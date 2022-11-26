Ввечері 26 листопада в країні можуть збільшити кількість відключень світла, - Зеленський
Сьогодні, 26 листопада, ввечері в Україні можуть збільшити кількість відключень світла, якщо споживання електроенергії по країні зросте.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
За його словами, енергетики продовжують відновлення системи і зараз з'явилося більше можливостей генерувати та постачати електрику. Але цього все ще недостатньо для того, щоб забезпечити повністю стабільне постачання.
"Станом на ранок вже вдвічі менше абонентів, ніж учора ввечері, було відключено від електрики. У 14 областях та у Києві все ще діють обмеження для більш ніж 100 тисяч абонентів у кожному з регіонів. Якщо ввечері споживання збільшиться, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз свідчить про те, як важливо зараз берегти енергію та споживати її раціонально", - наголосив президент.
Як думаєте навіщо? Вигнати з країни чи щоб підняти плату за кВт?
Але це переживемо. Он в сусідньону селі впали уламки ракети і люди без даху над головою залишились, добре хоч живі.
Кепсько без світла, але це не найгірше, що може трапитись. Тримаймося!
Розумієте що під олігократією вся Земля чи ні?
Бо більшість за це проголосували.
Це повинен хтось казати. Саме для тих, хто може деінде почати думати, що нащо нам той Крим і інші окуповані території і що можна всім цим поступитися заради світла в домівках.
Питання можуть бути до ДТЕК щодо швидкості ремонтів та вибору, що відключати, але 99% претензій повинно бути виключно до країни-терориста під теперішньою назвою "росія". А то тролі вже розганяють повсюди тему, що дуже погано жити без світла. Так, не дуже добре, але треба триматися.
Навіть в туалеті газету улюблену не почитаєш,почав в темноті шуршати думали шо то я грошу в бачку ховаю
Випадково Ваш комент не в Петросяна позичений??
Або з сусідами купити генератори
У відключеннях є лише один винуватий, його влучно назвали ******. У можливій "нерозумності" вибору, що саме відключати, звинувачувати можна владу на місцях та знову ж таки ДТЕК.
Ви, напевно, енергетик і можете перерахувати, у чому саме полягають помилки під час усунення пошкоджень інфраструктури?
2. Не забезпечують генераторами мікрорайони міст (чому б не під'єднати на час блекаута декілька будинків на ті ж самі 4 години?).
3. Не натиснули на ДТЕК, щоб ті усунули безлад з графіками та завчасно інформували людей про вимкнення і ввімкнення світла (вимикають коли захочуть - а якщо людині треба розпланувати свій день?)
4. Не встановили резервні системи живлення на сирени (атаки тривають вже не перший тиждень, а у них під час планових відімкнень сирени тупо не працюють)
5. Пунктів незламності явно не вистачає і вони не здатні забезпечити потреби всіх мешканців міст (до речі, про це можна було подбати ще влітку, але ніхто навіть і не чухався).
Коротше кажучи, ця так звана "влада" реагує на все по факту. Відбулося - починаємо щось робити. Заздалегідь ніхто нічого не планує.
2. Ви впевнені, що є достатня кількість генераторів достатньої потужності? Багато хто чомусь не розуміє, яку потужність потребують багатоквартирні будинки з їх електроплитами, чайниками, обігрівачами, старими телевізорами і лампами розжарювання. І скільки потрібно бензину для їх заправки.
3. Створіть петицію.
4. У спальних районах майже ніхто все одно не користується укриттями, та й самих укриттів майже немає. А магазини і подібні місця навряд чи орієнтуються по сиренах, там повинен бути інтернет.
5. А пункти незламності беруть електрику з повітря чи що? Якщо вони живляться від загальної мережі, то немає різниці, чи люди будуть вмикати техніку вдома, чи підуть до пунктів незламності і підключаться до тієї ж мережі, якій не вистачає потужності і яку по цій причині віялово вимигають. Якщо ж від генераторів - див. п. 2.
В України немає стільки грошей, щоб діяти на випередження і витрачати купу грошей на те, що теоретично може статись! Знаю, що Ви скажете - телемарафон! Тоді див. пункти 1 та 3.
2. А Ви знаєте точну кількість генераторів, які надає ЄС цій т.з. "владі". Їхні типи? Я - ні. Це по-перше. По-друге, на період блекауту треба встановити правила споживання електроенергії, що надається за допомогою генераторів. Бензином і всім іншим має опікуватися влада. Чи і це треба на плечі людкей перекласти? То для чого вона потрібна врешті-решт???
3. Див. п. 1
4. Ви з якого виміру пишете? Поживіть тут для початку, а потім поговоримо. Якщо сирена завиє завчасно, то я встигну ванну набрати хоча б. Щоб потім в чергах за водою не стояти. До речі, під час останнього обстрілу ця т.з. "влада" навіть не спромоглася забезпечити функціонуваеея всіх бюветів. Люди бігали з бутлями і шукали ле води набрати.
5. На те вони і пункти незламності, щоб їх було якомога більше, а світло та тепло там було цілодобов завдяки генераторам та теплогарматам.
Все тут є. Просто крадуть багато, в тому числі і гуманітраку. До речі, у нас це є овер і дофіга олігархів, які повтікали за кордон і там шикують на гроші, які вони вкрали тут. Ось ще одне джерело надходження коштів...
2. Базувати критику на незнанні - це так по-пострадянськи!
3. Див. п. 1.
4. Ви от закликаєте до дій на випередження. Наповнити водою 6-литрові бутилі можна, не чекаючи сирени.
5. Див. п. 2. Взагалі, прикольна позиція - мені байдуже як, але зробіть! Для початку потрібно дізнатись, чи це реалістично для нинішньої України, яка живе лише завдяки підтримці Заходу, а вже потім щось комусь закидати.
З такими "порадами" сидіть, шановний, у своїх станах з'єдночоних і не навіть не намагайтеся вдавати із себе експерта. У Вас це напрочуд погано виходить. Коментувати маєчю, яку Ви тут понаписували, у мене немає жодного бажання. І не через відсутність аргументів. Просто не хочу опускатися до Вашого рівня. Скористаюся порадою Семюеля Клеменса, яке починається зі слова never...
Якщо не працює ліфт - телефонуй службі ремонту ліфтів.
Чи теж треба чекати, допоки центральна влада сама дізнається про проблеми?
У нашої нинішньої влади купа величезних недоліків. Власне, після Помаранчевої революції найгіршим президентом з точки зору зовнішньої безпеки України був яник, а за ним слідом йде Зеленський. Коли звинувачення слушні - я їх підтримую. Але звинувачення, що центральна влада не вгледіла за чимось місцевим - це, вибачте, дурість.
І треба реалістично дивитись на альтернативні шляхи забезпечення електрикою, беручи до уваги, скільки електрики жере техніка у середній квартирі - електроплита, електрочайник, електрофен, електронагрівач.
Висновок - ні влада, ні Енерго випробування війною не пройшли, підготовка - ніяка.
НЕ РУКОБЛУДСТВУЙТЕ!