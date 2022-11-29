США розглядають можливість передачі Україні комплексів Patriot, - CNN
Сполучені Штати розглядають можливість відправки системи протиракетної оборони Patriot в Україну для підтримки засобів ППО проти російських атак.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Як зазначається, про це повідомив журналістам високопоставлений представник Пентагону.
"Усі можливості зараз на столі", - сказав чиновник, відповідаючи на запитання, чи розглядають США можливість відправки батарей Patriot саме в Україну.
"Patriot є одним із засобів ППО, які розглядаються", - додав чиновник.
Зенітна ракетна система Patriot призначена для протидії і знищення балістичних ракет малої дальності, літаків і крилатих ракет.
ППО України є "головним пріоритетом" США, додав чиновник.
"Ми розглядаємо всі можливості, які можуть допомогти українцям протистояти російським атакам, тому всі можливості перебувають на столі, і ми розглядаємо, що можуть зробити Сполучені Штати, що можуть зробити наші союзники і партнери, і розглядаємо комбінації можливостей, які були б корисні", - додав чиновник.
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Вася, давай енотов!
Патріотами прикрити АЕС,
та побільше Хоків для усілякої совіцьуої літаючої срані типу Х-55 (600 штук яких Кучма та жЮлька віддали за газ по ціні металолома)
кацапи через телевізор на гівно зійдуть😂
російськими фашистами. Знищується український народ.
Її впк можна дістати через санкції
Также этот придурок заявил, что НАТО не нужно "цивилизованному миру". По его словам, альянс должен "покаяться" и быть распущенным.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/29/7378532/
«Зараз ми не плануємо постачати батареї Patriot в Україну, але знову продовжимо мати ці дискусії, і коли і якщо буде що оголосити на цьому фронті, ми будемо".
Частково проблема з відправкою в Україну батарей Patriot або іншої передової зброї полягає в тому, що ці системи вимагають «досить значного хвоста технічного обслуговування та підтримки, а також навчального хвоста щодо цих речей».
Жодна з цих систем не підключається і не грає, ви не можете просто з'явитися на полі бою і почати їх використовувати, тому це ті речі, які приймаються в обліковий запис, коли справа доходить до більш просунутих систем", - сказав Райдер.