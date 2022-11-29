США рассматривают возможность передачи Украине комплексов Patriot, - CNN

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки системы противоракетной обороны Patriot в Украину для поддержки средств ПВО против российских атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Как отмечается, об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

"Все возможности сейчас на столе", - сказал чиновник, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность отправки батарей Patriot именно в Украину.

"Patriot является одним из рассматриваемых средств ПВО", - добавил чиновник.

Зенитная ракетная система Patriot предназначена для противодействия и уничтожения баллистических ракет малой дальности, самолетов и крылатых ракет.

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ПВО Украины является главным приоритетом США, добавил чиновник.

"Мы рассматриваем все возможности, которые могут помочь украинцам противостоять российским атакам, поэтому все возможности находятся на столе, и мы рассматриваем, что могут сделать Соединенные Штаты, что могут сделать наши союзники и партнеры, и рассматриваем комбинации возможностей, которые были бы полезны", – добавил чиновник.