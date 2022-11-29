США пока не собираются признавать РФ государством-спонсором терроризма
США пока не считают полезным признание России в качестве государства-спонсора терроризма. Они выступают за дальнейшие ограничения для России посредством санкций и экспортных ограничений.
Об этом посол США в НАТО Джулианн Смит заявила во время брифинга для прессы в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Думаю, вы слышали комментарии президента Байдена и других в администрации, - заметила Смит, отвечая на вопросы прессы в понедельник. - Ощущение в Вашингтоне в том, что это действительно не нужно, и, на самом деле, может быть контрпордуктивно в том плане, что это может навредить нашей возможности, например, привозить гуманитарную помощь Украине или вывозить определенное количество зерна из Украины".
Смит отметила, что по этой причине "Соединенные Штаты сосредоточены на том, чтобы со многими партнерами и союзниками в мире работать над санкциями и определять пути введения дополнительных санкций, чтобы увеличивать давление на Путина и его правительство, режим в Москве, а также давить на экономику и фактически запрещать российскому войску продвигаться и создавать новые возможности в этой войне. Поэтому сосредотачиваемся на сочетании санкций, экспортных ограничений и прочего".
Напомним, на прошлой неделе 494 голосами "за" Европейский парламент признал Россию государством-спонсором терроризма. 58 депутатов проголосовали "против", а 44 "воздержались". Парламенты Латвии и Эстонии ранее отдельно объявили Россию государством-спонсором терроризма.
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"Байден не дає Україні зброю перемоги: що стримує американців?"
Адміністрація Байдена ЯВНО НЕ БАЖАЄ забезпечити Україну зброєю перемоги. Війна, напевно, вже наближалася б до завершення, якби американці припинили всі ці стогони з приводу ескалації і закулісні розмови з Патрушевими - Наришкіними, а поставляли б Україні ту зброю, яка б їм дозволила перейти в вирішальний наступ - в першу чергу танки, літаки F-16, дрони, ракети більшої дальності, які з легкістю зможуть дістати всі російські бази. Існує досить велика номенклатура озброєнь, яка дозволяє змінити ситуацію на фронті кардинально. Знищити можна всі основні опорні пункти російської армії на території України.
Більш того, Америка повинна припинити стримувати Україну у відповіді на ракетні обстріли. Ми маємо справу з тероризмом. Навіть на відміну від терористів з ХАМАС або Хезболли, кремлівські терористи навіть не приховують того, що вони цілять по цивільній інфраструктурі. Не припиняється спроба зіштовхнути Україну в кам'яний вік, в тотальну гуманітарну катастрофу. Російські ракети націлені виключно на цивільну інфраструктуру. І в цих умовах всі розмови про можливу ескалацію в разі відповіді України мені представляються і аморальними, і абсолютно нерозумними, короткозорими, оскільки вони лише відсувають терміни закінчення війни.
Бази, з яких ведуться обстріли, знаходяться не тільки на окупованих територіях України, а й на території Росії і лукашенківської Білорусі. З моєї точки зору, Захід повинен надати Україні зброю і дати карт-бланш на її використання для ліквідації цих баз. Щоб врятувати життя мирних жителів, щоб врятувати інфраструктуру. Технічно все це можливо, і протягом тижня-двох хід війни зміниться кардинально.
І тут ми підходимо до головного питання - що стримує американців? І зрозуміло, що це ніякий не ризик застосування ядерної зброї. Жоден російський генерал або адмірал до ядерної кнопки не наблизиться, так як знає, що приліт американського "Томагавка" протягом 10 хвилин закінчить його нікчемне життя. Все, що насправді турбує США - це військовий розгром Росії, крах путінського режиму і Росія, занурена в хаос. Цілком очевидно, що саме ця ідея, яка прийшла до нас і далекого 91 року, є сьогодні каменем спотикання. Тільки вона гальмує надання Україні тієї зброї, яка дозволила б їй завершити війну в найкоротші терміни.
ГАРРІ КАСПАРОВ
13-й чемпіон світу з шахів, російський політичний діяч
>Суки зажравшиєся
Це говорить представниця нації, яка 300 років добровільно терпіла, а потім з ентузіазмом (за невеличким винятком) сприйняла ще майже столітнє панування строю, який мало не до кінця знищив її.
Ви думаєте, випадково ніхто у лютому не вірив у те, що українці здатні дати відсіч агресії?
Уявіть собі сценку з мирного життя. Десь у парку на вихідні прогулюються сім'ї українців, аж тут якийсь покидьок нападає на одиноку жінку. Скільки мужиків лишить свої виводки і кинеться на допомогу жертві? - Ще недавно я міг гарантувати, що дай Бог, щоб хоч один такий знайшовся.
Але якщо б то був американський парк, я вас запевняю, за кілька хвилин кілька мужчин би вже вступили у бійку, а ще за хвилину прибула поліція, викликана десятком дзвінків від перехожих.
США дуже давно зкинули англійське панування і з тих пір займались укріпленням свієї міці.
Більш як півстоліття вони теж намагались підтримувати молоді демократії у світі. Робили як уміли, не без перегибів і помилок.
А чим займались українці, які навіть після дарування свободи спромоглись вибирати у лідери як не двічі несудимого зека, так членограя, який не поважає ані національні, ані релігійні цінності держави, якою він взявся керувати?
Не варто наїжджати на Америку. Вона намагається уникнути 2-х рівно небажаних сценаріїв: поразки України і втягнення самого США безпосередньо у війну з ядерною роzzією. У кожного президента США є відповідальність, попри усе, перед власним народом. Втягнутися у війну, яка може перерости у ядерну, - останнє, чого б хотів для свого народу будь-який лідер держави.
Коротше, союзницькі стосунки потрібно цінувати і берегти. Це я хотів сказати своїм постом.
А США - від лівака Biden`а іншого чекати не варто. Можу тільки згадати його голосування щодо союзних в'єтнамців в Конгресі після В'єтнамської війни (для прикладу), щоб розуміти цього покидька. Мовчу про легендарні поїздки до ссср, адміністрацію обами і т.п.
Ти для пересічних можеш що завгодно тут писати, але обізнаний народ чудово розуміє цього президента і його мотивацію. І роль і дії України тут нідочого - кого б тут не вибрали чи щось подібне.
З приводу американської міці - ми не забули роль в формуванні ссср і 3 рейху, бреттон-вудську систему, статут Світового банку, золотий стандарт і багато чого щодо американської величі.
>Ти для пересічних можеш що завгодно тут писати
Ой, та кому ти потрібен. Тебе ж за вуха ніхто не тягне читати те, що у твою ідеологію не влазить. Ну то й не читай.
Від підора чую, при тому у найгіршому смислі цього слова.
Що, жаба заїла, що хтось живе за кордоном і живе краще ніж ти?
Так ми не стояли перед державою з протягненою рукою, як ти і тобі подібні, плачучи що субсидії малі.
Ми здобули все, що маємо, своєю працею, при тому такої інтенсивності, що ти би всрався, але не зміг потягнути по причині свого мізерного IQ. Тому ти і сидиш там, ні на що не здатний, крім як на гівнометання на форумах.
ПНХ
>дуже не люблю маніпулятивні тексти
Я теж, тепер нас двоє.
Стосовно голосування Байденом по в'єтнамскому питанню - ви оце мали на увазі?
https://www.voteview.com/rollcall/RS0940152
Я не можу знати, що спонукало Джо голосувати проти виділення кошт на евакуацію і влаштування функціонерів-в'єтконговців. Може лише поспекулювати: чого ж ви суки, драпаєте, а не захищаєте свою землю?
А чим ви поясните, що проти проголосували чи утримались також 37 демократів і 18 республіканців?
Ну а про усі інші бздури не маю охоти продовжувати, особливо тоді, коли опонент маніпулятивно вкладає тобі в рота те, чого ти не говорив. А не говорив я нічого ні про яку «велич» (це вам до трампістів з цим), а про МІЦЬ. Це така річ, що якщо про неї дбати, то непотрібно буде нічого випрошувати у тих, хто це має, та й до того ж тримаючи дулю у кишені.
Не подобається вам те, як байдени вам помагають, - вимагайте від свого пересидента відкрити схрони зброї, що він заховав під асфальтом.
І я розумію, що все одно, як казав Черчилль, що в США в кінці кінців "приймуть правильне рішення" щодо поставкок зброї Україні. Однак скільки тут в Україні біли буде до того часу.
Тому пропагандоне не ліпи з адміністрації цього 80-ічного активного і працьовитого президента США того, чим вони не є і ніколи не були.
> Я права, і Ви це знаєте
Ну а я тоді - красавець-мужчина і до того ж самий розумний у світі, і ви це знаєте.🤵🏻♂️
https://www.youtube.com/watch?v=_BBBc2b2xW0
Итак, американцы и англичане не раз и не два призывают политическое руководство Украины избавиться от кротовой фермы в самом высшем политическом руководстве Украины. Конгрессмены прямо указывают на персонажей, с кодовым обозначением «Е», «А» и далее - по списку и настаивают на их удалении если не из верхушки власти, то из всех сфер деятельности, связанных с обороной. Борис Джонсон явно демонстрирует то, о ком идет речь, не подавая руки кротам и что же? Кроты сидят на своих местах.
Но все сделки с дьяволом заканчиваются проигрышем. Даже у дедушки Байдена что-то пошло не так... Китай стал помогать РФ оружием, боеприпасами и дронами. "Уральские авиалинии" ежедневно тоннами везут военные грузы из Китая в РФ. Ни одного американского заложника РФ не освободила. А официальные переговоры между РФ и США о ЯО отменила РФ. Украина осталась без тяжелого вооружения, с разбомбленной энергетикой. Польша осталась без своих самолетов (перегнаны в Рамштайн), обещанные и оплаченные Польшей F-35 так и не поставлены. Patriot блокирует Германия, в Украину поставлять запрещают, в Польше они не на боевом посту, а ржавеют законсервированные.
Вот результат сделки с дьяволом - Украина и Польша оказались реально без защиты с воздуха.
А святой Байден, заключивший сделку с Си - тоже оказался посмешищем и в дураках.
Ну нащо ж ви так бездумно повторюєте мантру американських республіканців; ви ж ніби у Канаді живете, не США.
Байден такий самий марксист, як я - папа римський. Що він такого соціалістичного зробив, чого не робили до нього "справжні капіталісти, поборники вільного ринку"?
Ось я вже пережив правління майже півдюжини американських президентів, серед яких "найсоціалістичнішим" був, напевно, Обама. Яка була його найбільша "марксистська" дія? - Впровадити доступне для усіх медичне обслуговування, через здешевлення медичних страхових полісів.
Поправте мене, може я помиляюсь, але чи не у вас в Канаді діє саме така медична система, практично бесплатна для тих, хто не може собі дозволити страховий поліс? І у Великій Британії теж, і... навіть у Ізраїлі.
Марксисти, так?
Крім того, він глобаліст і космополіт в американському розумінні терміну, просовувач всякої дурні (глобальної афери), типу " зміни клімату": забуваючи, що просто існує зірка, яка називається Сонце і на її процеси поки що на цій планетці впливу не мають - підміна понять і смислів: замість того, щоб боротися з чистотою на планеті. Що, забули вже про аферу з "озоновими дірками"?
Після такого відкриття:
>просовувач всякої дурні (глобальної афери), типу " зміни клімату"
мені залишається тільки підняти руки догори і припинити подальшу полеміку з таким "обізнаним" коментатором.
Зрізав! (С) В.Шукшин
А наукова зміна клімату - це звичайний процес сонячної діяльності і антропологічна діяльність - то велике бажання мати такий вплив. тому давай не забувай про озонові дірки, "зрізальщик" по москалю шукшину.
Хоча на біса мені на таких примітивних в своїх знаннях пропагандонів вестися. Бувай, "шукшинолюб" чи "кацополюб" краще сказати, бо інших авторитетів не знайшов через особливості своєї освіти )))
>Это обама доступное медобеспечение ввел? троллишь что ли или издеваешься?
Я ж не стверджую, що його спроба була успішною. Але чому? Тому, що республіканці стали в обструкцію до проекту і проект зазнав таких катастрофічних змін, що в результаті (як ви справедливо зауважили) для власників нормальних (не Obamacare полісів) витрати із своєї кишені зросли у 10-15 разів.
Те саме відбувається і зараз. Байден запропонував серйозну програму по виводу країни з пост-ковідної кризи, але в результаті обструкції республіканців через конгрес пройшли лише дві трильйонні законопроекти про виплати $2400 кожній сім'ї. Це породило величезну інфляцію у США і хто у пересічних мізках тому винен? - Байден, звичайно.
Тому Трампу-республіканцю дякувати нема за що.
>хуже кабинета чем у байдена не было еще ни у одного президента
Та чого ж не було? У Буша молодшого дебіли були ще ті (під стать йому самому). Мало того, що просрали 1.2 трильйони у казні (surplus), зароблені Клинтоном, та ще й втягнули країну у безпідставну марнотратну війну. А накінець дозволили шахраюватим банкам організувати найбільшу в історії фінансову кризу, яка відповідно поширилась на увесь світ.
Ну і я краще промовчу про кабінет Трампа.
>сборище непрофессиналов и ментально неполноценных.
Цікаво було б почути, на чому конкретно базується ваш висновок?
ліваки-"прогресисти" інфільтрували собою Органи держуправління США ще задовго до подій сьогодення. іх стараннями ядерна зброя була передана терористичному антилюдському комуністичному СРСР, а звідти вона "раптом" "росповзлася" до таких краін як КНР, КНДР, 1ран і т.д.. Так само в 1991 році вони ж нам заявляли, за кілька днів до проголошення Украіною своэі Незалежності, "що Украіна не мусить бути незалежною" - Джордж Буш застерігав українців від "суїцидального націоналізму". Так само, вони змусили віддати нас один з найбільших ядерних арсеналів - росіі, та попиляти своі стратегічні бомбардувальники та ракети. Влаштували "перезагрузку" з путіним в нульових. В 2014 році, в лютому, коли ми ще могли присекти російську агресію в корені, ще в Криму (і в Украіни були для цього засоби, хай що би нам з цього приводу не розповідали, але росія заходила до нас, бо була чітко впевнена в одному - що жодного серьозного опору вона не зустріне), нас дуже переконливо "вмовили" цього "не робити" (дякуэмо, знову ж таки, адміністраціі Обами-Байдена), та згодом, не хотіли надавати нам жодноі допомоги зброэю.
А ті ж таки "Джавеліни" нам дали лише, як в Білий Дім прийшов Дональд Трамп. і за того ж таки Дональда Трампа, есмінци США з десятками "Томагавків" на борту, кожного разу заходили до Чорного моря, щойно росія стягували своі війська до наших кордонів (вартувало б хоча б за це йому подякувати).
і вже після Трампа, після 2020 року, нова-стара американська Адміністрація зарубали проекти експорту вуглеводнів з Америки до Эвропи, що серед іншого, спровокували ріст цін на нафту та дозволило путіну переозброітися для нападу на Украіну, зняли санкціі з Північного потоку 2 та усіляко заохочували путіна, фактично, до вторгнення в Украіну. Всі пам`ятаэмо слова Байдена про те, що Штати "проковтнуть" "невелике російське вторгнення до Украіни". Що було потім? Адміністрація Байдена забрала з Чорного моря всі своі есмінці, евакуювала своэ посольство з Киэва - путіна вже нічого не стримувало. Взагалі. Далі - було широкомасштабне вторгнення росіі. неймовірними зусиллями ми вистояли перші найважчі тижні. і коли росіяни були змушені забратися з під Киэва, всім стало вже ясно, що Украіна не впаде, і нам почали потроху надавати допомогу. Той же таки Конгресс, проштовхнув Закон про "ленд-ліз" для Украіни. Котрий, Адміністрація Байдена, фактично, відверто саботуэ. Цей Закон скасував будь-які бюрократичні обмеження на поставки зброі для Украіни. Натомість, ми бачимо, що нам не дають навіть ті типи озброэнь, які самі США вже фактично списали та відправили на консервацію, але котрі, нам дуже б і дуже допомогли. Навіть для захисту від російського ракетного терору, нам не надають навіть https://uk.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk HAWK , котрий було розроблено ще 60 років тому і котрого э тисячі на зберіганні в Штатах.
Цілком зрозуміло також чому Адміністрація Байдена відмовилася визнавати обстріл росіэю Польщі ракетами й натиснула на останню, аби та також відмовилася від своіх попередніх заяв про те, що такий обстріл мав місце. Бо визнання такого обстрілу остаточно б зруйнувало будь-які плани з примушення Украіни до капітуляціі перед росіэю під соусом будь-яких "переговорів", котрі нам весь час намагаються нав`язати.
Схоже, що Штати, в лиці Адміністрації Президента Байдена не зацікавлені в перемозі України та всього Вільного Світу над агресором - російською федерацію (на відміну від того ж таки Конгрессу США, на відміну від Американського Народу, американських патріотів). І воліють, радше, "заморозити" конфлікт та деморалізувати та виснажити українців, та примусити їх "віддати" окуповану частину України загарбникові, аніж реально допомогти українцям захистити свою землю, звільнити її від загарбника та захистити цінності демократії у всьому світі й призвати до відповіді та справедливого покарання країну-агресора.
Радше скидається на те, що чинна "демократична" американська Адміністрація (або певна іі частина), більше зацікавлена у фактичній капітуляції України перед росією (що в перспективі обернеться новою агресією росії проти України та цілковитим й остаточним знищенням України росією). Але хочуть зробити все так, щоби ми самі зробили це (здалися), схвалили це, щоби всю відповідальність за це перекласти на самих нас. Під будь-яким приводом. Щоби можна було сказати: "от бачте, ми ж всіляко допомогали, але "ситуація зайшла в тупик" і Украіна/Украінці "ухвалили рішення", бла-бла-бла.
Схоже, чинна Адміністрація Президента США лише загравала з американським Виборцем, перед виборами до Сенату, коли ій це було потрібно, розповідаючи про "ленд-ліз" для Украіни і робить рівно стільки, аби можна було створити "видимість" "найширшоі допомоги" у власного Виборця, та використати це для виборів в Штатах. Схоже, що так само, за потреби, вони будуть робити й надалі. Паралельно, іншою рукою, ************ капітуляцію для Украіни під соусом "переговорів з росіэю" та саботуючи надання для Украіни широкомасштабноі допомоги. Принаймні, поки що, виходить все так, що нам доведеться досить довго чекати на таку допомогу за чинноі американськоі Адміністраціі. і радше розраховувати на своі власні сили та резерви, та поки що, на ту обмежену допомогу, котру нам надають зараз.
Така думка може й неприэмна для нас. Але програш починається із розчарування. То ж, не треба надто очаровуватися і, відповідно, "чогось" чекати, розраховуючи виключно на чиюсь "добру волю" та обіцянки. Але відштовхуватись від найнеприэмніших міркувань, і де можна наполегливо вимогати, чітко обгрунтовуючи наші вимоги, а де можна створювати власні рішення, виходячи з того ресурсу, який маэмо вже наявним.
Ми обов`язково переможимо. Але якщо будемо вірити в нашу Перемогу, будемо вимогливими, найперше, до самих себе, чесними самі з собою, якщо будемо чітко та послідовно відстоювати Правду, власні інтереси, та власну лінію поведінки за будь-яких обставин.
В этом мире вообще есть здравы смысл и что-то святое?
тысячи, десятки тысяч погибших Украинцев.
Женщины, дети ...
https://www.facebook.com/100016242915127/videos/875125710339166?idorvanity=245115112190195
Та й взагалі я підозрюю, що з самого початку був план розділити Україну між америкосами і москалями цього року, бо інакше би вони всі не повтікали з Києва у Львів за декілька днів ДО нападу. В Ірані сиділи в посольстві аж поки їх не почали штурмувати іранські революціонери, а тут здриснули моментально ще до початку будь-яких військових дій, тобто були повністю готові і знали на 100% до чого все йде!
Спасибі за HIMARS та бомби-ракети...які учора привезли зі USA... файні цацки...✌️👍 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊🔥🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇧🇻🇦🇺🇨🇰🇦🇮🇨🇿