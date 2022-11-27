Работу украинской энергосистемы удалось стабилизировать, - Шмыгаль
К концу недели энергетики стабилизировали работу энергосистемы Украины.
Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Неспособные победить на поле боя российские террористы пытаются уничтожить украинскую энергосистему, чтобы сломить наше сопротивление. По состоянию на конец недели нам удалось стабилизировать работу энергосистемы. Дефицит мощностей остается на уровне около 20%. Более 1000 специалистов ежедневно работают над ремонтом сетей", - отметил глава правительства.
Шмигаль напомнил, что ЕБРР и Нидерланды выделяют "Укрэнерго" 372 млн евро для оперативного ремонта повреждений от атак России.
"Норвегия выделяет "Нафтогазу" €200 млн для закупки газа в наши ПХГ. ЕБРР также выделяет на эти нужды €300 млн. Правительство Украины со своей стороны передает 12,7 млрд грн на дополнительные закупки газа в наши хранилища. ЕС запускает программу "Генераторы надежды". Энергетическое оборудование для нашей энергосистемы прямо сейчас передают десятки стран", - добавил премьер.
Досить рашистські ІПСО тут вкидати!
Регистрация:27.11.2022
Не перекладай свої обовязки на пересічних.
А ти вкидуєш російську пропаганду тут, свинориле створіння!
Регистрация:27.11.2022
Це означає, що ситуацію взято під контроль, є зв'язковість всіх магістралей, є можливість у єдиній системі підтримувати належні параметри, хоч навіть і засобами часткових, але вже не аварійних відключень.
Тобто наразі система в основному працює, і наразі нема ознак того, що вона знов розпадеться на окремі ділянки.
Припускаю, що часто воні самі ніхєра не знають.
Чому тоді у столиці вимикають електрику?
Бісить не те, що через обстріли вимикають, а те, що ЗЕлене лайно постійно бреше.