"МЗС Естонії спільно з талліннською владою також планує найближчим часом відправити в Україну два автомобілі швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

Читайте: В Естонії закликають збільшити обсяг підтримки України до 1% від ВВП Євросоюзу

Естонське відділення клубу Lions повідомило, що буде куплено 13 електрогенераторів, які відправлять в Україну найближчими днями. Голова клубу Алар Ряст зазначив, що допомога Україні має невпинно тривати, тому що українці борються за збереження всієї Європи.

Автор: 

допомога (8448) Естонія (1644) автобус (354)


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Топ коментарі
+14
Нє, мене одне прихвачує - ну ЗВІДКИ оті - ну півтори Полтавських області - черпають ресурси для допомоги Україні, що не подивишся - Есті, Есті, Есті....
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19.11.2022 21:12 Відповісти
+10
Щиро дякуємо, Естоніє.
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19.11.2022 21:48 Відповісти
+8
Дякуємо естонцям за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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19.11.2022 22:03 Відповісти
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Нє, мене одне прихвачує - ну ЗВІДКИ оті - ну півтори Полтавських області - черпають ресурси для допомоги Україні, що не подивишся - Есті, Есті, Есті....
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19.11.2022 21:12 Відповісти
Коли європейські чиновники високого рангу жиють у звичайних квартирах та послуговуються міським транспортом, то зайві грошики витратяться не на супер-яхти та не порозіпхаються по острівних банчиках.
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19.11.2022 21:16 Відповісти
Від слова ТРЕБА.
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19.11.2022 22:13 Відповісти
Щиро дякуємо, Естоніє.
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19.11.2022 21:48 Відповісти
Дякуємо естонцям за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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19.11.2022 22:03 Відповісти
A Estonia poplogodarit Ukrainu za muzhestvo i heroizm, kotoruju narod Ukrainy pokazyvajet vo voine za svoju i Evropiskuju tshest i svobodu! Slava Ukraini!
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19.11.2022 22:37 Відповісти
Героям слава !,
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19.11.2022 22:43 Відповісти
Щира подяка естонцям🇪🇪❤️
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19.11.2022 22:44 Відповісти
Одне зелене падло завалило б Україну зброєю і генераторами, і це без папіка. Але ніт оплачує бидло ботів і за гроші держави, наші гроші
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19.11.2022 23:02 Відповісти
Дякуємо! 🇺🇦🤝🇪🇪
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20.11.2022 01:59 Відповісти
 
 