Работу украинской энергосистемы удалось стабилизировать, - Шмыгаль

К концу недели энергетики стабилизировали работу энергосистемы Украины.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Неспособные победить на поле боя российские террористы пытаются уничтожить украинскую энергосистему, чтобы сломить наше сопротивление. По состоянию на конец недели нам удалось стабилизировать работу энергосистемы. Дефицит мощностей остается на уровне около 20%. Более 1000 специалистов ежедневно работают над ремонтом сетей", - отметил глава правительства.

Шмигаль напомнил, что ЕБРР и Нидерланды выделяют "Укрэнерго" 372 млн евро для оперативного ремонта повреждений от атак России.

"Норвегия выделяет "Нафтогазу" €200 млн для закупки газа в наши ПХГ. ЕБРР также выделяет на эти нужды €300 млн. Правительство Украины со своей стороны передает 12,7 млрд грн на дополнительные закупки газа в наши хранилища. ЕС запускает программу "Генераторы надежды". Энергетическое оборудование для нашей энергосистемы прямо сейчас передают десятки стран", - добавил премьер.

