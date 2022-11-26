Вечером 26 ноября в стране могут увеличить количество отключений света, - Зеленский

Сегодня, 26 ноября, вечером в Украине могут увеличить количество отключений света, если потребление электроэнергии по стране вырастет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, энергетики продолжают восстановление системы, и сейчас появилось больше возможностей генерировать и поставлять электричество. Но этого все еще недостаточно для того, чтобы обеспечить полностью стабильные поставки.

"По состоянию на утро уже вдвое меньше абонентов, чем вчера вечером, было отключено от электричества. В 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более 100 тысяч абонентов в каждом из регионов. Если вечером потребление увеличится, количество отключений может увеличиться. Это еще раз свидетельствует о том, как важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально", – подчеркнул президент.

