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Новини
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США розглядають можливість передачі Україні комплексів Patriot, - CNN

зрк,patriot

Сполучені Штати розглядають можливість відправки системи протиракетної оборони Patriot в Україну для підтримки засобів ППО проти російських атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Як зазначається, про це повідомив журналістам високопоставлений представник Пентагону.

"Усі можливості зараз на столі", - сказав чиновник, відповідаючи на запитання, чи розглядають США можливість відправки батарей Patriot саме в Україну.

"Patriot є одним із засобів ППО, які розглядаються", - додав чиновник.

Зенітна ракетна система Patriot призначена для протидії і знищення балістичних ракет малої дальності, літаків і крилатих ракет.

Також читайте: Моравецький про ППО Patriot: Захист заходу України є найкращим захистом для Польщі

ППО України є "головним пріоритетом" США, додав чиновник.

"Ми розглядаємо всі можливості, які можуть допомогти українцям протистояти російським атакам, тому всі можливості перебувають на столі, і ми розглядаємо, що можуть зробити Сполучені Штати, що можуть зробити наші союзники і партнери, і розглядаємо комбінації можливостей, які були б корисні", - додав чиновник.

Автор: 

ППО (3331) Пентагон (1441) США (23613)


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Топ коментарі
+22
Рожайте уже быстрее, ну...
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29.11.2022 20:33 Відповісти
+11
Я починаю розуміти, як це все працює. Спочатку США говорять, що категорично не дадуть Україні якогось озброєння. Потім виступає Польща, наприклад, і говорить, що це озброєння треба дати. Потім підключається, наприклад, Литва і так далі. І коли вже всі починають просити хором - США, трішки "по ламавшись", дають цю зброю. Але це дуже довгий шлях. Треба говорити з союзниками і вже сьогодні всім хором просити далекобійні ракети, бо це розтягнеться на роки.
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29.11.2022 20:47 Відповісти
+10
Дай Бог!

Патріотами прикрити АЕС,

та побільше Хоків для усілякої совіцьуої літаючої срані типу Х-55 (600 штук яких Кучма та жЮлька віддали за газ по ціні металолома)
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29.11.2022 21:13 Відповісти
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Вася, давай енотов!
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29.11.2022 20:30 Відповісти
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29.11.2022 21:24 Відповісти
Рожайте уже быстрее, ну...
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29.11.2022 20:33 Відповісти
А что в новостях США говорят, когда уже дадут?
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29.11.2022 20:43 Відповісти
Сьогодні вже дали , так і передай хутіну
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29.11.2022 23:31 Відповісти
Дай Бог!

Патріотами прикрити АЕС,

та побільше Хоків для усілякої совіцьуої літаючої срані типу Х-55 (600 штук яких Кучма та жЮлька віддали за газ по ціні металолома)
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29.11.2022 21:13 Відповісти
Поки буде Єрмак, Татаров та інші кроти в ОП буде все повільно і «чайними ложечками».
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29.11.2022 20:37 Відповісти
Це вже однаково, що манна небесна...
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29.11.2022 20:37 Відповісти
Жирна "демілітаризація" буде -
кацапи через телевізор на гівно зійдуть😂
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29.11.2022 21:18 Відповісти
Поспішайте, панове! Дуже дорого обходиться Україні війна із
російськими фашистами. Знищується український народ.
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29.11.2022 20:37 Відповісти
Шшо? Це прикол від CNN чи з "Кабінету"... а Шольц?
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29.11.2022 20:46 Відповісти
..."а Кац предлагает сдаться" 😕
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29.11.2022 22:00 Відповісти
Я починаю розуміти, як це все працює. Спочатку США говорять, що категорично не дадуть Україні якогось озброєння. Потім виступає Польща, наприклад, і говорить, що це озброєння треба дати. Потім підключається, наприклад, Литва і так далі. І коли вже всі починають просити хором - США, трішки "по ламавшись", дають цю зброю. Але це дуже довгий шлях. Треба говорити з союзниками і вже сьогодні всім хором просити далекобійні ракети, бо це розтягнеться на роки.
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29.11.2022 20:47 Відповісти
именно так! Бо Байден = тормоз
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29.11.2022 22:13 Відповісти
При условие, что обучение расчетов - минимум 3 месяца, плюс время на раскачку и прения-сомнения - выходит месяцев 4-5, не раньше.
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29.11.2022 20:48 Відповісти
К Пасхе пару штук даст Бог подкинут. Кто доживёт---хоть покуражит!
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29.11.2022 20:48 Відповісти
Да ладно тебе...Бум надеяться, шо уже, так просто не вбрасывали бы
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29.11.2022 20:51 Відповісти
Так ясно. Кому бум, кому трах---подскажи нам всем Аллах!
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29.11.2022 21:01 Відповісти
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29.11.2022 21:02 Відповісти
Тим більше і нік такий собі в тебе, ну чисто британський....
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29.11.2022 21:00 Відповісти
Фамилия от папки алиментщика, имя мама давала. А в Британию первый раз попал 15 ноября 1974г, в порт Саутгемтон, пас-лайнер ЧМП тб/х ,Леонид Собинов, служба ресторана, практикант, пас-линия Саутгемтон-Сидней. Практикантом, служба ресторана. На первую зарплату 11 фунтов купил диск ,Назарет, и ,Юррая Хипп, пиво темное две банки и лезвия ,Жиллет, и маме станок женский ,Виллкинсон,---такая вот старина седая.
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29.11.2022 21:35 Відповісти
Ага, так Одесса рулит? А за ник - так я про Джонсонюка закинул... ...Нда, в 74 я начал понимать, что ситро лучше, чем молоко...
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29.11.2022 21:40 Відповісти
Я харьковчанин. Любил в те годы редкий относительно ,Вишня, газ-напиток. А когда работал на флоте, то ,Биттер-Лемон, ледяной к джинну. Работал одно время в барах на лайнерах. На Западе очень сильной сатурацией увлекаются (газировкой).
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29.11.2022 22:45 Відповісти
Штуки 3-4 таких комплекса и можно закрыть все небо Украины!
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29.11.2022 20:50 Відповісти
...фахівці кажуть можна, в купі із іншими, що вже є, до цього були(до початку) та авіацією
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29.11.2022 21:01 Відповісти
і побільше Хоків, їх все одно треба утилізувати
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29.11.2022 21:15 Відповісти
Навряд чи вийде. Нема придатних для цього засобів ППО. А от знищення інфраструктури тилу рашистів, ракетні удари по ВПК РФ, перспектива для терористів сидіти взимку у темряві, холоді і без води - надійний спосіб закрити все небо України.
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29.11.2022 21:01 Відповісти
Не вийде - надто велика рашка.
Її впк можна дістати через санкції
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29.11.2022 21:17 Відповісти
Обесточить пару городов в Сибири,а там зима покруче Украинской и бежать некуда,кругом лес и тайга.
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03.12.2022 00:07 Відповісти
Тут уже высказался Димка-Айфончик: "Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы "Patriot" вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил". Поняли, да? Ну, типа, гвоздь угрожает молотку

Также этот придурок заявил, что НАТО не нужно "цивилизованному миру". По его словам, альянс должен "покаяться" и быть распущенным.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/29/7378532/
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29.11.2022 20:56 Відповісти
Однак пізніше у вівторок прес-секретар Пентагону генерал Пет Райдер заявив журналістам під час брифінгу, що США "не планують надавати Україні батареї Patriot" прямо зараз.

«Зараз ми не плануємо постачати батареї Patriot в Україну, але знову продовжимо мати ці дискусії, і коли і якщо буде що оголосити на цьому фронті, ми будемо".

Частково проблема з відправкою в Україну батарей Patriot або іншої передової зброї полягає в тому, що ці системи вимагають «досить значного хвоста технічного обслуговування та підтримки, а також навчального хвоста щодо цих речей».

Жодна з цих систем не підключається і не грає, ви не можете просто з'явитися на полі бою і почати їх використовувати, тому це ті речі, які приймаються в обліковий запис, коли справа доходить до більш просунутих систем", - сказав Райдер.
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29.11.2022 21:06 Відповісти
Пане, Ви самі прочитали, що написали?
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29.11.2022 21:24 Відповісти
Оно, конечно, спасибо Западу, что помогают нам и финансово, и поставками вооружений. Но иногда очень хочется купить им большую лупу, чтобы они уже наразглядывались. Половины энергосистемы уже нет, а они всё розглядають.
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29.11.2022 21:11 Відповісти
Передавайте, поки це можливо.
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29.11.2022 21:16 Відповісти
Не пишите *****.... Пентагон сказал , что поставки Петриотов в Украину не рассматриваются... Не вводите людей в обману....
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30.11.2022 08:24 Відповісти
 
 