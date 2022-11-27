Электроснабжение в Херсоне возобновлено для 17% бытовых потребителей, - ОВА
Электроснабжение в Херсоне возобновлено для 17% бытовых потребителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
"Со светом частично: Таврический микрорайон; Северный микрорайон; Шуменский микрорайон; микрорайон Жилпоселок; дома у железнодорожного вокзала", - написал Янушевич.
При этом он сообщил, что работы над возобновлением подачи электроэнергии в другие районы города активно продолжаются. "Если в ваших домах еще нет света, он появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают над этим работать!" - добавил Янушевич.
