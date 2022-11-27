Роботу української енергосистеми вдалося стабілізувати, - Шмигаль

На кінець тижня енергетики стабілізували роботу енергосистеми України.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Нездатні перемогти на полі бою російські терористи намагаються знищити українську енергосистему, аби зламати наш опір. Станом на кінець тижня нам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми. Дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%. Більше 1000 фахівців щоденно працюють над ремонтом мереж", - зазначив глава уряду.

Шмигаль нагадав, що ЄБРР та Нідерланди виділяють "Укренерго" €372 млн для оперативного ремонту пошкоджень від атак Росії.

"Норвегія виділяє "Нафтогазу" €200 млн для закупівлі газу в наші ПГС. ЄБРР також виділяє на ці потреби €300 млн. Уряд України зі свого боку передає 12,7 млрд грн на додаткові закупівлі газу в наші сховища. ЄС запускає програму "Генератори надії". Енергетичне обладнання для нашої енергосистеми прямо зараз передають десятки країн", - додав прем'єр.

