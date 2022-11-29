США поки не збираються визнавати РФ державою-спонсором тероризму

США наразі не вважають корисним визнання Росії в якості держави-спонсора тероризму. Вони виступають за подальші обмеження для Росії у вигляді санкцій та експортних обмежень.

Про це посолка США в НАТО Джуліанн Сміт заявила під час брифінгу для преси в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Гадаю, ви чули коментарі президента Байдена та інших в адміністрації, - зауважила Сміт відповідаючи на питання преси в понеділок. - Відчуття у Вашингтоні в тому, що це насправді наразі непотрібно, і, насправді, може бути контрпордуктивно в тому плані, що це може зашкодити нашій можливості, наприклад, привозити гуманітарну допомогу Україні, або вивозити певну кількість зерна з України".

Сміт зауважила, що з цієї причини, "Сполучені Штати зосереджені на тому, щоб із багатьма партнерами та союзниками в світі працювати над санкціями і визначати шляхи запровадження додаткових санкцій, щоб збільшувати тиск на Путіна та його уряд, режим в Москві, а також тиснути на економіку та фактично забороняти російському війську просуватись і створювати нові спроможності в цій війні. Тому зосереджуємося на поєднанні санкцій, експортних обмежень та іншого".

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Нагадаємо, минулого тижня 494 голосами "за" Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. 58 депутатів проголосувало "проти", а 44 "утрималось". Парламенти Латвії та Естонії раніше окремо оголосили Росію державою-спонсором тероризму.