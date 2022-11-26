Ввечері 26 листопада в країні можуть збільшити кількість відключень світла, - Зеленський

Сьогодні, 26 листопада, ввечері в Україні можуть збільшити кількість відключень світла, якщо споживання електроенергії по країні зросте.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

За його словами, енергетики продовжують відновлення системи і зараз з'явилося більше можливостей генерувати та постачати електрику. Але цього все ще недостатньо для того, щоб забезпечити повністю стабільне постачання.

"Станом на ранок вже вдвічі менше абонентів, ніж учора ввечері, було відключено від електрики. У 14 областях та у Києві все ще діють обмеження для більш ніж 100 тисяч абонентів у кожному з регіонів. Якщо ввечері споживання збільшиться, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз свідчить про те, як важливо зараз берегти енергію та споживати її раціонально", - наголосив президент.

