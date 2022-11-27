РУС
Шольц ответил на предложение Путина пустить газ уцелевшей веткой "Северного потока-2": "Мне тяжело представить это"

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против запуска уцелевшей ветки газопровода "Северный поток-2".

Такое мнение выразил Шольц в интервью Focus, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Журналист спросил Шольца, запустят ли в эксплуатацию эту ветку газопровода, на что канцер ответил: "Мне тяжело представить это".

Читайте также: Великобритания прекратит импорт российского сжиженного газа с 1 января

После диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" президент РФ Владимир Путин предложил поставлять российский газ в Европу "Северным потоком-2".

путин владимир (32236) Северный поток (1464) Шольц Олаф (912)
+39
27.11.2022 21:15 Ответить
+34
А фрау Меркель би точно пустила.
27.11.2022 21:03 Ответить
+22
Вже і Шольц завуальовано, але посилає ху#ла, в цікаві часи живемо
27.11.2022 21:03 Ответить
пустити газ цілою ниткою "Північного потоку-2" = эта можна! Оплата после вывода войск с Украины
27.11.2022 21:02 Ответить
ооо лишнехромосомный, ану гавкни ещё чё нить
27.11.2022 21:53 Ответить
Под шконку, петушара. Русня любит когда их опускают.
27.11.2022 22:04 Ответить
кацапи або москалі
27.11.2022 22:07 Ответить
А фрау Меркель би точно пустила.
27.11.2022 21:03 Ответить
Эта фрау всегда давала КГБ
В любом положении и позе.
27.11.2022 22:39 Ответить
Геноссе Меркель...
27.11.2022 23:12 Ответить
Це було першим, про що я подумав. Дякую, що випередили.
28.11.2022 05:15 Ответить
Чому би й ні?в неї труба гарна є
28.11.2022 20:30 Ответить
Вже і Шольц завуальовано, але посилає ху#ла, в цікаві часи живемо
27.11.2022 21:03 Ответить
с чего это кремлевское ***** завыло по слухам мокши трубы газовые растащили...
27.11.2022 21:07 Ответить
Надо и этот подорвать..
27.11.2022 21:10 Ответить
Тупорылое ***** думает, шо оно самое умное, прецендент обхода санкций и сертификации хочет обойти, с турбиной почти прокатило.
27.11.2022 21:12 Ответить
со стороны бункерного тут больше попытка хитрожопого финта ушами.
вынудив слабую на передок европу пустить газ по Севпотоку-2, заставить этих скрытых коллаборантов подтереться их же директивами и сертификациями.
все для того чтоб кремляди потом орали на всех углах - видите!??! - выяденного яйца не стоят эти евродирективы, сертификаты, санкции!!!! - нажали!!! - нагнули!!!
27.11.2022 21:26 Ответить
пусть в очко себе засунут свой вонючий газ с нефтью!европа уже нашла других поставщиков!
27.11.2022 21:14 Ответить
к сожалению индия, китай и турция не нашли....
27.11.2022 22:11 Ответить
а я так думаю что они не сильно и пытались искать
28.11.2022 16:54 Ответить
Это было бы здорово! 🙂
28.11.2022 20:02 Ответить
27.11.2022 21:15 Ответить
Красіва асвабаділі.
27.11.2022 23:24 Ответить
Я написав у жж питання про Харьків до русні.
Про нищеня ними Енергетики Харькова.
Запитав, про "освоюождение"
Відповіді

-----
А как их ещё освободить от режима фюрера Зелика? Только Дрезден, только хардкор!
----
...Харьковчане непуганые няшечки. пару дней без света посидели и уже себя зоями космодемьянскими и александрами матросовыми возомнили. Бгг.
-----
пророссийский город в условиях украины это означало лишь то что руководство города брало деньги напрямую у российских компаний и организаций, а не через прокладки.
----+
Це відповіді дослівні...
Як видно, що усі розмови про "освобождение", "антифашизм", НАТО - то усе звичайний треп...
Напишу по російські...

Мы имеем дело со страной, которая стала бандой маньяков, убийц и психопатов
28.11.2022 02:56 Ответить
Если это правда то экономике поРаши подходит ******!вот так скоро на поРаше небудет чем оЧько вытирать кроме как обесценившимся деревяннымРубликом!
27.11.2022 21:16 Ответить
Економіці параші ще дуже довго до кірдика, Україна скоріше в темряві буде. І доки рука руку миє в світовій економіці, війна триває в Україні, це стосується і зеленських підарасів.
27.11.2022 23:23 Ответить
Заклинания камлаете?
По бубну стучали?
А еще поскачите...
Может поможет...
28.11.2022 02:59 Ответить
"Мені важко уявити це" - означає що зробити все ж таки можна .
27.11.2022 21:16 Ответить
Чесно кажучи це не новина, а насрано.
27.11.2022 21:16 Ответить
А шо таке? Чого не погодився? Це ж так вигідно...
27.11.2022 21:27 Ответить
От дохлого осла ****** йухлу...
27.11.2022 21:28 Ответить
эта сосиска-коллаборант так любит уклончиво отвечать.
"мне тяжело представить это".
не категоричное "это невозможно".
значит, где то там, в глубине своей коллаборанстской меркантильной душонке, допускает что возможно все.
деньги не пахнут, крохобор ганзейский.
27.11.2022 21:30 Ответить
Да, тоже заметила. Что поделать, такие политики как Джонсонюк, нынче редки. Всё же гораздо лучше чем полностью продавшаяся меркельша.
28.11.2022 06:42 Ответить
Щоб потім знову можна було шантажувати Європу газом. Ось для чого пуйлу труба. Тільки не стало північного потоку і зразу цирк із газом закінчився.
27.11.2022 21:32 Ответить
Видно, що х.йло собі в труселя вже газ пустив
27.11.2022 21:38 Ответить
27.11.2022 21:43 Ответить
27.11.2022 22:36 Ответить
Курва Меркель тільки за!
27.11.2022 23:19 Ответить
Як кажуть фінни, "Саалуппаа!"
27.11.2022 23:32 Ответить
Вот спрашивается , мол и зачем кацапам было заводить шуры-муры с тем Уренгоем и газтрубами, если они так позорно кончили. Блин, дидываивального ванью уже недобитые фрицы за нос водят.
28.11.2022 01:11 Ответить
Ну так они не рассчитывали, что западная Европа, которую они всю купили и заполонили агентами, окажет сопротивление. И в Германии, было куча народу в начале войны, кто хотел, чтобы Россия поскорее что-нибудь там захватила, закончила СВО, и тогда можно вернуться к business as usual. Помню, как они заявляли, что Германия не может поставлять оружие Украине, потому что они типа пацифисты. Слава богу, сейчас Германия занимает более достойную позицию, путин-ферштейны пока спрятались.
Но русня до сих пор надеется, что Европа со временем решит, что нужно с Россией налаживать сотрудничество и СВ2 в конце концов заработает.
28.11.2022 06:53 Ответить
Баба Меркель якось би знайшла вихід
28.11.2022 01:11 Ответить
Як у неї три входа,то один може і на вихід перепрофілювати
28.11.2022 20:33 Ответить
Как хорошо, что Меркельша, наконец, свалила. Сейчас бы до сих пор небось топила бы за российский газ и выражала бы свои озабоченности. И многие бы её защищали - "она по другому не может, в Германии так всё устроено". Слава богу, Шольц по-другому заговорил и по-другому действует.
28.11.2022 06:36 Ответить
Ясно, что взрыв сп-1 организовала козломордия, с целью легализовать сп-2, но рукожопые, как всегда, переложили "пороха" и ух@йкали ещё и одну ветку сп-2.
28.11.2022 10:35 Ответить
 
 