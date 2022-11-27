Следователи расследуют подрыв телебашни в Херсоне. ФОТО

Во время отступления российские военные подорвали телевизионную башню, находившуюся по улице Перекопская.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.

"При осмотре места происшествия следователи установили, что российские военные заложили 7 взрывных зарядов у основания телебашни, 5 из которых взорвались. Специалисты взрывотехнической службы осмотрели место, изъяли еще около 50 кг тротила и 90 м детонирующего кабеля", - говорится в сообщении.

Также на указанной территории было зафиксировано присутствие российских войск. Об этом свидетельствуют изъятые документы с позывными солдат, графики их дежурств и другие вещественные доказательства.

Смотрите также: Подача электроснабжения начата в Херсоне. ВИДЕО



