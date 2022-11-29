США рассматривают возможность передачи Украине комплексов Patriot, - CNN
Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки системы противоракетной обороны Patriot в Украину для поддержки средств ПВО против российских атак.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
Как отмечается, об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Все возможности сейчас на столе", - сказал чиновник, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность отправки батарей Patriot именно в Украину.
"Patriot является одним из рассматриваемых средств ПВО", - добавил чиновник.
Зенитная ракетная система Patriot предназначена для противодействия и уничтожения баллистических ракет малой дальности, самолетов и крылатых ракет.
ПВО Украины является главным приоритетом США, добавил чиновник.
"Мы рассматриваем все возможности, которые могут помочь украинцам противостоять российским атакам, поэтому все возможности находятся на столе, и мы рассматриваем, что могут сделать Соединенные Штаты, что могут сделать наши союзники и партнеры, и рассматриваем комбинации возможностей, которые были бы полезны", – добавил чиновник.
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Вася, давай енотов!
Патріотами прикрити АЕС,
та побільше Хоків для усілякої совіцьуої літаючої срані типу Х-55 (600 штук яких Кучма та жЮлька віддали за газ по ціні металолома)
кацапи через телевізор на гівно зійдуть😂
російськими фашистами. Знищується український народ.
Її впк можна дістати через санкції
Также этот придурок заявил, что НАТО не нужно "цивилизованному миру". По его словам, альянс должен "покаяться" и быть распущенным.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/29/7378532/
«Зараз ми не плануємо постачати батареї Patriot в Україну, але знову продовжимо мати ці дискусії, і коли і якщо буде що оголосити на цьому фронті, ми будемо".
Частково проблема з відправкою в Україну батарей Patriot або іншої передової зброї полягає в тому, що ці системи вимагають «досить значного хвоста технічного обслуговування та підтримки, а також навчального хвоста щодо цих речей».
Жодна з цих систем не підключається і не грає, ви не можете просто з'явитися на полі бою і почати їх використовувати, тому це ті речі, які приймаються в обліковий запис, коли справа доходить до більш просунутих систем", - сказав Райдер.