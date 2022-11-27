РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4521 посетитель онлайн
Новости
1 562 2

Электроснабжение в Херсоне возобновлено для 17% бытовых потребителей, - ОВА

електрика

Электроснабжение в Херсоне возобновлено для 17% бытовых потребителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Со светом частично: Таврический микрорайон; Северный микрорайон; Шуменский микрорайон; микрорайон Жилпоселок; дома у железнодорожного вокзала", - написал Янушевич.

При этом он сообщил, что работы над возобновлением подачи электроэнергии в другие районы города активно продолжаются. "Если в ваших домах еще нет света, он появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают над этим работать!" - добавил Янушевич.

Смотрите также: Следователи расследуют подрыв телебашни в Херсоне. ФОТО

Автор: 

Херсон (3086) Тарифы на электроэнергию (2202) восстановления (169)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.11.2022 20:23 Ответить
Как праздник..
показать весь комментарий
27.11.2022 20:25 Ответить
 
 