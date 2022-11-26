УКР
7 122 94

Ввечері 26 листопада в країні можуть збільшити кількість відключень світла, - Зеленський

зеленський

Сьогодні, 26 листопада, ввечері в Україні можуть збільшити кількість відключень світла, якщо споживання електроенергії по країні зросте.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

За його словами, енергетики продовжують відновлення системи і зараз з'явилося більше можливостей генерувати та постачати електрику. Але цього все ще недостатньо для того, щоб забезпечити повністю стабільне постачання.

"Станом на ранок вже вдвічі менше абонентів, ніж учора ввечері, було відключено від електрики. У 14 областях та у Києві все ще діють обмеження для більш ніж 100 тисяч абонентів у кожному з регіонів. Якщо ввечері споживання збільшиться, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз свідчить про те, як важливо зараз берегти енергію та споживати її раціонально", - наголосив президент.

Зеленський Володимир (25545) відключення світла (1113)
+19
Зеленский Вас очень много.Такое ощущение что живём в реалити шоу.....кино.Это ваша обязаность тоже?Нет облэнерго или минэнергетики спикеров.......Просто уже перебор....один Зеленский,один и всё!!!Отключите марафон кто его смотрит?Экономия будет....Мне свет дают по часах......в глубоком тылу,а жирные купили тарахтелки им пох.......Может мне кажеться но реально один зе везде...иногда пороха показуют с гумпомощью.
26.11.2022 21:06 Відповісти
+14
Щоб тобі вже в очах то світло згасло недоносок кацапський!!!
26.11.2022 21:05 Відповісти
+13
Коли ж тобі вже світло відключать? Може хоч відосиків поменшає.. Хоча про що я кажу, це святе
26.11.2022 21:03 Відповісти
так так... охлократія (під каблуком якої зе-клоун) АЕС держить на 30-40% а нам енергію не дає...

Як думаєте навіщо? Вигнати з країни чи щоб підняти плату за кВт?
27.11.2022 00:34 Відповісти
Щоб тобі вже в очах то світло згасло недоносок кацапський!!!
26.11.2022 21:05 Відповісти
Наркотический марафон продолжается!
26.11.2022 21:28 Відповісти
та може для початку включите вже те світло ?? третя доба без води і світла ...
26.11.2022 21:06 Відповісти
в какой это области?
26.11.2022 21:16 Відповісти
Одеська , північ, учора вночі включили з 3.00 до 6.00 ..(( ...коли люди спали...
26.11.2022 21:24 Відповісти
..і все...
26.11.2022 21:26 Відповісти
тримайтеся...по крайнем мере ваша область условный тыл и вас не ровняют с землей как в других областях....
показати весь коментар
5 км від Львова така сама ситуація - вночі було 5 годин вдень 3 години і все!!!
показати весь коментар
А в нас з понеділка немає. Спершу дерево впало на лінію електропередач. У вівторок відремонтували, включили з вечора до ранку середи. Потім ракетний обстріл. Світло так і не включили. В середу ще й води не було.
Але це переживемо. Он в сусідньону селі впали уламки ракети і люди без даху над головою залишились, добре хоч живі.
Кепсько без світла, але це не найгірше, що може трапитись. Тримаймося!
26.11.2022 21:25 Відповісти
тримаймося .. поки на генераторі і колодязях )
показати весь коментар
ДТЕК - це майже властик електрогенерації, якось пов'язуєте критику за несплату "зеленої" енергії з початком атак московітян на електрику? )

Розумієте що під олігократією вся Земля чи ні?
показати весь коментар
Та ти шо? Нам його сьогодні вимкнули в 12.30 і по мить. То як там з «не більше 5 годин»? Хоча, до цієї перемоги, графік був 4/4.
показати весь коментар
Кохайтеся!
Бо більшість за це проголосували.

показати весь коментар
Найкращий час з Кулебою і ОП? Я ще можу зрозуміти "голубих", але не педіків.
показати весь коментар
Ну-ну.... З якого це переляку твоя лєнка патякає, що українці можуть це терпіти й 2 роки?
показати весь коментар
А що, треба бігти здаватися кремлядській наволочі? Кацапи тому й б'ють по енергетиці, щоб українці з тилу були готові погодитись на умови путлера. Наша армія 9 місяців не здається, а ми посидимо без світла і здамося?
показати весь коментар
а яким боком 8 гривнева лярва-малороска до українців? хто їй право давав свій пиз*ак відкривати?!
показати весь коментар
Можу погодитись, що меседж не дуже правильний. Потрібно казати, що українці не здадуться, скільки б без світла не довелось просидіти. А не що українці "можуть це терпіти", тому що потрібна відповідна допомога Заходу - генератори і все таке інше.

Це повинен хтось казати. Саме для тих, хто може деінде почати думати, що нащо нам той Крим і інші окуповані території і що можна всім цим поступитися заради світла в домівках.
26.11.2022 22:26 Відповісти
Так, але не вона, яка в 14 році пропонувала здавати переміщення ЗСУ за винагороду, не вона, яка особисто "правила тексти" ZEскотів з 95 кварталу про що сама публічно вихвалялась, а там і "сіньйор-галадамор" і "********* палички" і "термос" і багато багато чого ще... так що скумбрія-малороска нехай завалить свій пиз*ак!
показати весь коментар
Я бачу в коментарях невдоволення відключеннями електроенергії, при чому направлене не на путлера. Це невдоволення може трансформуватися у те, що тій кремлядській гниді і потрібно - щоб українці висловлювали претензії до влади. "Розділяй та володарюй" чи як там кажуть?

Питання можуть бути до ДТЕК щодо швидкості ремонтів та вибору, що відключати, але 99% претензій повинно бути виключно до країни-терориста під теперішньою назвою "росія". А то тролі вже розганяють повсюди тему, що дуже погано жити без світла. Так, не дуже добре, але треба триматися.
показати весь коментар
Ти добдо*б??? ДЕ ****Ь ТУТ НАПИСАНО ПРО ВІДКЛЮЧЕННЯ??? Ти без світла букви не розбираєш??? Зрозуміло і так що русня пі*ари кончені і вони нікуя тим не доб'ються, проте мова про скумбрію-малороску, яка немає ЖОДНОГО ЖОДНОГО права відкривати свій смердючий *****к!!!!
показати весь коментар
Початкове повідомлення можна було зрозуміти так, що українці не зможуть витерпіти вимкнення світла аж цілих 2 роки, після чого виникає питання - і що ж із цим тоді робити, невже здаватися, як того хоче ліліпутін? Після прочитання деяких інших коментарів про невдоволення вимкненнями світла захотілося нагадати шановним співвітчизникам, що жодні вимкнення світла не повинні нічого змінити у позиції українців щодо бажаних результатів війни і щодо того, хто винен у цих вимкненнях (лише путлер і росія).
показати весь коментар
Як? 3 години дають світло...і як в дупу ранений бігіаєш незнаєш за шо взятись..чи зарядити акумулятори...чи їсти зготувати..чи щось по роботі зробити.. під час відключень два адаптери згоріли від ноута..
Навіть в туалеті газету улюблену не почитаєш,почав в темноті шуршати думали шо то я грошу в бачку ховаю
показати весь коментар
тільки но включили світло...Я вже ,боюсь Світла!!!
показати весь коментар
Куточок тупих коментів: Ви в дзеркало дивилися на часник алергії немає ?
показати весь коментар
я живу в домовині
показати весь коментар
Ну,не всім же бути такими дотепними,як Ви...
Випадково Ваш комент не в Петросяна позичений??
26.11.2022 21:36 Відповісти
Куточок тупих коментів: - і що тут не зрозуміло , людина почала я продовжив а претензії до мене .
показати весь коментар
В людини,перш за все,є почуття гумору..
показати весь коментар
Ну немає в мене почуття гумору і що далі - надіюсь це не заразно і маску носити не прийдеться ( а то якби масочний режим був в силі мені прийшлося носити дві маски одночасно).
показати весь коментар
на 3 години з 17 до 20 00 відключили, цілий день і ніч світло було хто хоче встигне все
показати весь коментар
ходжу по хаті,як кіт...тихенько і помало..переставляючи ноги ...шоб не робити протяг...холодно
показати весь коментар
Можна підключити зарядні пристрої в розетку і спокійно лягти спати, за ніч все зарядиться.
Або з сусідами купити генератори
показати весь коментар
Зняв з автівки акумулятор,сиджу в хаті та заряджаю -- спочатку акумулятор, коли дають світло, потім від нього телефон...)
показати весь коментар
я маю аж три..12 вольт 9 ампер..переробив на світлодіоди..найшов в заначці..розбив лампу денного світла туди ,зробив стрічку з світлодіодів..20 штук замало..треба ще з 20 додати..ток взагалі малюсінький споживає 12.2 мілі Ампер..в подальшому буду використовувати як світло замість лапм. .правда драйвера сам наробив...в інтернеті начитав
показати весь коментар
сдавайся, в раше электрика есть, почитаешь улюбленную газету на толчке... ну и мудак
показати весь коментар
Головний енергетик країни.
показати весь коментар
несамовитоназламнийбоневтікелектрович
показати весь коментар
Якщо "ввечері" вважати з 12-тої дня - то да, у нас як відрубали о 12-тій так досі вечір..
показати весь коментар
Якщо так тупо будете і далі розрулювати ситуацію зі світлом, то люди реально почнуть виходити на вулиці. І це не будуть путінські агенти. Просто всім ваша брехня вже набридне...
показати весь коментар
найцікавіше шо ....самі ж говорять ..
показати весь коментар
Це не будуть путінські агенти, це будуть "корисні ідіоти", яким куйло буде дуже вдячний за розхитування ситуації.
показати весь коментар
Дуже зручно для доморощеної тиранії: називати будь-який СПРАВЕДЛИВИЙ вияв незадоволення діями влади ідіотизмом або діями ворожих спецслужб та пропаганди....
показати весь коментар
Чому ж "будь-який"? Але точно - невдоволення відключеннями світла, які спричинено ворожими обстрілами і які проводяться ахметовським ДТЕКом.
У відключеннях є лише один винуватий, його влучно назвали ******. У можливій "нерозумності" вибору, що саме відключати, звинувачувати можна владу на місцях та знову ж таки ДТЕК.
показати весь коментар
Незадоволення тим, як діє влада під час усунення наслідків обстрілів. Ось і все.
показати весь коментар
Якби електропостачання було так легко відновлювати - рашисти не били б по тих об'єктах, по яких вони б'ють. Їх завдання - максимально погіршити життя українців у тилу. Завдання українців у тилу - насрати купу лайна на задуми путлера.
показати весь коментар
Не треба переповідати офіційну пропаганду своїми словами.
показати весь коментар
Заперечення по темі є?
Ви, напевно, енергетик і можете перерахувати, у чому саме полягають помилки під час усунення пошкоджень інфраструктури?
показати весь коментар
1. Не підвозять централізовано воду у цистернах під час блекауту
2. Не забезпечують генераторами мікрорайони міст (чому б не під'єднати на час блекаута декілька будинків на ті ж самі 4 години?).
3. Не натиснули на ДТЕК, щоб ті усунули безлад з графіками та завчасно інформували людей про вимкнення і ввімкнення світла (вимикають коли захочуть - а якщо людині треба розпланувати свій день?)
4. Не встановили резервні системи живлення на сирени (атаки тривають вже не перший тиждень, а у них під час планових відімкнень сирени тупо не працюють)
5. Пунктів незламності явно не вистачає і вони не здатні забезпечити потреби всіх мешканців міст (до речі, про це можна було подбати ще влітку, але ніхто навіть і не чухався).

Коротше кажучи, ця так звана "влада" реагує на все по факту. Відбулося - починаємо щось робити. Заздалегідь ніхто нічого не планує.
показати весь коментар
1. Створіть петицію.
2. Ви впевнені, що є достатня кількість генераторів достатньої потужності? Багато хто чомусь не розуміє, яку потужність потребують багатоквартирні будинки з їх електроплитами, чайниками, обігрівачами, старими телевізорами і лампами розжарювання. І скільки потрібно бензину для їх заправки.
3. Створіть петицію.
4. У спальних районах майже ніхто все одно не користується укриттями, та й самих укриттів майже немає. А магазини і подібні місця навряд чи орієнтуються по сиренах, там повинен бути інтернет.
5. А пункти незламності беруть електрику з повітря чи що? Якщо вони живляться від загальної мережі, то немає різниці, чи люди будуть вмикати техніку вдома, чи підуть до пунктів незламності і підключаться до тієї ж мережі, якій не вистачає потужності і яку по цій причині віялово вимигають. Якщо ж від генераторів - див. п. 2.

В України немає стільки грошей, щоб діяти на випередження і витрачати купу грошей на те, що теоретично може статись! Знаю, що Ви скажете - телемарафон! Тоді див. пункти 1 та 3.
показати весь коментар
1. Інфантилізм чистої води і наївна віра в дива. Народна влада прямої дії це вихід на вулиці та озвучення владі своїх вимог напряму, а не через посередників. Як засвідчує практика, т.з. "влада" на такі петиції "реагує" відписками.
2. А Ви знаєте точну кількість генераторів, які надає ЄС цій т.з. "владі". Їхні типи? Я - ні. Це по-перше. По-друге, на період блекауту треба встановити правила споживання електроенергії, що надається за допомогою генераторів. Бензином і всім іншим має опікуватися влада. Чи і це треба на плечі людкей перекласти? То для чого вона потрібна врешті-решт???
3. Див. п. 1
4. Ви з якого виміру пишете? Поживіть тут для початку, а потім поговоримо. Якщо сирена завиє завчасно, то я встигну ванну набрати хоча б. Щоб потім в чергах за водою не стояти. До речі, під час останнього обстрілу ця т.з. "влада" навіть не спромоглася забезпечити функціонуваеея всіх бюветів. Люди бігали з бутлями і шукали ле води набрати.
5. На те вони і пункти незламності, щоб їх було якомога більше, а світло та тепло там було цілодобов завдяки генераторам та теплогарматам.

Все тут є. Просто крадуть багато, в тому числі і гуманітраку. До речі, у нас це є овер і дофіга олігархів, які повтікали за кордон і там шикують на гроші, які вони вкрали тут. Ось ще одне джерело надходження коштів...
показати весь коментар
1. Щоб центральна влада дізналася, що хтось з місцевої влади не виконує обов'язків - потрібно про це повідомити! Все інше - таки інфантилізм.
2. Базувати критику на незнанні - це так по-пострадянськи!
3. Див. п. 1.
4. Ви от закликаєте до дій на випередження. Наповнити водою 6-литрові бутилі можна, не чекаючи сирени.
5. Див. п. 2. Взагалі, прикольна позиція - мені байдуже як, але зробіть! Для початку потрібно дізнатись, чи це реалістично для нинішньої України, яка живе лише завдяки підтримці Заходу, а вже потім щось комусь закидати.
показати весь коментар
Резюме: вперте небажання визнавати очевидні речі. Покоління сніжинок та рожевих поні. Електронні петиції наше фсьо. Все з Вами ясно.

З такими "порадами" сидіть, шановний, у своїх станах з'єдночоних і не навіть не намагайтеся вдавати із себе експерта. У Вас це напрочуд погано виходить. Коментувати маєчю, яку Ви тут понаписували, у мене немає жодного бажання. І не через відсутність аргументів. Просто не хочу опускатися до Вашого рівня. Скористаюся порадою Семюеля Клеменса, яке починається зі слова never...
показати весь коментар
Якщо бачиш пожежу - телефонуй 101.
Якщо не працює ліфт - телефонуй службі ремонту ліфтів.
Чи теж треба чекати, допоки центральна влада сама дізнається про проблеми?

У нашої нинішньої влади купа величезних недоліків. Власне, після Помаранчевої революції найгіршим президентом з точки зору зовнішньої безпеки України був яник, а за ним слідом йде Зеленський. Коли звинувачення слушні - я їх підтримую. Але звинувачення, що центральна влада не вгледіла за чимось місцевим - це, вибачте, дурість.

І треба реалістично дивитись на альтернативні шляхи забезпечення електрикою, беручи до уваги, скільки електрики жере техніка у середній квартирі - електроплита, електрочайник, електрофен, електронагрівач.
показати весь коментар
І ще раз: влада на те вона і влада, щоб не сидіти і чекати петицій, а робити ОЧЕВИДНІ і ЛОГІЧНІ речі. Тим більше, що обстріли почалися не вчора. Чи так важко зрозуміти, що у людей під час обстрілів зникає вода? Для цього треба писати петицію??? Що за маєчня???
показати весь коментар
пачімута мало віри і вові, і всій опі, і ахмєтовському бидлячому дтеку. мільйони людей виїхали з країни, більшість великих підприємств, металургійних підприємств не працює. із того що залишилось, що там може так суттєво зрости?
показати весь коментар
Йолка в бункере
показати весь коментар
Як так зрозумів цього ЗЕмалороса - ми світло вам українці дамо али ви його не включайте бо зросте споживання і ми його вам зразу відключимо! Господи який же ж він ......!!!
показати весь коментар
просто "кончене" (с)
показати весь коментар
Зрозуміо, що на півночі та сході в нас пришелепкуваті сусіди. Але... наш бардак теж на це все накладається.
показати весь коментар
Куди ще її сбільшивать?? С.ка,45 часов без света за последние двое суток...Затем Дали на 3 часа,вирубили на 2,потом снова дали на три,потім куяк-вырубили на 17 часов!!! Холодильник робе безостановочно,ніяк не может набрати холод..Все нахер размерзлось.Усім пох.На супермаркеты-жалко смотреть.Все превратилось в якийсь стихійний ринок,з чорним мясом і чорною,тухлою рибою.Хто сюди хоч щось ще завезе??Нах воно потрібно,такий бізнес..Куди ще більше збільшувать відключення??Если б на улице не было +2-3,уже б все завонялось окончательно.
показати весь коментар
жалуйся куйлу который это все устроил, че ты нам жалуешься
показати весь коментар
Нах мне уйло...Он кто здесь??Никто.. Просто куйло.Посиди трое суток подряд без света,потом умничай.Нах заливать об одинаковых условиях для всех,выключения три-через три...Центр горит как новогодняя елка.Все работает.Остальная челядь и крепаки сидят без света по окраинах .Хорош пиз.. Я никому не жалуюсь.Я просто констатирую факты.Если будет нужно для победы над этими скотами,я и месяц высижу....и три.Вопрос не в этом...
показати весь коментар
все эти вопросы с тем же пылом адресуйте кацапам, которые это устроили!!
показати весь коментар
смешно выглядят страждующие, у которых все так плохо что пишут на цензор из машины... инет 3G это боль, нодо 4G
показати весь коментар
А в нас вперше за багато днів електрика є вже цілу добу без відключень.
показати весь коментар
не раздражайте людей
показати весь коментар
Дожилися... Тепер це свято...
показати весь коментар
вау...
показати весь коментар
Сижу и акуевую от счастья - свет не отключают с пол третьего ночи...а то пару дней как в пещере прожили... да и жизнь без света, ещё и зимой - ещё то наказание..
показати весь коментар
3 суток без світла. Аварії - кацапи - аварії. Дтек ахметовський ще задовго до війни за*бав настільки, що купили генератор, так що питання тепер лише в пальному. Бардак в енергомережах був ще задовго до війни, тепер просто вилазить уся продажність ахметовців і їх жопорукість боком. Ну і звісно, ніякої підготовки до обстрілів у них не було, а план лише один - вдарять кацапи - відключати світло, ремонтувати - і так по колу.
Висновок - ні влада, ні Енерго випробування війною не пройшли, підготовка - ніяка.
показати весь коментар
скоро дванадцята ночі!!!...Світло мабуть вимкнуть.
НЕ РУКОБЛУДСТВУЙТЕ!
показати весь коментар
показати весь коментар
Кабінет міністрів України не передбачав і не виділяв бюджетні кошти на реалізацію пунктів обігріву і енергозабезпечення, які Зеленский називає "Пунктами незламності". Крім того, згідно нормативів військового стану залишки коштів місцевих бюджетів перерозподіляються в загальнодержавний для відповідного використання і не можуть самостійно використовуватись по рішенню місцевих органів влади.
показати весь коментар
Все Облэнерго Украины принадлежат частным лицам Украины и РабZeи...причем тут бюджет Украины?
показати весь коментар
"олігарх" в Україні це синоним слів: зрадник,злодій,брехун,мародер,перевертень,ворог країни,ворог народу.....
показати весь коментар
