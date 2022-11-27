Подразделения белорусских Сил специальных операций привлечены к усилению участка государственной границы с Украиной, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации с российскими войсками в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружены".

Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

Подразделения белорусских Сил специальных операций, входящих в состав региональной группировки войск так называемого Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, привлечены к усилению участка государственной границы".

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 87 310 человек, 2 905 танков, 1 897 артсистем, 5 856 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА