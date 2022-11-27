РУС
Работу украинской энергосистемы удалось стабилизировать, - Шмыгаль

К концу недели энергетики стабилизировали работу энергосистемы Украины.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Неспособные победить на поле боя российские террористы пытаются уничтожить украинскую энергосистему, чтобы сломить наше сопротивление. По состоянию на конец недели нам удалось стабилизировать работу энергосистемы. Дефицит мощностей остается на уровне около 20%. Более 1000 специалистов ежедневно работают над ремонтом сетей", - отметил глава правительства.

Шмигаль напомнил, что ЕБРР и Нидерланды выделяют "Укрэнерго" 372 млн евро для оперативного ремонта повреждений от атак России.

"Норвегия выделяет "Нафтогазу" €200 млн для закупки газа в наши ПХГ. ЕБРР также выделяет на эти нужды €300 млн. Правительство Украины со своей стороны передает 12,7 млрд грн на дополнительные закупки газа в наши хранилища. ЕС запускает программу "Генераторы надежды". Энергетическое оборудование для нашей энергосистемы прямо сейчас передают десятки стран", - добавил премьер.

Читайте также: "Укрэнерго" о ситуации в энергосистеме: введен в работу еще один атомный блок, покрываются 75% потребностей потребления

+12
показать весь комментарий
27.11.2022 15:52 Ответить
+10
Вот нахрена такое нести? Шмыгаль наверное живет в каком то своем мире. Света нет по 12 часов в день. Мобильная связь как при царе Горохе. А Шмыга только кацапов дразнит чтобы лупили по нашим енергетическим обьектам которые и так уже не работают
показать весь комментарий
27.11.2022 16:22 Ответить
+6
звучить як чергове приглашеніє для путлєра! для чого він це розляпує постійно?
показать весь комментарий
27.11.2022 16:25 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 15:52 Ответить
принесе з роботи трохи електрики
показать весь комментарий
27.11.2022 16:18 Ответить
Хвала українським енергетикам!
показать весь комментарий
27.11.2022 15:59 Ответить
Да прибудет с ними фаза..
показать весь комментарий
27.11.2022 16:03 Ответить
Вот нахрена такое нести? Шмыгаль наверное живет в каком то своем мире. Света нет по 12 часов в день. Мобильная связь как при царе Горохе. А Шмыга только кацапов дразнит чтобы лупили по нашим енергетическим обьектам которые и так уже не работают
показать весь комментарий
27.11.2022 16:22 Ответить
Об'єкти работают, тільки люди кажуть, що на експорт
показать весь комментарий
27.11.2022 17:33 Ответить
Звідки - з вимкнених АЕС:

Досить рашистські ІПСО тут вкидати!



Регистрация:27.11.2022
показать весь комментарий
27.11.2022 17:59 Ответить
АЕС уже працюють як і деякі ТЕС.

Не перекладай свої обовязки на пересічних.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:26 Ответить
Так - запустили... але дефіцит все ще 20%!

А ти вкидуєш російську пропаганду тут, свинориле створіння!
показать весь комментарий
27.11.2022 18:33 Ответить
звучить як чергове приглашеніє для путлєра! для чого він це розляпує постійно?
показать весь комментарий
27.11.2022 16:25 Ответить
Та да... концерн Симменс крутая контора...поставит на ноги даже мертвого дохляка чЛенина...у мавзолее...
показать весь комментарий
27.11.2022 16:37 Ответить
наскільки мені відомо, хвалений Сіменс, відмовився в терміновому порядку допомагати відновлювати енергосистему України, мають дуже багато замовлень з Індії, сказали приходити якнайскоріше через 1 рік !!! Індія нефіційний союзник ***** !!! Уся надія на США і їх GE, а також на Японію, Півд.Корею ...
показать весь комментарий
27.11.2022 17:32 Ответить
Західна Україна від 6 ранку до 4 вечора світло було дві години
показать весь комментарий
27.11.2022 16:41 Ответить
Львівській район - аналогічно !!!
показать весь комментарий
27.11.2022 17:26 Ответить
Це тому, що Бурштинський енергоострів, зі слів місцевих працівників, повністю працює на експорт
показать весь комментарий
27.11.2022 17:39 Ответить
Чи за словами управляючих твоєї фабрики ботів?



Регистрация:27.11.2022
показать весь комментарий
27.11.2022 18:01 Ответить
Видав подляцький бот
показать весь комментарий
27.11.2022 18:29 Ответить
Йдеш вслід за російським кораблем!
показать весь комментарий
27.11.2022 18:41 Ответить
В Украине 23 Облэнерго .шесть из них принадлежат мавзолейным Роттэнбергам путлера и немного Роману Абрамовичу...за наш бюджет вы отремонтировали путлерским гуманоидам энергетику..вы опупели чуваки...?
показать весь комментарий
27.11.2022 16:41 Ответить
Честь і хвалв енергетикам, яки працюють не покладаючи рук, але якщо 4години (2+2) на добу та ще 150-170v, це відновлення, то... Зрозуміло, що війна, зрозуміло що комуто гірше.
показать весь комментарий
27.11.2022 16:57 Ответить
Відновити енергетичну систему - це не означає, що всім увімкнули світло!

Це означає, що ситуацію взято під контроль, є зв'язковість всіх магістралей, є можливість у єдиній системі підтримувати належні параметри, хоч навіть і засобами часткових, але вже не аварійних відключень.

Тобто наразі система в основному працює, і наразі нема ознак того, що вона знов розпадеться на окремі ділянки.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:06 Ответить
відремонтували, молодці, чекаємо чергового блекауту чи нарешті будемо нищіти відповідні структури рф?
показать весь комментарий
27.11.2022 17:08 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 17:30 Ответить
Нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі? Пояснення у мене одне - наші "стратеги", не завезли вугілля на деякі ТЕС у надії на АЕС.
показать весь комментарий
27.11.2022 17:59 Ответить
Наші стратеги просто брешуть перше, що у голову прийшло.
Припускаю, що часто воні самі ніхєра не знають.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:46 Ответить
Правда?
Чому тоді у столиці вимикають електрику?

Бісить не те, що через обстріли вимикають, а те, що ЗЕлене лайно постійно бреше.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:44 Ответить
Не тільки в столиці! Умене 5 км від Львова сьогодні світло було 4 години вночі і 3 вдень!!!
показать весь комментарий
27.11.2022 18:53 Ответить
 
 