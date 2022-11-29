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Посла Росії в Канаді Степанова викликали "на килим" через мову ненависті

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі викликає посла РФ для засудження поширення мови ненависті. Цей виклик "на килим" пов’язаний із публікацією посольством в Оттаві низки постів у соціальних мережах, спрямованих проти ЛГБТ-спільноти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

"Не дивно, що росіяни знову обрали пропаганду ненависті. Ми абсолютно не можемо миритися з цією риторикою… Це атака на канадські цінності ухвалення та терпимості", - цитує Жолі прес-служба її офісу.

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Зазначається, що глава МЗС Канади вже втретє цього року викликає російського посла Олега Степанова.

Минулого тижня у РФ ухвалили закон, який розширює заборону "пропаганди ЛГБТ". Міністр спорту Канади Паскаль Сент-Онж, яка сама є представницею ЛГБТ-спільноти, розкритикувала російське законодавство у Twitter, назвавши його "гомофобною пропагандою" та "посяганням на права людини".

Російське посольство відповіло різкою критикою, виклавши серію твітів, які звинувачують уряд Канади у втручанні у справи РФ, один з яких був адресований особисто Сент-Онж.

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Так, посольство опублікувало фотографію покійної російської імператорської родини Романових з повідомленням: "Мадам, за всієї поваги до вашої думки, не могли б ви дослідити і пояснити, як ви опинилися в цьому світі?".

Посла Росії в Канаді Степанова викликали на килим через мову ненависті 01

В інших недавніх твітах російського посольства була фотографія перекресленого прапора ЛГБТ та підписом: "Уся справа в сім'ї. Сім'я - це чоловік, жінка та діти".

Посла Росії в Канаді Степанова викликали на килим через мову ненависті 02

На ще одному опубліковано зображення Адама та Єви з підписом: "І так, є лише дві статі/гендери - чоловік та жінка".


Посла Росії в Канаді Степанова викликали на килим через мову ненависті 03

Автор: 

Канада (2234) посол (1111) росія (66461) ЛГБТ-спільнота (270)


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Топ коментарі
+11
Давно известно, что самые ярые гомофобы - это латентные геи.
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29.11.2022 09:31 Відповісти
+11
Московський піп, якого спіймали під час процедури причащання молодєньково мальчіка зараз мабуть ґнєвно протєстуєт.
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29.11.2022 09:33 Відповісти
+6
сранно...а почему до сих пор нет сообщества онанистов? и почему они не требуют отельных прав себе? почему нет браков кулачка с пенисом или пальца с клитором?
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29.11.2022 09:36 Відповісти
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Штирлиц,вы почему сдали нашу агентуру в Канаде?
Герр путлер, дипломатические паспорта нашего ФСБ и СВР в Посольстве Канады не действительны,, перехожу в подполье...
Юстас...🦍
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29.11.2022 10:16 Відповісти
Свадьба Петра Первого и графа Меньшикова была оформлена на территории братской Германии... чуваки жили душа в душу...
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29.11.2022 10:20 Відповісти
Не такий .меншиков і граф...в дитинстві казали саморобний.
.
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29.11.2022 10:40 Відповісти
Тільки з Богом ми переможемо, як на Майдані. Іншої надії нема. А Слово Боже називає збоченців мерзотою, не залежно від лінії розмежування. Треба робити вибір.
Якщо Україна стане на коліна перед Богом, війна закінчиться дуже швидко.
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29.11.2022 10:37 Відповісти
сфігалі? вірете в бога - вірте. а іншим не нав'язуйте своє мракобісся.
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29.11.2022 10:54 Відповісти
Закрий рота. Мракобєсіє - це ЛГБТ, а не віра в Господа.
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29.11.2022 11:39 Відповісти
чому я повинен закрити рота?
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29.11.2022 11:48 Відповісти
Тому що богохульствуєте. А прийде час будете у Господа допомоги просити.
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29.11.2022 14:38 Відповісти
Роман Максимук просто гей , який живе гріховним життям. Тому йому і не подобається віра в Господа. Такий він убогий.
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29.11.2022 11:41 Відповісти
На фронт давай. Там невіруючих немає. До речі, чому ти досі не на фронті? Треба зателефонувати куди слід. Бачу в тебе дууже багато енергії. Теж йди захищати країну.
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29.11.2022 12:03 Відповісти
злив зараховано.
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29.11.2022 12:12 Відповісти
Редактори, ви в адекваті? Мова ненависті - це факти про сім'ю? А якщо про них кацапи сказали, то це вже не факт? А закони фізики, якщо про них кацапи говорять, теж відміняються?

Ви з цією "новиною" вдарилися в штангу.
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29.11.2022 11:14 Відповісти
Мадам может не только объяснить, как она оказалась в этом мире, но и то, каким его образом покинули изображенные на фотографии
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29.11.2022 11:19 Відповісти
А,вот интересно,как у Адама и Евы появились внуки?Есть три варианта и все они очень хреновые для поборников морали и так называемых семейных ценностей
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29.11.2022 13:03 Відповісти
А что значит так называемые семейные ценности? Вы против семьи? У вас было плохое детство?
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29.11.2022 14:23 Відповісти
Потому что это неопределенное и постоянно меняющееся понятие.100 лет назад семейные ценности подразумевали иметь 10 детей.Сейчас 1-2.
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29.11.2022 15:43 Відповісти
Ви неправі. Сімейні цінності- це не кількість дітей, а повага, любов, підтримка, ніжність, самовдосконалення тощо. А кількість дітей - це бажання пари. У минулому дітей було багато у сім'ях. Бо не було презервативів. Да і дитяча смертність була вкрай великою. У Ломоносова, наприклад, із семи народжених дітей вижила тільки Одна донька. Тому і кількість дітей завжди віталась. Це продовження роду і допомога у господарстві.
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29.11.2022 18:15 Відповісти
Это отговорки.Библейский Бог сказал плодится и размножатся всю жизнь поэтому и сейчас у средней семьи должно быть по 10-15 детей минимум.
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30.11.2022 02:43 Відповісти
Но Бог дал право выбора какое число детей иметь. И да, именно Бог дает детей. Кому то 10, а кому то двое, а кому то вообще ни одного.
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30.11.2022 17:47 Відповісти
У людей є право мати стільки дітей скільки хочуть. І ви ім не указ.
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29.11.2022 18:19 Відповісти
Так же как и у вас. . Библия- это не художественное чтиво, а попытка объяснить как создавалась Вселенная, Земля, человек. В любом случае, нам предстоит еще очень много открыть и понять как все начиналось.
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29.11.2022 14:26 Відповісти
Я не практикую инцест,в отличии от библийных перволюдей.
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29.11.2022 15:36 Відповісти
А в Біблії і не сказано за інцест. Покажіть де це написано. Біблія - не художественное чтиво. Це книга, яка в завуальованій формі розповідає створення світу, Землі та людей. Вам треба її прочитати повністю, щоб не казати дур6иць.
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29.11.2022 18:17 Відповісти
Там не написано,но других вариантов продолжить род кроме как инцестом у адамовых детей не было
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30.11.2022 02:25 Відповісти
А почему посол россии так похож на Гиммлера ?
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29.11.2022 14:28 Відповісти
А ***** - на сатану.
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29.11.2022 14:37 Відповісти
Так а що канадійку розлютило? Що людини мають тільки дві статі-чоловіка і жінки? Що заборонена пропаганда ЛГБТ? Так кожна краіна формує сві порядок денний.
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29.11.2022 15:04 Відповісти
А вУкраіні заборонені одностатеві шлюби, в Канаді дозволено. Так ми ж не ліземо до канадійців із своїм уставом.
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29.11.2022 15:06 Відповісти
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