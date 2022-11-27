Шольц ответил на предложение Путина пустить газ уцелевшей веткой "Северного потока-2": "Мне тяжело представить это"

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против запуска уцелевшей ветки газопровода "Северный поток-2".

Такое мнение выразил Шольц в интервью Focus, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Журналист спросил Шольца, запустят ли в эксплуатацию эту ветку газопровода, на что канцер ответил: "Мне тяжело представить это".

После диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" президент РФ Владимир Путин предложил поставлять российский газ в Европу "Северным потоком-2".