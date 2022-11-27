Подразделения белорусских Сил специальных операций привлечены к усилению участка государственной границы с Украиной, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации с российскими войсками в Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружены".
Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.
Подразделения белорусских Сил специальных операций, входящих в состав региональной группировки войск так называемого Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, привлечены к усилению участка государственной границы".
Ну і зроблять "це нацисти-бандерівці з терористичного огрупування "Азов", але знайдуть візитки "Правого сектору"
Лука, шпагат все ширший стає і дупа твоя вже починає репатись! Дослухайся хочаб до глистів у ній - пошли ботоксного на путіна!