Электроснабжение в Херсоне возобновлено для 17% бытовых потребителей, - ОВА

Электроснабжение в Херсоне возобновлено для 17% бытовых потребителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Со светом частично: Таврический микрорайон; Северный микрорайон; Шуменский микрорайон; микрорайон Жилпоселок; дома у железнодорожного вокзала", - написал Янушевич.

При этом он сообщил, что работы над возобновлением подачи электроэнергии в другие районы города активно продолжаются. "Если в ваших домах еще нет света, он появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают над этим работать!" - добавил Янушевич.

