Роботу української енергосистеми вдалося стабілізувати, - Шмигаль

енергетика

На кінець тижня енергетики стабілізували роботу енергосистеми України.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Нездатні перемогти на полі бою російські терористи намагаються знищити українську енергосистему, аби зламати наш опір. Станом на кінець тижня нам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми. Дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%. Більше 1000 фахівців щоденно працюють над ремонтом мереж", - зазначив глава уряду.

Шмигаль нагадав, що ЄБРР та Нідерланди виділяють "Укренерго" €372 млн для оперативного ремонту пошкоджень від атак Росії.

"Норвегія виділяє "Нафтогазу" €200 млн для закупівлі газу в наші ПГС. ЄБРР також виділяє на ці потреби €300 млн. Уряд України зі свого боку передає 12,7 млрд грн на додаткові закупівлі газу в наші сховища. ЄС запускає програму "Генератори надії". Енергетичне обладнання для нашої енергосистеми прямо зараз передають десятки країн", - додав прем'єр.

Також читайте: "Укренерго" про ситуацію в енергосистемі: введено в роботу ще один атомний блок, покривається 75% потреб споживання

енергетика (2700) Шмигаль Денис (4826)
27.11.2022 15:52 Відповісти
Вот нахрена такое нести? Шмыгаль наверное живет в каком то своем мире. Света нет по 12 часов в день. Мобильная связь как при царе Горохе. А Шмыга только кацапов дразнит чтобы лупили по нашим енергетическим обьектам которые и так уже не работают
27.11.2022 16:22 Відповісти
звучить як чергове приглашеніє для путлєра! для чого він це розляпує постійно?
27.11.2022 16:25 Відповісти
27.11.2022 15:52 Відповісти
принесе з роботи трохи електрики
27.11.2022 16:18 Відповісти
Хвала українським енергетикам!
27.11.2022 15:59 Відповісти
Да прибудет с ними фаза..
27.11.2022 16:03 Відповісти
Вот нахрена такое нести? Шмыгаль наверное живет в каком то своем мире. Света нет по 12 часов в день. Мобильная связь как при царе Горохе. А Шмыга только кацапов дразнит чтобы лупили по нашим енергетическим обьектам которые и так уже не работают
27.11.2022 16:22 Відповісти
Об'єкти работают, тільки люди кажуть, що на експорт
27.11.2022 17:33 Відповісти
Звідки - з вимкнених АЕС:

Досить рашистські ІПСО тут вкидати!



Регистрация:27.11.2022
27.11.2022 17:59 Відповісти
АЕС уже працюють як і деякі ТЕС.

Не перекладай свої обовязки на пересічних.
27.11.2022 18:26 Відповісти
Так - запустили... але дефіцит все ще 20%!

А ти вкидуєш російську пропаганду тут, свинориле створіння!
27.11.2022 18:33 Відповісти
звучить як чергове приглашеніє для путлєра! для чого він це розляпує постійно?
27.11.2022 16:25 Відповісти
Та да... концерн Симменс крутая контора...поставит на ноги даже мертвого дохляка чЛенина...у мавзолее...
показати весь коментар
наскільки мені відомо, хвалений Сіменс, відмовився в терміновому порядку допомагати відновлювати енергосистему України, мають дуже багато замовлень з Індії, сказали приходити якнайскоріше через 1 рік !!! Індія нефіційний союзник ***** !!! Уся надія на США і їх GE, а також на Японію, Півд.Корею ...
27.11.2022 17:32 Відповісти
Західна Україна від 6 ранку до 4 вечора світло було дві години
показати весь коментар
Львівській район - аналогічно !!!
показати весь коментар
Це тому, що Бурштинський енергоострів, зі слів місцевих працівників, повністю працює на експорт
показати весь коментар
Чи за словами управляючих твоєї фабрики ботів?



Регистрация:27.11.2022
27.11.2022 18:01 Відповісти
Видав подляцький бот
показати весь коментар
Йдеш вслід за російським кораблем!
показати весь коментар
В Украине 23 Облэнерго .шесть из них принадлежат мавзолейным Роттэнбергам путлера и немного Роману Абрамовичу...за наш бюджет вы отремонтировали путлерским гуманоидам энергетику..вы опупели чуваки...?
показати весь коментар
Честь і хвалв енергетикам, яки працюють не покладаючи рук, але якщо 4години (2+2) на добу та ще 150-170v, це відновлення, то... Зрозуміло, що війна, зрозуміло що комуто гірше.
показати весь коментар
Відновити енергетичну систему - це не означає, що всім увімкнули світло!

Це означає, що ситуацію взято під контроль, є зв'язковість всіх магістралей, є можливість у єдиній системі підтримувати належні параметри, хоч навіть і засобами часткових, але вже не аварійних відключень.

Тобто наразі система в основному працює, і наразі нема ознак того, що вона знов розпадеться на окремі ділянки.
27.11.2022 18:06 Відповісти
відремонтували, молодці, чекаємо чергового блекауту чи нарешті будемо нищіти відповідні структури рф?
показати весь коментар
Роботу української енергосистеми вдалося стабілізувати, - ШмигальДжерело:
показати весь коментар
Нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі? Пояснення у мене одне - наші "стратеги", не завезли вугілля на деякі ТЕС у надії на АЕС.
показати весь коментар
Наші стратеги просто брешуть перше, що у голову прийшло.
Припускаю, що часто воні самі ніхєра не знають.
показати весь коментар
Правда?
Чому тоді у столиці вимикають електрику?

Бісить не те, що через обстріли вимикають, а те, що ЗЕлене лайно постійно бреше.
показати весь коментар
Не тільки в столиці! Умене 5 км від Львова сьогодні світло було 4 години вночі і 3 вдень!!!
показати весь коментар
