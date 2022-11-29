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Посла России в Канаде Степанова вызвали "на ковер" из-за языка ненависти

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли вызывает посла РФ для осуждения распространения языка ненависти. Этот вызов "на ковер" связан с публикацией посольством в Оттаве ряда постов в социальных сетях, направленных против ЛГБТ-сообщества.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

"Неудивительно, что россияне снова выбрали пропаганду ненависти. Мы абсолютно не можем мириться с этой риторикой… Это атака на канадские ценности принятия и терпимости", - цитирует Жоли пресс-служба ее офиса.

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Отмечается, что глава МИД Канады уже в третий раз в этом году вызывает российского посла Олега Степанова.

На прошлой неделе в РФ приняли закон, расширяющий запрет "пропаганды ЛГБТ". Министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж, которая сама является представительницей ЛГБТ-сообщества, раскритиковала российское законодательство в Twitter, назвав его "гомофобной пропагандой" и "посягательством на права человека".

Российское посольство ответило резкой критикой, выложив серию твитов, обвиняющих правительство Канады во вмешательстве в дела РФ, один из которых был адресован лично Сент-Онж.

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Так, посольство опубликовало фотографию покойной российской императорской семьи Романовых с сообщением: "Мадам, при всем уважении к вашему мнению, не могли бы вы исследовать и объяснить, как вы оказались в этом мире?"

Посла России в Канаде Степанова вызвали на ковер из-за языка ненависти 01

В других недавних твитах российского посольства была фотография перечеркнутого флага ЛГБТ и подписью: "Все дело в семье. Семья - это мужчина, женщина и дети".

Посла России в Канаде Степанова вызвали на ковер из-за языка ненависти 02

На еще одном опубликовано изображение Адама и Евы с подписью: "И да, есть только два пола/гендера - мужчина и женщина".


Посла России в Канаде Степанова вызвали на ковер из-за языка ненависти 03

Канада (2114) посол (1811) россия (96472) ЛГБТ-сообщество (336)


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Топ комментарии
+11
Давно известно, что самые ярые гомофобы - это латентные геи.
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29.11.2022 09:31 Ответить
+11
Московський піп, якого спіймали під час процедури причащання молодєньково мальчіка зараз мабуть ґнєвно протєстуєт.
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29.11.2022 09:33 Ответить
+6
сранно...а почему до сих пор нет сообщества онанистов? и почему они не требуют отельных прав себе? почему нет браков кулачка с пенисом или пальца с клитором?
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29.11.2022 09:36 Ответить
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Штирлиц,вы почему сдали нашу агентуру в Канаде?
Герр путлер, дипломатические паспорта нашего ФСБ и СВР в Посольстве Канады не действительны,, перехожу в подполье...
Юстас...🦍
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29.11.2022 10:16 Ответить
Свадьба Петра Первого и графа Меньшикова была оформлена на территории братской Германии... чуваки жили душа в душу...
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29.11.2022 10:20 Ответить
Не такий .меншиков і граф...в дитинстві казали саморобний.
.
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29.11.2022 10:40 Ответить
Тільки з Богом ми переможемо, як на Майдані. Іншої надії нема. А Слово Боже називає збоченців мерзотою, не залежно від лінії розмежування. Треба робити вибір.
Якщо Україна стане на коліна перед Богом, війна закінчиться дуже швидко.
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29.11.2022 10:37 Ответить
сфігалі? вірете в бога - вірте. а іншим не нав'язуйте своє мракобісся.
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29.11.2022 10:54 Ответить
Закрий рота. Мракобєсіє - це ЛГБТ, а не віра в Господа.
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29.11.2022 11:39 Ответить
чому я повинен закрити рота?
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29.11.2022 11:48 Ответить
Тому що богохульствуєте. А прийде час будете у Господа допомоги просити.
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29.11.2022 14:38 Ответить
Роман Максимук просто гей , який живе гріховним життям. Тому йому і не подобається віра в Господа. Такий він убогий.
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29.11.2022 11:41 Ответить
На фронт давай. Там невіруючих немає. До речі, чому ти досі не на фронті? Треба зателефонувати куди слід. Бачу в тебе дууже багато енергії. Теж йди захищати країну.
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29.11.2022 12:03 Ответить
злив зараховано.
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29.11.2022 12:12 Ответить
Редактори, ви в адекваті? Мова ненависті - це факти про сім'ю? А якщо про них кацапи сказали, то це вже не факт? А закони фізики, якщо про них кацапи говорять, теж відміняються?

Ви з цією "новиною" вдарилися в штангу.
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29.11.2022 11:14 Ответить
Мадам может не только объяснить, как она оказалась в этом мире, но и то, каким его образом покинули изображенные на фотографии
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29.11.2022 11:19 Ответить
А,вот интересно,как у Адама и Евы появились внуки?Есть три варианта и все они очень хреновые для поборников морали и так называемых семейных ценностей
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29.11.2022 13:03 Ответить
А что значит так называемые семейные ценности? Вы против семьи? У вас было плохое детство?
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29.11.2022 14:23 Ответить
Потому что это неопределенное и постоянно меняющееся понятие.100 лет назад семейные ценности подразумевали иметь 10 детей.Сейчас 1-2.
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29.11.2022 15:43 Ответить
Ви неправі. Сімейні цінності- це не кількість дітей, а повага, любов, підтримка, ніжність, самовдосконалення тощо. А кількість дітей - це бажання пари. У минулому дітей було багато у сім'ях. Бо не було презервативів. Да і дитяча смертність була вкрай великою. У Ломоносова, наприклад, із семи народжених дітей вижила тільки Одна донька. Тому і кількість дітей завжди віталась. Це продовження роду і допомога у господарстві.
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29.11.2022 18:15 Ответить
Это отговорки.Библейский Бог сказал плодится и размножатся всю жизнь поэтому и сейчас у средней семьи должно быть по 10-15 детей минимум.
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30.11.2022 02:43 Ответить
Но Бог дал право выбора какое число детей иметь. И да, именно Бог дает детей. Кому то 10, а кому то двое, а кому то вообще ни одного.
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30.11.2022 17:47 Ответить
У людей є право мати стільки дітей скільки хочуть. І ви ім не указ.
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29.11.2022 18:19 Ответить
Так же как и у вас. . Библия- это не художественное чтиво, а попытка объяснить как создавалась Вселенная, Земля, человек. В любом случае, нам предстоит еще очень много открыть и понять как все начиналось.
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29.11.2022 14:26 Ответить
Я не практикую инцест,в отличии от библийных перволюдей.
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29.11.2022 15:36 Ответить
А в Біблії і не сказано за інцест. Покажіть де це написано. Біблія - не художественное чтиво. Це книга, яка в завуальованій формі розповідає створення світу, Землі та людей. Вам треба її прочитати повністю, щоб не казати дур6иць.
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29.11.2022 18:17 Ответить
Там не написано,но других вариантов продолжить род кроме как инцестом у адамовых детей не было
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30.11.2022 02:25 Ответить
А почему посол россии так похож на Гиммлера ?
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29.11.2022 14:28 Ответить
А ***** - на сатану.
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29.11.2022 14:37 Ответить
Так а що канадійку розлютило? Що людини мають тільки дві статі-чоловіка і жінки? Що заборонена пропаганда ЛГБТ? Так кожна краіна формує сві порядок денний.
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29.11.2022 15:04 Ответить
А вУкраіні заборонені одностатеві шлюби, в Канаді дозволено. Так ми ж не ліземо до канадійців із своїм уставом.
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29.11.2022 15:06 Ответить
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