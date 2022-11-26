УКР
Українські прикордонники почали працювати на східному кордоні Естонії

естонія

У суботу на східному кордоні Естонії розпочали роботу п’ять українських прикордонників, які допомагають місцевим колегам та за необхідності беруть участь у опитуванні тих, хто перетинає кордон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ERR.

Українські прикордонники прибули до естонського кордону за сприяння європейської агенції з охорони кордонів Frontex. Вони працюють на прикордонних пунктах Нарва та Лухамаа, де спостерігають за контролем на естонському кордоні.

Прикордонники Естонії зможуть скористатися досвідом українських колег і краще зрозуміти шлях біженців, які прибувають з України, а також їх подальший напрямок, та ефективніше надавати допомогу.

На підставі додаткової інформації, перевіреної українськими чиновниками, естонські прикордонники зможуть швидше ухвалювати рішення про дозвіл перетинати кордон та швидше надавати допомогу біженцям.

Читайте: Захід не має лякати поразка Росії у війні, - президент Естонії Каріс

За словами голови відділу прикордонної охорони Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерта Бєлічова, департамент шукав різні способи залучення українських колег до східного кордону Естонії, і він радий, що це стало реальністю за підтримки Frontex.

"Нашим прикордонникам і чиновникам Frontex, що допомагають їм, на східному кордоні доводиться нелегко: щодня серед сотень людей вони повинні виділяти тих, хто дійсно рятується втечею від війни, і тих, хто не має права приїжджати до Естонії. Українські прикордонники можуть допомогти нам знаннями та інформацією ", - зазначив Бєлічов.

Українські колеги працюватимуть в Естонії спочатку місяць, після чого буде ухвалено рішення про продовження їхнього відрядження.

Також читайте: Росії тепер складніше наступати, вона витратила дві третини боєприпасів, - розвідка Естонії

Відрядження українських прикордонників оплачує Frontex.

Держприкордонслужба ДПСУ (6435) кордон (4925) Естонія (1736)
