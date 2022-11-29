США пока не собираются признавать РФ государством-спонсором терроризма

США пока не считают полезным признание России в качестве государства-спонсора терроризма. Они выступают за дальнейшие ограничения для России посредством санкций и экспортных ограничений.

Об этом посол США в НАТО Джулианн Смит заявила во время брифинга для прессы в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Думаю, вы слышали комментарии президента Байдена и других в администрации, - заметила Смит, отвечая на вопросы прессы в понедельник. - Ощущение в Вашингтоне в том, что это действительно не нужно, и, на самом деле, может быть контрпордуктивно в том плане, что это может навредить нашей возможности, например, привозить гуманитарную помощь Украине или вывозить определенное количество зерна из Украины".

Смит отметила, что по этой причине "Соединенные Штаты сосредоточены на том, чтобы со многими партнерами и союзниками в мире работать над санкциями и определять пути введения дополнительных санкций, чтобы увеличивать давление на Путина и его правительство, режим в Москве, а также давить на экономику и фактически запрещать российскому войску продвигаться и создавать новые возможности в этой войне. Поэтому сосредотачиваемся на сочетании санкций, экспортных ограничений и прочего".

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Напомним, на прошлой неделе 494 голосами "за" Европейский парламент признал Россию государством-спонсором терроризма. 58 депутатов проголосовали "против", а 44 "воздержались". Парламенты Латвии и Эстонии ранее отдельно объявили Россию государством-спонсором терроризма.