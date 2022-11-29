РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9275 посетителей онлайн
Новости
6 689 36

США рассматривают возможность передачи Украине комплексов Patriot, - CNN

зрк,patriot

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки системы противоракетной обороны Patriot в Украину для поддержки средств ПВО против российских атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Как отмечается, об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

"Все возможности сейчас на столе", - сказал чиновник, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность отправки батарей Patriot именно в Украину.

"Patriot является одним из рассматриваемых средств ПВО", - добавил чиновник.

Зенитная ракетная система Patriot предназначена для противодействия и уничтожения баллистических ракет малой дальности, самолетов и крылатых ракет.

Читайте также: Моравецкий о немецких ЗРК Patriot: "Никто не хочет брать технику только для того, чтобы она стояла"

ПВО Украины является главным приоритетом США, добавил чиновник.

"Мы рассматриваем все возможности, которые могут помочь украинцам противостоять российским атакам, поэтому все возможности находятся на столе, и мы рассматриваем, что могут сделать Соединенные Штаты, что могут сделать наши союзники и партнеры, и рассматриваем комбинации возможностей, которые были бы полезны", – добавил чиновник.

Автор: 

ПВО (2889) Пентагон (1472) США (27331)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
Рожайте уже быстрее, ну...
показать весь комментарий
29.11.2022 20:33 Ответить
+11
Я починаю розуміти, як це все працює. Спочатку США говорять, що категорично не дадуть Україні якогось озброєння. Потім виступає Польща, наприклад, і говорить, що це озброєння треба дати. Потім підключається, наприклад, Литва і так далі. І коли вже всі починають просити хором - США, трішки "по ламавшись", дають цю зброю. Але це дуже довгий шлях. Треба говорити з союзниками і вже сьогодні всім хором просити далекобійні ракети, бо це розтягнеться на роки.
показать весь комментарий
29.11.2022 20:47 Ответить
+10
Дай Бог!

Патріотами прикрити АЕС,

та побільше Хоків для усілякої совіцьуої літаючої срані типу Х-55 (600 штук яких Кучма та жЮлька віддали за газ по ціні металолома)
показать весь комментарий
29.11.2022 21:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан


Вася, давай енотов!
показать весь комментарий
29.11.2022 20:30 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2022 21:24 Ответить
Рожайте уже быстрее, ну...
показать весь комментарий
29.11.2022 20:33 Ответить
А что в новостях США говорят, когда уже дадут?
показать весь комментарий
29.11.2022 20:43 Ответить
Сьогодні вже дали , так і передай хутіну
показать весь комментарий
29.11.2022 23:31 Ответить
Дай Бог!

Патріотами прикрити АЕС,

та побільше Хоків для усілякої совіцьуої літаючої срані типу Х-55 (600 штук яких Кучма та жЮлька віддали за газ по ціні металолома)
показать весь комментарий
29.11.2022 21:13 Ответить
Поки буде Єрмак, Татаров та інші кроти в ОП буде все повільно і «чайними ложечками».
показать весь комментарий
29.11.2022 20:37 Ответить
Це вже однаково, що манна небесна...
показать весь комментарий
29.11.2022 20:37 Ответить
Жирна "демілітаризація" буде -
кацапи через телевізор на гівно зійдуть😂
показать весь комментарий
29.11.2022 21:18 Ответить
Поспішайте, панове! Дуже дорого обходиться Україні війна із
російськими фашистами. Знищується український народ.
показать весь комментарий
29.11.2022 20:37 Ответить
Шшо? Це прикол від CNN чи з "Кабінету"... а Шольц?
показать весь комментарий
29.11.2022 20:46 Ответить
..."а Кац предлагает сдаться" 😕
показать весь комментарий
29.11.2022 22:00 Ответить
Я починаю розуміти, як це все працює. Спочатку США говорять, що категорично не дадуть Україні якогось озброєння. Потім виступає Польща, наприклад, і говорить, що це озброєння треба дати. Потім підключається, наприклад, Литва і так далі. І коли вже всі починають просити хором - США, трішки "по ламавшись", дають цю зброю. Але це дуже довгий шлях. Треба говорити з союзниками і вже сьогодні всім хором просити далекобійні ракети, бо це розтягнеться на роки.
показать весь комментарий
29.11.2022 20:47 Ответить
именно так! Бо Байден = тормоз
показать весь комментарий
29.11.2022 22:13 Ответить
При условие, что обучение расчетов - минимум 3 месяца, плюс время на раскачку и прения-сомнения - выходит месяцев 4-5, не раньше.
показать весь комментарий
29.11.2022 20:48 Ответить
К Пасхе пару штук даст Бог подкинут. Кто доживёт---хоть покуражит!
показать весь комментарий
29.11.2022 20:48 Ответить
Да ладно тебе...Бум надеяться, шо уже, так просто не вбрасывали бы
показать весь комментарий
29.11.2022 20:51 Ответить
Так ясно. Кому бум, кому трах---подскажи нам всем Аллах!
показать весь комментарий
29.11.2022 21:01 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2022 21:02 Ответить
Тим більше і нік такий собі в тебе, ну чисто британський....
показать весь комментарий
29.11.2022 21:00 Ответить
Фамилия от папки алиментщика, имя мама давала. А в Британию первый раз попал 15 ноября 1974г, в порт Саутгемтон, пас-лайнер ЧМП тб/х ,Леонид Собинов, служба ресторана, практикант, пас-линия Саутгемтон-Сидней. Практикантом, служба ресторана. На первую зарплату 11 фунтов купил диск ,Назарет, и ,Юррая Хипп, пиво темное две банки и лезвия ,Жиллет, и маме станок женский ,Виллкинсон,---такая вот старина седая.
показать весь комментарий
29.11.2022 21:35 Ответить
Ага, так Одесса рулит? А за ник - так я про Джонсонюка закинул... ...Нда, в 74 я начал понимать, что ситро лучше, чем молоко...
показать весь комментарий
29.11.2022 21:40 Ответить
Я харьковчанин. Любил в те годы редкий относительно ,Вишня, газ-напиток. А когда работал на флоте, то ,Биттер-Лемон, ледяной к джинну. Работал одно время в барах на лайнерах. На Западе очень сильной сатурацией увлекаются (газировкой).
показать весь комментарий
29.11.2022 22:45 Ответить
Штуки 3-4 таких комплекса и можно закрыть все небо Украины!
показать весь комментарий
29.11.2022 20:50 Ответить
...фахівці кажуть можна, в купі із іншими, що вже є, до цього були(до початку) та авіацією
показать весь комментарий
29.11.2022 21:01 Ответить
і побільше Хоків, їх все одно треба утилізувати
показать весь комментарий
29.11.2022 21:15 Ответить
Навряд чи вийде. Нема придатних для цього засобів ППО. А от знищення інфраструктури тилу рашистів, ракетні удари по ВПК РФ, перспектива для терористів сидіти взимку у темряві, холоді і без води - надійний спосіб закрити все небо України.
показать весь комментарий
29.11.2022 21:01 Ответить
Не вийде - надто велика рашка.
Її впк можна дістати через санкції
показать весь комментарий
29.11.2022 21:17 Ответить
Обесточить пару городов в Сибири,а там зима покруче Украинской и бежать некуда,кругом лес и тайга.
показать весь комментарий
03.12.2022 00:07 Ответить
Тут уже высказался Димка-Айфончик: "Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы "Patriot" вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил". Поняли, да? Ну, типа, гвоздь угрожает молотку

Также этот придурок заявил, что НАТО не нужно "цивилизованному миру". По его словам, альянс должен "покаяться" и быть распущенным.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/29/7378532/
показать весь комментарий
29.11.2022 20:56 Ответить
Однак пізніше у вівторок прес-секретар Пентагону генерал Пет Райдер заявив журналістам під час брифінгу, що США "не планують надавати Україні батареї Patriot" прямо зараз.

«Зараз ми не плануємо постачати батареї Patriot в Україну, але знову продовжимо мати ці дискусії, і коли і якщо буде що оголосити на цьому фронті, ми будемо".

Частково проблема з відправкою в Україну батарей Patriot або іншої передової зброї полягає в тому, що ці системи вимагають «досить значного хвоста технічного обслуговування та підтримки, а також навчального хвоста щодо цих речей».

Жодна з цих систем не підключається і не грає, ви не можете просто з'явитися на полі бою і почати їх використовувати, тому це ті речі, які приймаються в обліковий запис, коли справа доходить до більш просунутих систем", - сказав Райдер.
показать весь комментарий
29.11.2022 21:06 Ответить
Пане, Ви самі прочитали, що написали?
показать весь комментарий
29.11.2022 21:24 Ответить
Оно, конечно, спасибо Западу, что помогают нам и финансово, и поставками вооружений. Но иногда очень хочется купить им большую лупу, чтобы они уже наразглядывались. Половины энергосистемы уже нет, а они всё розглядають.
показать весь комментарий
29.11.2022 21:11 Ответить
Передавайте, поки це можливо.
показать весь комментарий
29.11.2022 21:16 Ответить
Не пишите *****.... Пентагон сказал , что поставки Петриотов в Украину не рассматриваются... Не вводите людей в обману....
показать весь комментарий
30.11.2022 08:24 Ответить
 
 