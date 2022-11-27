Слідчі розслідують підрив телевежі у Херсоні. ФОТО

Під час відступу російські військові підірвали телевізійну вежу, яка знаходилася по вулиці Перекопська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МВС України.

"Під час огляду місця події слідчі встановили, що російські військові заклали 7 вибухових зарядів біля основи телевежі, 5 з яких вибухнули. Спеціалісти вибухотехнічної служби оглянули місце, вилучили ще близько 50 кг тротилу та 90 м детонуючого кабелю", - йдеться в повідомленні.

Також на вказаній території було зафіксовано присутність російських військ. Про це свідчать вилучені документи із позивними солдатами, графіки їхніх чергувань та інші речові докази.

