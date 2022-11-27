УКР
8 942 11

Слідчі розслідують підрив телевежі у Херсоні. ФОТО

Під час відступу російські військові підірвали телевізійну вежу, яка знаходилася по вулиці Перекопська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МВС України.

"Під час огляду місця події слідчі встановили, що російські військові заклали 7 вибухових зарядів біля основи телевежі, 5 з яких вибухнули. Спеціалісти вибухотехнічної служби оглянули місце, вилучили ще близько 50 кг тротилу та 90 м детонуючого кабелю", - йдеться в повідомленні. 

Також на вказаній території було зафіксовано присутність російських військ. Про це свідчать вилучені документи із позивними солдатами, графіки їхніх чергувань та інші речові докази.

Слідчі розслідують підрив телевежі у Херсоні 01
Слідчі розслідують підрив телевежі у Херсоні 02
Слідчі розслідують підрив телевежі у Херсоні 03

визволення (569) Херсон (3638) деокупація (955)
Топ коментарі
+14
27.11.2022 17:11 Відповісти
Москалі прокляті, куди не запхають своє брудне рило там всюди біда. Ще дочекаються коли іхня главная тєлєбашня страни рухне ім на голови, і це зроблять поневолені народи роzzii
27.11.2022 17:12 Відповісти
Навряд. Ті поневолені настільки асимільовані, що вже й забули, хто вони. Україна теж була недалеко від зникнення. Ще 20 років правління януковича і радіо шансон, і капець. Але Бог вкурсідєла.
27.11.2022 17:21 Відповісти
А що тут розслідувати,- ******** тілєвішку і фсьо🤔 А з'ясувати, хто здав Херсон слабо, ілі єта другоє, дебіли зеленорилі... ***
27.11.2022 17:44 Відповісти
А що там розслідувати? Дивні якісь...
Підірвали - московіти. Московітів пропустили у Херсон карпатські лижники, які раптово опинилися в Омані.
27.11.2022 18:23 Відповісти
А дуже активно iм допомагали абхазькi абизяшашличники...
27.11.2022 18:34 Відповісти
Взорвали и взорвали (они много что взорвали и хрен с ней)!
27.11.2022 19:10 Відповісти
шо. марахфон не транслюється?
27.11.2022 19:23 Відповісти
https://www.wsj.com/articles/ukrainian-hospital-stymied-russians-defiant-doctors-fake-covid-11669243198 Херсонські медики розповіли про своїбудні в умовах окупації *
Лікарі з http://tropinka.kherson.ua/index.php/2014-12-29-01-21-07 херсонської міської лікарні ім. Тропіних в т.ч. розповіли, як окупанти скаржилися їм на здоров'я, сподіваючись коміснутися з фронту додому.
За словами головного травматолога закладу Андрія Кокшарова, у серпні російські солдати почали масово приходити до лікарні зі скаргами на біль. Один військовий сказав, що має проблеми з колінами, проте сканування показало, що з ним все гаразд. Тоді солдат попросив лікаря "перебільшити" діагноз. Кокшаров написав у довідці, що військовослужбовець хворий на артрит, і його потрібно відправити додому. "Чим їх [російських військових] менше, тим краще. Я був готовий написати діагнози хоч усій армії", - сказав Кокшаров.
Медики розповіли, що вони з самого початку окупації були налаштовані проти російських військових. Одним із тих, хто чинив опір найактивніше, був 68-річний головлікар Андрій Реміга. Ще у березні, коли касапи захопили лікарню та попросили його зняти український прапор біля головного входу, він відповів: «Ви можете застрелити мене, якщо хочете, але я не збираюся цього робити».
Через кілька днів після цього випадку лікарі обдурили окупантів, які збиралися перетворити клініку на військовий госпіталь. Медики сказали їм, що у лікарні виник спалах коронавірусу, обклеїли стіни попередженнями про інфекцію та зустріли солдатів у захисних комбінезонах. Військові повірили та вирішили поїхати.
Крім цього, лікарі таємно повідомляли українську розвідку про пересування російських військ та надавали медичну допомогу пораненим мирним жителям, яких розганяли російські силовики на мітингах проти окупації Херсона.
Все це призвело до того, що Ремігу викликали на зустріч із Вадимом Ільмієвим, якого російська влада призначила «головою» обласного мінохоронздоров'я. Ільмієв кричав на нього та заявляв, що Реміга поширює в лікарні антиросійські настрої. Один із військових при цьому вдарив головного лікаря прикладом пістолета.
Після цього Ремігу звільнили, а згодом у нього стався інсульт. Керувати лікарнею стала медсестра Лариса Малета, Реміга їй допомагав. Наприкінці вересня, коли Реміга одужав і знову взяв керування лікарнею на себе, його затримали. Але за тиждень звільнили за умови, що він триматиметься подалі від лікарні. Медик розповів, що російські силовики змушували затриманих говорити «слава Росії» та «слава Путіну», а тих, хто відмовлявся, били.
Перед відступом Росії з Херсона до лікарні заходили чиновники та шукали обладнання, яке можна забрати із собою, розповів Реміга. Проте персонал лікарні поховали комп'ютери у себе вдома. У результаті окупанти забрали лише мікроскоп та центрифугу.
27.11.2022 19:44 Відповісти
Блин, странно, что срашисты по старой привычке не захватывают телеграф и радио...
27.11.2022 23:20 Відповісти
"....7 вибухових зарядів біля основи телевежі, 5 з яких вибухнули. Спеціалісти ...."
27.11.2022 23:24 Відповісти
 
 