Подразделения белорусских Сил специальных операций привлечены к усилению участка государственной границы с Украиной, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации с российскими войсками в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружены".

Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

Подразделения белорусских Сил специальных операций, входящих в состав региональной группировки войск так называемого Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, привлечены к усилению участка государственной границы".

Топ комментарии
+7
А що таке "білоруські сили спеціальних операцій"? Це ті,що копають картоплю з двох рук?
27.11.2022 19:29 Ответить
+4
Що там. Лукавий вже зберається на відвідини до кобзона?)
27.11.2022 19:23 Ответить
+3
Это те силы которые провели операцию по спасению дальнобойщиков? Лукашенко рассказывал😁, должен признать мне тоже сны снятся разные,но я на публику их не рассказываю🤣🤣
27.11.2022 19:39 Ответить
Щось мені не подобається оце посилення кордону з Україною
27.11.2022 19:11 Ответить
белорусы это так - для поржать..
27.11.2022 19:11 Ответить
Ну да! Зеля собирается из них электричество получать! Дерьмак уже запас эбонитовые палочки!
27.11.2022 19:41 Ответить
Нехай сидять на бульбі тихенько і не рипаються.Мають свої кордони і нехай їх захищають. ************* довбані!
27.11.2022 19:19 Ответить
27.11.2022 19:23 Ответить
А що таке "білоруські сили спеціальних операцій"? Це ті,що копають картоплю з двох рук?
27.11.2022 19:29 Ответить
Это те силы которые провели операцию по спасению дальнобойщиков? Лукашенко рассказывал😁, должен признать мне тоже сны снятся разные,но я на публику их не рассказываю🤣🤣
27.11.2022 19:39 Ответить
Жыве Беларусь і Слава Украіне!
27.11.2022 20:28 Ответить
Лука вже домовину собі приготував? Бо, скоріш за все, наступним, після Макея, буде він, якщо і надалі буде намагатися "між крапельками" проскочить...
Ну і зроблять "це нацисти-бандерівці з терористичного огрупування "Азов", але знайдуть візитки "Правого сектору"
Лука, шпагат все ширший стає і дупа твоя вже починає репатись! Дослухайся хочаб до глистів у ній - пошли ботоксного на путіна!
27.11.2022 20:29 Ответить
Цікаве посилення кордону спецпризначенцями, потрібно чекати западляни...
27.11.2022 21:50 Ответить
От суки. Бульбу викопали, потренувались, тепер під забором будуть підкоп робити.
27.11.2022 22:58 Ответить
 
 